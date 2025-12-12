"Świerszcz zamilkł za kominem." Wspomnienie o Magdzie Umer

Człowiek ciszy i metafizyka

W rozmowie ze mną przyznała, że w gruncie rzeczy, nie lubi rozmawiać. – Ja jestem człowiekiem ciszy. Najbardziej lubię nie rozmawiać. Najbardziej lubię czytać, obserwować i milczeć. Świat jest tak potwornie zaśmiecony słowami, że one przestają cokolwiek znaczyć – mówiła. A już strasznie nie lubiła tracić czasu na rozmowy z kimś, kto nie wie, nie czuje, nie nadaje na tych samych falach. – To strata życia – mówiła. No, bo jeśli już rozmawiać, to najlepiej z Jeremim Przyborą. Często go wspominała, podobnie jak Agnieszkę Osiecką, jak Jonasza Koftę, jak Wojciecha Młynarskiego. Udzielając wywiadu Michałowi Nogasiowi powiedziała raz: „Złapałam się ostatnio na tym, że wciąż żyję z ludźmi, których już nie ma. Nie ma już połowy mojego świata”.

Wierzyła w przeznaczenie, mówiąc, że to, co wykonuje z jej życiem, jest 600-proc. dowodem na istnienie metafizyki. – Doświadczałam tego miliony razy. Z jednej strony potwierdza się to, że jesteśmy zabawkami Pana Boga. Oczywiście, naszym zadaniem jest zdążyć wsiąść do tego właściwego autobusu i nie wyskoczyć dwa przystanki wcześniej, ani też nie wysiąść za późno. Ale czasem tak się zdarza. I też coś to znaczy. Znaczy, że to było po coś. Wszystkie straszne rzeczy, z których się jakoś wykaraskaliśmy, widocznie były po coś. Doznałam w życiu wielkiego szczęścia i wielkich tragedii, i mogłabym zastanawiać się, dlaczego mnie to akurat spotkało. Z jakiegoś powodu, tak musiało być. Jestem pełna pokory – mówiła.

Magda Umer była osobna

Dziś, gdy ludzie żegnają Magdę Umer, powtarza się jedna myśl: że była osobna. Krytyk filmowy i teatralny Łukasz Maciejewski napisał, że „zawsze się dziwiła”, a jej zdziwienie wprawiało innych w zachwyt. Tomasz Raczek pożegnał ją wspomnieniem: „Zawsze intensywnie była sobą. Nie dało się jej lekceważyć. Była twarda, ale wcale nie silna. Była delikatna, ale nigdy nie lękliwa. Gdy kiedyś zwierzyła mi się podczas wywiadu z myśli samobójczych, zadzwoniła potem w środku nocy błagając bym to wyciął z rozmowy, bo nie chciała sprawić bólu najbliższym. Spełniłem jej życzenie. Zawsze spełniałem jej prośby, gdy tylko je miała, a zdarzało się to nader rzadko. Była chodzącym wierszem, ale nie uciekała wzrokiem w niebyt – zawsze patrzyła prosto w oczy. A gdy w „Weselu” Wyspiańskiego na scenie Teatru Narodowego u Hanuszkiewicza zagrała Rachelę – to przesiedziała w kucki połowę swoich kwestii, odmawiając grania żydowskiej poetki, za to stając się nią bez wątpienia. Dziś, gdy zniknęła z naszego realu, czuję się, jakby grunt usunął się spod jednej nogi stołu, przy którym siedzimy. Stół co prawda nadal stoi, ale blat zrobił się krzywy”.

Dla Andrzeja Pągowskiego była światłem, delikatnością, radością i dowcipem. „Potrafiła sprawić, że widz słuchał…co mówi…co śpiewa… – Znaliśmy się od lat…a ona czuły obserwator i komentator co chwilę pojawiała się na mej drodze…pamiętam spotkania, rozmowy, koncerty i wspaniałe kilka dni podczas Festiwal Filmowy Wajda na Nowo w Suwałkach…teraz cisza zapadła…nie zagramy w zielone i za kominem świerszcz zamilkł…Magda Umer…odeszła na drugą stronę…bezgraniczny smutek” – napisał w swoich mediach społecznościowych artysta grafik Andrzej Pągowski.

A ja wracam do tego, co sama mi powiedziała, kiedy spytałam ją o to, co jest w życiu ważne. Z prostotą odparła, że jej największa rzecz to, że wychowała dwóch fantastycznych mężczyzn. I że kiedy wraca ze sceny, to przychodzi do swoich wnuków i wtedy jest pogodną staruszką.– Ja z wnukami lubię być tylko babcią – deklarowała. Zaskoczyła mnie jej polityczno-społeczna przenikliwość. Magda Umer nie udawała, że świat jej nie dotyczy. Broniła się przed jego nadmiarem. Żartowała, że jej ulubiona pora nadawania wiadomości to kiedy indziej. Miała jeszcze jedno marzenie:: Chciałabym, aby ktoś odkrył nowy ustrój, który spowoduje, że na świecie nikt nie będzie głodował. Odeszła w dniu urodzin Jeremiego Przybory, swojego mistrza i przyjaciela.