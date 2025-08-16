Kim jest pani z wykształcenia?

Ceramikiem. Mój zawód nie miał jednak nic wspólnego z pracą, którą przez lata wykonywałam. Pracowałam 27 lat w korporacjach, na różnych stanowiskach, ostatnie lata w kadrze menedżerskiej.

Na początku swojej drogi zawodowej zaczęłam pracę w pracowni ceramicznej. Chciałam też studiować na Akademii Górniczo-Hutniczej, ale życie napisało dla mnie inny scenariusz.

Jak potoczyło się pani życie zawodowe?

Gdy byłam bardzo młoda, rozpoczęłam pracę w kasynie, bo w tamtych czasach takie zatrudnienie dawało młodej dziewczynie wiele możliwości na usamodzielnienie się i niezależność finansową.

Miałam 21 lat, a już dwa lata później zostałam najmłodszym menedżerem w Polsce. Czułam jednak, że nie jest to zajęcie na całe życie. Zdecydowałam się na zmianę, trafiłam do jednej z topowych korporacji i pozostałam tam 14 lat.

Byłam bardzo ambitna, nastawiona na rozwój własnej kariery, ale też bardzo lubiłam swoją pracę oraz powierzone mi obowiązki.