Mając na uwadze dysproporcje w zarobkach między aktorami i aktorkami wcielającymi się w główne role w kinowych hitach, absolwentka Juilliard School odmówiła udziału w „Iron Man 3”. – Uważam, że propozycja, jaką mi złożono, nie była stosowna, biorąc pod uwagę liczbę dni zdjęciowych i wielkość projektu. Jeśli aktor, który o takim samym poziomie doświadczenia jak ja, ma pracować nad danym projektem tyle samo dni, co ja, to nasze zarobki powinny być identyczne. Gdybym miała pracować z Leonardo DiCaprio, to rozumiem, że jemu należałoby zaoferować wyższą stawkę ze względu na jego doświadczenie. I to byłoby uczciwe. Jednak nie zamierzam już dłużej akceptować sytuacji, w której zarabiam jedną czwartą tego, co mój partner z planu – zastrzegała w wywiadzie dla „Variety” w 2017 roku.



W rolę naukowczyni, która opracowuje eksperymentalny sposób na leczenie kalectwa nabytego w wyniku obrażeń, wcieliła się ostatecznie Rebecca Hall, jednak jej udział w show został okrojony w porównaniu do oryginalnego scenariusza. – Na wczesnych etapach prac postać kobieca stanowiła oś fabuły. Jednak zaczęły docierać do nas sygnały, że kobiece zabawki nie sprzedają się tak dobrze jak męskie. Po wielu konsultacjach zmieniliśmy scenariusz, właśnie ze względu na produkcję zabawek – uzasadniał tę decyzję reżyser i scenarzysta filmu, Shane Black, w rozmowie z portalem „Uproxx”.



Jessica Chastain: chcę pomagać początkującym twórcom zdobywać doświadczenie

Zamiast udziału w filmach o superbohaterach, Jessica Chastain preferuje pracę nad produkcjami wyreżyserowanymi przez kobiety oraz początkujących twórców. – Siedem procent. Tyle filmów w Stanach Zjednoczonych wyreżyserowały kobiety w minionym roku – wyliczała skrupulatnie w 2017 roku, w rozmowie z „The Irish Times”. – Szukam reżyserek. Staram się przynajmniej raz w roku pracować z jedną z nich. Gdy w moim kalendarzu nie ma planów na wiele produkcji w danym roku, czasem robi się ciężko. Wówczas szukam kogoś do współpracy choćby przy krótkim filmie. Bardzo istotne jest dla mnie to, by pomagać początkującym twórcom w zdobywaniu doświadczenia, którego potrzebują, żeby dostać większe zlecenia. Niedawno zakończyłam pracę z Niki Caro nad filmem „Azyl” (oryg. „The Zookeeper's Wife” – przyp. red.). Jest niesamowitą reżyserką, która właśnie rozpoczęła zdjęcia do filmu za 100 milionów dolarów dla Disney’a („Mulan” – przyp. red). Oczywiście nie jest to moją zasługą, jednak dzięki „Azylowi” wreszcie zwrócono na nią uwagę – zastrzega.

Uważana za jedną z najmilszych aktorek w Hollywood, przez licznych rozmówców, którzy przeprowadzali z nią wywiady, określana jako empatyczna i wrażliwa, Jessica Chastain z rezerwą wypowiada się na tematy związane z jej życiem prywatnym. W dniu, w którym otrzymała swoją pierwszą nominację do Oscara, poznała też przyszłego męża, włoskiego przedsiębiorcę związanego z branżą modową, Gian Luca Passi de Preposulo. – Jestem bardzo szczęśliwą osobą. Moja kariera rozwija się tak, jak marzyłam i do tego życie prywatne układa się wspaniale – mówiła po roku znajomości w wywiadzie dla telewizji Extra. Zakochani pobrali się we Włoszech w 2017 roku i mimo popularności utrzymują swoje życie rodzinne z dala od blasku fleszy. – Musisz bardzo uważać na to, z kim się spotykasz i z kim wiążesz się na stałe. Jeśli będąc aktorką wychodzisz za mąż za innego aktora, to zwielokrotni uwagę kierowaną na ciebie – zastrzega w rozmowie z „The Irish Times”. – Wiele znanych osób epatuje swoim życiem prywatnym i to dodatkowo przyciąga uwagę w ich kierunku. Nie oceniam tego negatywnie. Po prostu czuję, że to nie dla mnie – dodaje, rezygnując przy tym z podania jakichkolwiek nazwisk.

