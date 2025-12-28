"Opłakujemy legendę stulecia”. W wieku 91 lat zmarła gwiazda kina Brigitte Bardot

Brigitte Bardot zmarła 28 grudnia 2025 r. w wieku 91 lat. prezydent Francji Emmanuel Macron napisał w swoich mediach społecznościowych: „Jej filmy, jej głos, jej olśniewająca sława, jej inicjały (słynne B.B. – red.), jej troska, jej hojne zamiłowanie do zwierząt, jej twarz, która stała się Marianną – Brigitte Bardot uosabiała życie pełne wolności. Opłakujemy legendę stulecia”.

Reklama Reklama

Bardot pozostawiła po sobie nie tylko filmy i muzykę, ale także ogromny wpływ na kulturę, modę i ochronę praw zwierząt.

I Bóg stworzył B.B.

Brigitte Anne Marie Bardot urodziła się 28 września 1934 r. w Paryżu. Początkowo marzyła o karierze baletnicy, ale w wieku 18 lat zadebiutowała na srebrnym ekranie. Przełom w jej karierze nastąpił w 1956 r. dzięki roli w filmie jej pierwszego męża, Rogera Vadima „I Bóg stworzył kobietę”, która uczyniła z niej międzynarodowy symbol seksu i wyzwolenia kobiet. Pod koniec lat 50. XX wieku Bardot była gwiazdą, o którą zabiegali niemal wszyscy twórcy. Jej życie prywatne, pełne burzliwych romansów, fascynowało opinię publiczną.

Poślubiła Rogera Vadima (który dla niej przeszedł z prawosławia na katolicyzm) 21 grudnia 1952 r. Małżeństwo zakończyło się rozwodem pięć lat później, ale para rozstała się w przyjaźni i zdarzało im się później współpracować przy różnych projektach. Jeszcze podczas pracy nad ich wspólnym hitem, Bardot związała się z Jeanem-Louisem Trintignantem. Dwuletni romans był skomplikowany ze względu na służbę wojskową aktora, a także fakt, że gwiazda związała się w międzyczasie z piosenkarzem Gilbertem Bécaud. 18 czerwca 1959 r. wyszła za aktora Jacquesa Charriera, partnera z planu „Babette idzie na wojnę”. Z tego związku urodził się jej jedyny syn, Nicolas-Jacques. Poród odbył się w jej paryskim apartamencie przy zamkniętych okiennicach, z dala od paparazzi.



Bardot nie była jednak stworzona do macierzyństwa. Od rozwodu w 1962 r. Nicolas-Jacques Charrier dorastał pod opieką ojca. W 1984 r. poślubił norweską modelkę Anne-Line Bjerkan. Para zamieszkała w Norwegii, gdzie Nicolas w końcu znalazł spokój z dala od błysku fleszy. Mają dwie córki, Annę, urodzoną w 1985 r., i Théę, urodzoną w 1990 r.. Dziś Nicolas-Jacques Charrier jest szczęśliwym dziadkiem, prowadzącym proste i dyskretne życie, z dala od skandali i kontrowersji. Bardot do pełnoletności syna utrzymywała z nim luźny kontakt.