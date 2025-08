Mówiąc o swoim uzależnieniu, podkreśliła również, że nie istnieje jeden „typowy” sposób bycia osobą uzależnioną. Uzależnienie nie zawsze wygląda tak, jak stereotypowo można sobie to wyobrazić – nie musi oznaczać utraty pracy, publicznego upadku czy widocznego kryzysu. Curtis zaznaczyła, że wiele osób potrafi skutecznie ukrywać swój problem. W jej przypadku nigdy nie przeszkodziło jej to w pracy ani w realizacji ambicji – mimo że cierpiała, pozornie funkcjonowała bez zarzutu. Jak powiedziała: „nigdy nie przeniknęło to na zewnątrz. Nikt nigdy nie powiedziałby, że miałam z tym problem”.

Komentatorzy zauważyli, że wszystko, co powiedziała Jamie Lee Curtis, sprowadza się do jednego: wolności – bycia sobą, bez upiększeń, bez retuszu, bez dopasowywania się do oczekiwań. „Wolność do posiadania własnego zdania, dokądkolwiek mnie ono zaprowadzi. Jestem pogodzona z tą drogą i odrzucam całą resztę” – powiedziała aktorka.