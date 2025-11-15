Ekspertka przyznaje też, że jej zdaniem każdy nienawistny komentarz jest tak naprawdę informacją o hejterze, a nie hejtowanym.

– Przez lata nauczyłam się to oddzielać. Dzisiaj dość często z politowaniem patrzę na takie komentarze i zastanawiam się, „co ty człowieku chciałeś mi powiedzieć i dlaczego mi nie powiesz tego w innej formie, w inny sposób”. Traktuję to raczej jako zjawisko, zabezpieczam screeny, żeby wysłać do pracodawcy, użyć ich podczas moich szkoleń, czy spotkań ze studentami. Natomiast nie przejmuję się, nie biorę do siebie hejterskich przekazów. Liczę się z krytyką. Jeśli się pojawia, zwracam uwagę na to, czy jest merytoryczna i zastanawiam się, co mogę zmienić i czy rzeczywiście ktoś miał rację? Konstruktywna krytyka daje rozwój, więc nawet jeśli bywa niemiła, nieprzyjemna, to trzeba ją przyjąć – podsumowuje rozmówczyni.