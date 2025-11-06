Reklama
Rozwiń
Reklama

Warsztat samochodowy oferujący usługi fryzjerów i makijażystów. Będzie ich więcej?

Założony przez kobietę i zatrudniający wyłącznie panie warsztat samochodowy oferuje szereg usług poza naprawą pojazdu. W oczekiwaniu na wymianę opon, klientki mogą zrelaksować się korzystając z usług dostępnych na miejscu fryzjerów czy makijażystów.

Publikacja: 06.11.2025 16:32

Warsztat samochodowy oferujący usługi fryzjerów i makijażystów. Będzie ich więcej?

Foto: Adobe Stock

Dominika Drygas

Shecanic – kombinacja angielskiego słowa ona, może oraz końcówki wyrazu mechanic oznaczającego mechanika, to określenie odnoszące się do społeczności utworzonej wokół charyzmatycznej założycielki warsztatu samochodowego Girls Auto Clinic, Patrice Banks. Naprawa samochodów czy wymiana części zamiennych nie są jedynymi usługami oferowanymi przez powstałą w 2013 r. placówkę. Oczekując na serwis można nie tylko zadbać o urodę, ale i skorzystać z możliwości udziału w szkoleniach z zakresu znajomości mechaniki pojazdów. Jakie czynniki zdecydowały o tym, że mieszkanka Upper Darby w Pensylwanii otworzyła pierwszy w Stanach Zjednoczonych warsztat samochodowy zatrudniający wyłącznie kobiety i w jaki sposób jej biznes ewoluował od chwili powstania?

Czytaj więcej

Według statystyk Urzędu Lotnictwa Cywilnego z 2023 roku, w Polsce 647 kobiet posiada licencję pilota
Jej historia
35-letnia Rexy Rolle z wysp Bahama podbija świat lotnictwa

Właścicielka Girls Auto Clinic: kobiety powinny zrozumieć, jaki problem wystąpił w ich pojeździe

– Samochody są dla kobiet. Nie powinnyśmy prosić naszych mężów, braci, kuzynów czy ojców o pomoc przy naprawie samochodu. Powinnyśmy być w stanie zdiagnozować problem samodzielnie i wiedzieć, jakie dalsze kroki podjąć w celu naprawy pojazdu – wyjaśnia żywiołowo Patrice Banks w wywiadzie udzielonym stacji telewizyjnej Fox 29 Philadelphia. – Moje kursantki uczą się podstawowych czynności związanych z diagnostyką samochodu, dzięki czemu potrafią nie tylko samodzielnie dokonać napraw, ale i zrozumieć, jaki problem wystąpił w ich pojeździe. To pozwala im zyskać pewność siebie podczas rozmów z mechanikami, które dla kobiet bywają onieśmielające – dodaje.

Prowadzone przez charyzmatyczną właścicielkę kursy na tyle spodobały się mieszkankom najbliższych miejscowości, że informacja na ich temat szybko rozprzestrzeniła się poza granice stanu Pensylwania, gdzie zlokalizowany jest warsztat Girls Auto Clinic z charakterystycznym logo w postaci czerwonej szpilki z kluczem francuskim w miejscu obcasa. Wśród chętnych do udziału w oferowanych przez Patrice Banks szkoleniach znajdują się osoby z tak odległych rejonów Stanów Zjednoczonych, jak choćby Teksas. – Gdy oddaję samochód do naprawy, dokładnie wiem, jakie prace są konieczne, ponieważ dziewczyny wszystko dokładnie tłumaczą. Wiem, ile czasu potrwa wykonanie usługi i jaka będzie jej cena. Takie szczegóły są dla klienta niezwykle istotne – wyjaśnia w cytowanej rozmowie dla stacji telewizyjnej Fox 29 Philadelphia jedna ze stałych bywalczyń warsztatu, Jazmyn Thompson.

