Sukcesy zawodowe Anny Faris nie zawsze szły w parze z powodzeniem w życiu prywatnym

Anna Faris: lata wypełnione wizytami u lekarzy, ale i łzami szczęścia

Sukcesy zawodowe nie zawsze szły w parze z powodzeniem w życiu prywatnym. 48-latka ma za sobą dwa zakończone rozwodem małżeństwa: z Benem Indrą i Chrisem Prattem. Z tym ostatnim, poznanym na planie filmu „Szalona noc” w 2007 roku, Anna Faris doczekała się potomka, 12-letniego obecnie syna, Jacka. Chłopiec przyszedł na świat siedem tygodni przed terminem i pierwszy miesiąc życia spędził na oddziale intensywnej terapii. – Kolejne lata były wypełnione niezliczonymi wizytami u lekarzy, pięcioma operacjami oraz rehabilitacją, ale też łzami szczęścia i śmiechem, ponieważ Jack jest najbardziej uroczym maluchem, jakiego mogłam sobie wymarzyć – wspominała Anna Faris w 2021 roku, podczas gali wspieranej przez siebie organizacji Global Alliance to Prevent Prematurity and Stillbirth, zrzeszającej rodziców dzieci urodzonych przedwcześnie, a także tych, którzy doświadczyli narodzin martwych potomków.

Choć aktorzy rozwiedli się w 2018 roku, od tego czasu współdzielą opiekę nad synem. – Jack przeszedł długą drogę od bezbronnego maluszka wymagającego nieustannej opieki do silnego, szczęśliwego, pełnego życia i rozgadanego chłopca – wspominał Chris Pratt w jednym z wywiadów udzielonych podczas spotkania w ramach organizacji non-profit March of Dimes, której celem jest wyeliminowanie możliwych do uniknięcia problemów zdrowotnych matek i niemowląt, a także wspieranie i prowadzenie badań zmniejszających ryzyko przedwczesnych porodów i śmiertelności niemowląt.



Anna Faris: z miłości do syna wiele razy przełamałam własne lęki

Choć rodzice 12-letniego Jacka są obecnie z związkach z innymi partnerami – Anna Faris poślubiła operatora filmowego Michaela Barretta, a Chris Pratt ożenił się z Katherine Schwarzenegger, z którą doczekał się trojga kolejnych dzieci – to jednak chłopiec cieszy się ich wsparciem, w niektórych okolicznościach wymagającym nie lada poświęcenia, zwłaszcza ze strony zatroskanej mamy. – Miłość do syna sprawiła, że bardzo wiele razy wykraczałam poza moją strefę komfortu i przełamywałam własne lęki. Jestem z tego naprawdę dumna i wiem, że Jack bardzo to docenia – wyznała aktorka podczas udzielonego w maju bieżącego roku wywiadu dla „Us Weekly”.

Wśród atrakcji, które serialowa Christy Plunkett zapewniła synowi mimo początkowych obaw, aktorka wymienia między innymi zgodę na korzystanie z uroków wesołych miasteczek czy parków rozrywki. – Cieszę się, że nie odmówiłam mu jazdy na roller coasterach czy zjeżdżalniach wodnych, których sama się obawiam. Jestem dumna z tego, że Jack może na mnie liczyć, nawet jeśli dla mnie oznacza to przełamanie własnej niepewności. Jako osoba rozpoznawalna mam świadomość tego, że moje rodzicielstwo jest poddawane nieco większej presji niż w przypadku innych rodziców – podkreśla w cytowanym wywiadzie.