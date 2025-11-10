Aktualizacja: 10.11.2025 20:26 Publikacja: 10.11.2025 09:38
Rama Duwaji i Zohran Mamdani poznali się za pośrednictwem aplikacji randkowej Hinge w 2021 r.
Grafiki i ilustracje mającej syryjskie korzenie artystki w celny sposób ujmują tematykę współczesnego świata: brak poszanowania dla praw kobiet, dramaty osób zamieszkujących tereny objęte działaniami wojennymi, tęsknota za rodzinami rozdzielonymi w wyniku konfliktów zbrojnych czy próby radzenia sobie z samotnością w wysoce rozwiniętym technologicznie społeczeństwie. Urodzona w Houston w Teksasie Rama Duwaji, przeprowadziła się do Dubaju, gdy miała dziewięć lat, po czym krótko uczęszczała do szkoły w Katarze. Według arabskich mediów jej rodzice są syryjskimi muzułmanami pochodzącymi z Damaszku. – Mój sposób pracy nad sztuką zmienia się w zależności od miejsca, w którym mieszkam. Sztuka pomaga mi przetwarzać rzeczywistość wokół mnie i jest jak ściany domu, który buduję tam, gdzie w danym momencie przebywam – wyjaśniała 28-latka w rozmowie z portalem YUNG w kwietniu bieżącego roku.
Od tamtego momentu zaszły istotne zmiany w życiu mieszkanki Nowego Jorku. 5 listopada jej mąż, Zohran Mamdani, zwyciężył w wyborach na burmistrza miasta, pokonując byłego gubernatora stanu Nowy Jork Andrew Cuomo oraz republikańskiego działacza o polskich korzeniach Curtisa Sliwę. Nieobecna w trakcie kampanii Rama Duwaji pojawiła się u boku męża w dniu zwycięstwa. – Mojej niesamowitej żonie pragnę powiedzieć „hajati” – deklarował nowo wybrany burmistrz, używając arabskiego słowa oznaczającego „moje życie”. – Nie chciałbym mieć u swojego boku nikogo innego ani w tym momencie, ani kiedykolwiek indziej – zapewniał. Serdecznych słów pod adresem ukochanej nie brakowało w przeszłości, gdy w niesprzyjających okolicznościach Zohran Mamdani publicznie stawał w jej obronie.
– Rozświetlasz moje życie – tak w październiku minionego roku Zohran Mamdani podpisał zdjęcie opublikowane na profilu instagramowym i przedstawiające uśmiechniętą ukochaną z pierścionkiem zaręczynowym na palcu serdecznym. Do umieszczanych wówczas komentarzy skoncentrowanych na urodzie artystki, w minionych dniach zaczęto dodawać i te, odnoszące się do jej roli jako przyszłej pierwszej damy Nowego Jorku. – Przypomina mi Jackie Kennedy: elegancka i autentyczna. Wasze zwycięstwo pozwala mi wierzyć w dobrą przyszłość moich dzieci – pisano po ogłoszeniu wyników wyborów na burmistrza Nowego Jorku.
Przyszli małżonkowie poznali się za pośrednictwem aplikacji randkowej Hinge w 2021 r. – Jak widać, jest jeszcze nadzieja dla tych aplikacji – żartował urodzony w Kampali w Ugandzie, nowo wybrany burmistrz amerykańskiej metropolii w udzielonej w czerwcu bieżącego roku rozmowie dla „The Bulwark”. Dwie ceremonie ślubne – w nowojorskim Urzędzie Stanu Cywilnego oraz w ojczyźnie pana młodego – odbyły się odpowiednio w lutym i lipcu bieżącego roku. Na tę pierwszą małżonkowie dotarli metrem, dokumentując przejazd, spacer w deszczu i wybrane momenty zaślubin serią zdjęć zamieszczonych w mediach społecznościowych. – Śledząc treści zamieszczane na Twitterze czy podobnych platformach, bez trudu można się zorientować, jak okrutni bywają politycy. Zwykle się tym nie przejmuję, nawet jeśli pod moim adresem padają najgorsze wyzwiska. Inaczej jest w przypadku osób, które kocham. Trzy miesiące temu poślubiłem miłość mojego życia. Niektórzy próbują uczynić wyścig na stanowisko burmistrza opowieścią o niej, a nie o nich samych – pisał w maju bieżącego roku, reagując na krytykę pod adresem żony, jakoby nie wykazywała się wystarczającą aktywnością publiczną w trakcie trwających wyborów.