Czytaj więcej

Jako członkini organizacji Młodych Światowych Liderów powołanej przez Światowe Forum Ekonomiczne, Bo
Jej historia
Absolwentka Oksfordu uczy mongolskich pasterzy używania AI. Z jakim skutkiem?
Reklama
Reklama

Patrice Banks: byłam prawdziwą ignorantką w zakresie wiedzy o samochodach

W przypadku braku zainteresowania kursami prowadzonymi przez 44-letnią właścicielkę warsztatu Girls Auto Clinic, klientki oczekujące na naprawę samochodu chętnie korzystają z innych atrakcji dostępnych na miejscu. Manicure wliczony w cenę usługi to tylko jedna z dostępnych opcji. Przestronna sala, w której można uruchomić swój komputer i nadgonić zaległości w pracy lub obejrzeć wybrany program telewizyjny czy odcinek serialu na platformie streamingowej, biblioteka, a także kawiarnia oferująca słodkie przekąski i napoje – to kolejne alternatywy spędzenia czasu w oczekiwaniu na zwrot samochodu.

Choć pomysł na własną działalność, która ma służyć nie tylko wzbogaceniu, ale i edukacji innych kobiet w zakresie umiejętności zwykle przypisywanych mężczyznom okazał się w przypadku Patrice Banks strzałem w dziesiątkę, ona sama przyznaje, że przed laty jej wiedza z zakresu mechaniki samochodowej była na zaskakująco niskim poziomie. – Moja historia rozpoczęła się od tego, że byłam prawdziwą ignorantką w tej dziedzinie – przyznaje w jednym z licznych wywiadów. – Choć uważam siebie za bystrą osobę, która bardzo szybko się uczy, niestety nie miałam wystarczającej wiedzy jako konsumentka i właścicielka samochodu – wyjaśnia.

Czytaj więcej

Czy w czasach, gdy godzinę często sprawdza się na ekranie telefonu, wymagająca precyzji i cierpliwoś
Styl życia
Zegarmistrzostwo wraca do łask? Zapomnianym rzemiosłem interesuje się pokolenie Z

Patrice Banks: praca w charakterze mechanika jako nieodpłatne zajęcie po godzinach

Chęć zgłębienia wiedzy w tym zakresie sprawiła, że przyszła właścicielka warsztatu samochodowego trafiła na kurs dla mechaników w Delaware Technical Community College, a następnie szlifowała nowo nabyte umiejętności naprawiając leciwy samochód zakupiony za własne oszczędności. Jako jedyna i najstarsza kobieta w grupie szkoleniowej zyskała wprawdzie wsparcie ze strony kolegów, jednak znalezienie pracy w zawodzie okazało się wyzwaniem, któremu nie potrafiła sprostać. Usługi w zakresie naprawy pojazdów wykonywała zatem nieodpłatnie przez dwa lata, po godzinach pracy w znanym na całym świecie koncernie, gdzie zajmowała się analizą przyczyn psucia się sprzętów i narzędzi w zakładach przetwórstwa chemicznego. – Odnosiłam sukcesy w tym zawodzie i zarabiałam bardzo dobre pieniądze, jednak ta praca nie sprawiała mi satysfakcji – przyznaje w rozmowie dla „Her Magazine”.

Inaczej było w przypadku naprawy samochodów. Gdy popołudniami i wieczorami miała okazję realizować tę pasję, pomysł na uruchomienie warsztatu samochodowego, który oferowałby coś więcej niż tylko naprawę pojazdów, zrodził się instynktownie. – Nie zdawałam sobie sprawy, że kobiety tak niewiele wiedzą na temat obsługi samochodu, podczas gdy stanowią ponad połowę kierowców w naszym kraju i spędzają więcej czasu za kółkiem niż mężczyźni – wyjaśniała w rozmowie z „Her Magazine”.

