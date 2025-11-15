Aktualizacja: 15.11.2025 17:28 Publikacja: 15.11.2025 17:00
prof. Monika Kaczmarek-Śliwińska, medioznawczyni
Foto: podcasty.rp.pl
Prof. Kaczmarek-Śliwińska uważa, że nie ma jednej definicji hejtu.
– Uważam, że za dużo jest definicji hejtu. Im mniej, tym lepiej. Wszędzie tam, gdzie pojawiają się komentarze i treści nienawistne, agresywne, gdzie wzbudza się nienawiść do grupy albo do innej osoby, można mieć podejrzenie, że jest to hejt. Natomiast bardzo często u nas w Polsce mowa nienawiści i hejt są stosowane jako pojęcia tożsame. Hejt jest pojęciem szerszym i każda mowa nienawiści będzie uważana za hejt. Natomiast nie każdy hejt będzie mową nienawiści. W przypadku mowy nienawiści muszą wystąpić nienawistne treści, które są związane z dyskryminacją jakiejś grupy osób. Chodzi o komentarze na tle narodowościowym, seksualnym. Dotyczą zazwyczaj mniejszości, grup, które są wykluczane społecznie. Natomiast treści nienawistne, w których pojawia się próba deprecjonowania jakiejś osoby, będą hejtem – wyjaśnia medioznawczyni.
Czytaj więcej
Gościem kolejnego odcinka podcastu „Powiedz to kobiecie” jest dziennikarka i neurologopedka Monik...
Ekspertka przyznaje też, że jej zdaniem każdy nienawistny komentarz jest tak naprawdę informacją o hejterze, a nie hejtowanym.
– Przez lata nauczyłam się to oddzielać. Dzisiaj dość często z politowaniem patrzę na takie komentarze i zastanawiam się, „co ty człowieku chciałeś mi powiedzieć i dlaczego mi nie powiesz tego w innej formie, w inny sposób”. Traktuję to raczej jako zjawisko, zabezpieczam screeny, żeby wysłać do pracodawcy, użyć ich podczas moich szkoleń, czy spotkań ze studentami. Natomiast nie przejmuję się, nie biorę do siebie hejterskich przekazów. Liczę się z krytyką. Jeśli się pojawia, zwracam uwagę na to, czy jest merytoryczna i zastanawiam się, co mogę zmienić i czy rzeczywiście ktoś miał rację? Konstruktywna krytyka daje rozwój, więc nawet jeśli bywa niemiła, nieprzyjemna, to trzeba ją przyjąć – podsumowuje rozmówczyni.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Prof. Kaczmarek-Śliwińska uważa, że nie ma jednej definicji hejtu.
– Uważam, że za dużo jest definicji hejtu. Im mniej, tym lepiej. Wszędzie tam, gdzie pojawiają się komentarze i treści nienawistne, agresywne, gdzie wzbudza się nienawiść do grupy albo do innej osoby, można mieć podejrzenie, że jest to hejt. Natomiast bardzo często u nas w Polsce mowa nienawiści i hejt są stosowane jako pojęcia tożsame. Hejt jest pojęciem szerszym i każda mowa nienawiści będzie uważana za hejt. Natomiast nie każdy hejt będzie mową nienawiści. W przypadku mowy nienawiści muszą wystąpić nienawistne treści, które są związane z dyskryminacją jakiejś grupy osób. Chodzi o komentarze na tle narodowościowym, seksualnym. Dotyczą zazwyczaj mniejszości, grup, które są wykluczane społecznie. Natomiast treści nienawistne, w których pojawia się próba deprecjonowania jakiejś osoby, będą hejtem – wyjaśnia medioznawczyni.
Polka zdobyła nominację w kategorii Najlepsza aktorka za rolę w serialu „Tatuażysta z Auschwitz”. Pochodząca z L...
Marzena Tabor - Olszewska rozmawia z dr Ewą Rumińską-Zimny, ekonomistką, wiceprezeską Kongresu Kobiet i wykładow...
Głęboko wierzę, że warto przebijać szklane sufity, dlatego wspieram kobiety, które działają w branży technologic...
Człowieka definiuje jego wrażliwość, relacje, wybory, a nie poziom hormonów. Dlatego dla mnie rozmowa o fizjolog...
Strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Czy ograniczenie mięsa to tylko moda, czy realna zmiana, która może uratować nasze zdrowie – i planetę? W najnow...
W dzisiejszych czasach internet to nie tylko wygoda – to fundament podróżowania. Korzystamy z niego, by odnaleźć drogę, sprawdzić rozkład jazdy, znaleźć restaurację czy atrakcję turystyczną, kupić bilety, zamówić transport, pozostać w kontakcie z bliskimi i dzielić się chwilą tu i teraz. Gdy w trasie tracimy dostęp do danych, podróż traci rozmach, nawigacja staje się uciążliwa, plany się komplikują, zaczyna też narastać niepokojące poczucie odcięcia od świata. Wakacje bez stabilnego internetu to nieustanny stres, którego można uniknąć.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas