Tatiana Blatnik: grecka księżniczka odradza się po serii życiowych niepowodzeń

Moje pochodzenie trudno opisać jednym słowem, a w minionym roku zostałam pozbawiona kolejnej etykietki stanowiącej część mojej tożsamości. Być może jednak nasza tożsamość nie jest czymś, co tracimy, ale czymś, co ewoluuje wraz z nami i podlega ciągłemu przedefiniowaniu? – pytała retorycznie w jednym z postów zamieszczonych na Instagramie na początku bieżącego roku. Na serii załączonych zdjęć widać pogodną dziewczynkę w ramionach kochających rodziców, radosną nastolatkę z kolorowym wiankiem na głowie, wreszcie piękną kobietę spacerującą po plaży lub oddającą się beztroskiej zabawie na śniegu. Brakuje za to opisów miejsc, tytułów czy nazwisk osób pojawiających się na fotografiach. Wygląda na to, że marzenie o pozostaniu Tatianą urzeczywistnia się.

