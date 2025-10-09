Ojciec, Roman Polanski, nie dał jej pieniędzy na film. Poradził, żeby nakręciła go iPhonem

Miała pięć czy sześć lat, kiedy zapraszała do domu przyjaciół, swoich równolatków, i organizowała teatr. Kazała im odgrywać role, a rodzicom oglądać w skupieniu. „Jeśli zaczynali rozmawiać w trakcie przedstawienia, łapałam ich i mówiłam: »Nie odzywajcie się. Nie śmiejcie się. Oglądajcie!«” – wspomina cytowana przez „Interview magazine” przyznając, że była wówczas reżyserką autorytarną. I wobec widzów, i w stosunku do małych aktorów. Kiedy zdała sobie z tego sprawę dorastając, poczuła odpowiedzialność, jaką ze sobą niesie ta funkcja. Postanowiła wtedy, że jeszcze przez jakiś czas pozwoli komuś innemu mówić jej, co ma robić.

Wampiry zamiast księżniczek

Morgane Polanski urodziła się 20 stycznia 1993 r. w Paryżu. Oprócz znanych rodziców ma wśród bliskich również inne znane postaci ze świata artystycznego, ciotki Seigner: Mathilde (aktorkę) i Marie-Amélie (wokalistkę i kompozytorkę). Jej pradziadek, Louis Seigner, był członkiem zespołu znanego paryskiego teatru Comédie Française. W swojej karierze wystąpił w ponad 150 filmach i zagrał ponad 200 ról teatralnych.

Szybko pojawiła się na ekranie. Już jako dziesięciolatka stawiała pierwsze kroki pod kierunkiem swojego ojca. Pojawiła się w jego filmach: „Pianista” (2002), „Oliver Twist” (2005) czy „Autor widmo” (2010). Były to cenne lekcje i okazja do przyglądania się pracy na planie filmowym od kulis. „Może gdyby moi rodzice byli lekarzami, kto wie, teraz rozmawiałabym z tobą na sali operacyjnej” – spekulowała w wywiadzie dla „French Fries Magazine”. Jej młodszy o pięć lat brat, Elvis, również jako dziecko występował w filmach.

Chcąc oprzeć swoją karierę na solidnych fundamentach, a nie tylko na znanym nazwisku, Morgane Polanski postawiła na formalne wykształcenie. Ukończyła prestiżową International School of Paris, a następnie przeniosła się do Londynu, aby studiować aktorstwo. Kształciła się w renomowanych szkołach: Drama Centre London oraz Central School of Speech and Drama, której absolwentami są takie gwiazdy, jak Judi Dench czy Laurence Olivier.