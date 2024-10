Słynna marka luksusowych torebek ma kłopoty. Klienci zarzucają jej nieuczciwe praktyki

Pierwszy pozew wpłynął do sądu w marcu, zaś kolejny — w maju tego roku. Po tym, jak we wrześniu sąd ponownie oddalił pozew, klienci postanowili jeszcze raz wejść z Hèrmesem na ścieżkę sądową.

Do grona pozywających dołączyło kilka kolejnych osób, zaś pozew uzupełniono o nowe zarzuty. Dotyczą one bezprawnej praktyki, polegającej na zmuszaniu klientów do kupowania innych produktów, co miało dawać im szansę na kupienie upragnionej torebki „Birkin” lub „Kelly”.

„Loteria” Hèrmesa. Czy marka wybiera, komu sprzeda swoje torebki?

Zdaniem pozywających owa bezprawna praktyka polegała na selekcji klientów, których dopuszczano do kupna cennej torebki. Wybór ten odbywał się na podstawie analizy historii zakupów innych wyrobów Hermèsa, na przykład apaszek, butów, pasków, biżuterii czy produktów wyposażenia wnętrz. Im ktoś wydał więcej pieniędzy na te wyroby, tym większe szanse na zdobycie torebki.

Klienci twierdzą, że francuska marka wymuszała na nich kupowanie wyrobów, których nie chcieli kupić, aby zyskali oni w ten sposób szansę na kupienie torebki. „Klienci nie wchodzą tak po prostu do sklepu Hermèsa, biorą torebkę i ją kupują” — czytamy w pozwie cytowanym przez The Fashion Law.

Praktyki, które klienci zarzucają Hermèsowi, podwyższają realną cenę torebek, ponieważ należy do niej dodać koszty zakupu innych wyrobów marki. Wszystko zaś odbywa się z zyskiem dla marki, zwłaszcza że — jak twierdzą pozywający — posiadanie pewnej historii zakupów wcale nie gwarantuje możliwości kupienia torebki.