W przytaczanym wpisie Zohran Mamdani wyraził też podziw wobec artystycznych dokonań swojej wybranki. – Rama jest nie tylko moją żoną, ale i niesamowitą artystką, która zasługuje na uznanie za sprawą własnych dokonań. Możecie krytykować moje poglądy, ale nie pozwolę krzywdzić mojej rodziny – pisał.
O talencie artystycznym absolwentki Virginia Commonwealth University, która w 2021 r. zamieszkała w Nowym Jorku, by spełniać swoje zawodowe ambicje, świadczy między innymi współpraca z tak renomowanymi redakcjami jak „The New Yorker”, „The Washington Post” czy „Vogue”, a także z muzeum Tate Modern czy serwisem Spotify. Prowadziła też szkolenia w zakresie ilustracji i grafiki. – Chociaż Rama pracuje głównie w mediach cyfrowych, często robi sobie przerwę od technologii, aby tworzyć ręcznie robioną ceramikę. Z połączenia zamiłowania do ilustracji i ceramiki powstają unikatowe talerze, a ich autorka lubi dzielić się swoimi umiejętnościami również podczas warsztatów ceramicznych – można przeczytać na stronie internetowej artystki.
Choć 28-latka unikała wystąpień publicznych w trakcie kampanii wyborczej z udziałem swojego męża, swoje komentarze w mediach społecznościowych ograniczając do jednego wpisu na tle plakatów wyborczych z jego podobizną, trudno odmówić jej zaangażowania w przebieg samego wyścigu. Elementy graficzne widoczne we wszystkich materiałach używanych w trakcie kampanii, charakterystyczna żółto-pomarańczowa czcionka stosowana do zapisu nazwiska kandydata, a także logo i layout strony internetowej przyszłego burmistrza Nowego Jorku, powstały z inicjatywy jego małżonki.
Pytana o chęć poznania nowych technik artystycznych, których dotychczas nie miała okazji wypróbować, w wywiadzie dla portalu YUNG mówi o możliwości tworzenia rzeźb reliefowych, a także kreślenia prac ołówkiem czy wypróbowania materiałów i faktur nieznanych jej dotychczas. – Koncentruję się na tworzeniu sztuki opartej na moich doświadczeniach, a także na rzeczach, na których mi zależy i z myślą o osobach wyznających te same wartości – deklarowała, nie wzbraniając się przy tym od odpowiedzi na pytania o bliskie jej osoby odczuwające zagrożenie w dotkniętych konfliktami zbrojnymi rejonach świata takich jak Palestyna czy Syria. Nie zabrakło też refleksji na temat mieszkańców Stanów Zjednoczonych stojących w obliczu gróźb deportacji do swoich rodzinnych krajów za sprawą polityki Donalda Trumpa. – Nie będę kłamać, w Nowym Jorku nastały trudne czasy. Martwię się o moją rodzinę i przyjaciół, mając przy tym poczucie braku kontroli nad tym, jak potoczą się ich losy. Sztuka nadal stanowi reakcję na wszystko, czego doświadczam i co dzieje się na świecie, jednak wierzę, że obecnie bardziej przydatna od mojej pracy artystycznej jest moja działalność w charakterze obywatelki USA. W obliczu licznych deportacji i prób zastraszania mieszkańców tak bliskich mi krajów, nie zamierzam milczeć w kwestiach dotyczących losów ludzi w Stanach Zjednoczonych, Palestynie czy Syrii – mówiła.
Od 1 stycznia 2026 r., czyli dnia inauguracji 111 burmistrza Nowego Jorku, Rama Duwaji będzie miała możliwość wdrożenia deklaracji w życie. Czy narzędziem niezbędnym do realizacji tego celu nadal pozostanie sztuka?
