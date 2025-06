Rozmówczyni Anny Zejdler jest autorką tekstów analitycznych i publicystycznych, łączącą interdyscyplinarne podejście naukowe z dynamicznym światem digital fashion. Dr Szczerbik jest pasjonatką mody postrzeganej jako formy kulturowej ekspresji i medium kształtującego współczesne narracje społeczne, tożsamościowe i estetyczne.

Moda jako język i przedmiot badań naukowych

Moda z reguły traktowana jest jako temat błahy, tymczasem może być używana jako swego rodzaju język, służyć również do komunikowania się ze światem. – Moda jest bardzo interdyscyplinarnym zjawiskiem. Często spotykam się z opinią, że moda jest trywialna, że nie warto jej poświęcać uwagi, więc moja praca badawcza z jednej strony stanowi próbę odczarowania tego pejoratywnego wizerunku dyscypliny, której nie warto poświęcać uwagi w ramach naukowych dociekań. W polskim dyskursie naukowym nie ma zbyt wielu naukowo pożytecznych publikacji, które traktowałyby modę jako coś ważnego, jako coś, co kreuje i wpływa na nasze życie. A temat jest ważny, ponieważ moda zahacza o niemal wszystkie aspekty życia ludzkiego. Możemy badać ją z punktu widzenia psychologii, nauk o kulturze, antropologii, socjologii, filozofii, ekonomii. I to bez względu na to, jaką wobec niej przyjmiemy pozycję – czy będziemy jej zwolennikami, czy też przeciwnikami. Obok mody nikt nie przechodzi obojętnie – przekonuje ekspertka. I dodaje: – René König, niemiecki socjolog, powiedział, że jeżeli raz już zaczniesz interesować się modą, to trudno będzie ci się od niej uwolnić. I rzeczywiście tak też było i ze mną. Kiedy zaczęłam wsiąkać w ten świat socjologii i kultury mody, to jeszcze bardziej zapragnęłam się dowiadywać, jak ta cała struktura działa. Centralnym punktem wyjścia do badań nad modą oczywiście jest historia sztuki, podparta periodyzacją dziejów. Ciekawe jest, jak funkcjonował ubiór na przestrzeni wieków. Natomiast ogromnym, poważnym błędem metodologicznym jest łączenie historii ubioru z historią mody. Historia ubioru skupia się na ubiorze jako elemencie, na osobie go noszącej. Natomiast moda jako taka to byt abstrakcyjny, niematerialny – w przeciwieństwie do ubioru. Stąd się wzięły też moje dociekania – jak rozróżnić te dwa kompletnie różne obszary, a jednak łączące się ze sobą nierozerwalnie.

Dzisiejsza moda – bez granic i definicji

Dr Szczerbik ocenia dzisiejszy świat mody jako szalony, dynamiczny, zmienny i efemeryczny. – Moda jest niejednoznaczna. Ciężko wyznaczyć jej kres, nawet ciężko ją zdefiniować, złapać w konkretne ramy. Modne dzisiaj może być wszystko to, czemu my nadamy modną wartość.