Czytaj więcej

Jak podaje BBC, w minionym roku około 4700 kobiet i mężczyzn w Danii odbyło służbę wojskową. 24 proc
Styl życia
Obowiązkowa służba wojskowa dla kobiet w Danii. Jakie kraje zdecydowały się na podobny krok?
Reklama
Reklama

Patrice Banks: kobiety, które nie mają wiedzy na temat samochodów, bywają manipulowane

Idea warsztatu samochodowego, który poza naprawą pojazdów zaoferuje kobietom kursy z zakresu mechaniki i znajomości podstaw obsługi samochodów, stanowiła też odpowiedź na inną potrzebę odczuwaną przez pomysłodawczynię Girls Auto Clinic. – Jako fanka motoryzacji miałam poczucie, że w przemyśle zdominowanym przez mężczyzn często byłam manipulowana i skłaniana do zawyżonej opłaty za naprawy, które nie były konieczne. Kobiety, które nie mają świadomości, jakiego serwisu wymaga ich samochód, często są obciążane takimi kosztami – mówiła w wywiadzie dla „Washington Post” w 2015 r.. – Doświadczałam tego za każdym razem, gdy przyjeżdżałam do warsztatu, by wymieniono olej w moim samochodzie i liczyłam się z zapłatą rzędu 30-35 dol. Tymczasem panowie przekonywali mnie, że muszę wykonać jeszcze szereg innych napraw, które kosztowały znacznie więcej niż zakładałam. Do tego często używali terminologii, której nie znałam, wykorzystując moją niewiedzę do tego, aby namówić mnie na droższą usługę czy część zamienną – wspomina.

Rozmowy w gronie znajomych kobiet potwierdziły obserwacje Patrice Banks i jedynie umocniły ją w przekonaniu, że w jej otoczeniu brakuje miejsca, w którym właścicielki samochodów otrzymają kompleksowe usługi związane z naprawą pojazdu, a szczegółowe informacje na temat zakresu naprawy zostaną im przekazane w przystępny sposób. – Zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdej kobiecie konieczność wymiany oleju w samochodzie kojarzy się z przyjemną czynnością. Ale dla wielu z nich myśl o spędzeniu godziny w salonie manicure czy u fryzjera jest już znacznie bardziej przyjemna, stąd pomysł na połączenie tych usług w jednym miejscu – wyjaśnia w rozmowie z rozgłośnią radiową „Fresh Air Philadelphia”. W dalszej części rozmowy wyznaje, że zarówno ona, jak i zatrudnione przez nią kobiety przez kilka godzin dziennie naprawiające samochody, chętnie po zakończeniu pracy korzystają z możliwości wykonania manicure bez potrzeby przemieszczania się na inny koniec miasta. – Zdarza mi się też w trybie awaryjnym poprosić moje koleżanki o sprawdzenie ciśnienia w oponach, ponieważ mam niepokojącą tendencję do lekceważenia kontrolki, która sygnalizuje konieczność wykonania tej naprawy – przyznaje ze śmiechem.

Źródła:
https://www.girlsautoclinic.com/
https://hermag.co/
https://www.npr.org/programs/fresh-air
https://www.fox29.com/

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Styl Życia

Dominika Drygas

Shecanic – kombinacja angielskiego słowa ona, może oraz końcówki wyrazu mechanic oznaczającego mechanika, to określenie odnoszące się do społeczności utworzonej wokół charyzmatycznej założycielki warsztatu samochodowego Girls Auto Clinic, Patrice Banks. Naprawa samochodów czy wymiana części zamiennych nie są jedynymi usługami oferowanymi przez powstałą w 2013 r. placówkę. Oczekując na serwis można nie tylko zadbać o urodę, ale i skorzystać z możliwości udziału w szkoleniach z zakresu znajomości mechaniki pojazdów. Jakie czynniki zdecydowały o tym, że mieszkanka Upper Darby w Pensylwanii otworzyła pierwszy w Stanach Zjednoczonych warsztat samochodowy zatrudniający wyłącznie kobiety i w jaki sposób jej biznes ewoluował od chwili powstania?

Pozostało jeszcze 91% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Diane Keaton w wieku 50 lat postanowiła zostać matką. Adoptowała dwoje dzieci, córkę Dexter (w 1996
Jej historia
Nie żyje aktorka Diane Keaton. „Stałam się mistrzynią w ukrywaniu się”
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Materiał Promocyjny
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Pradziadek Morgane Polanski, Louis Seigner, był członkiem zespołu znanego paryskiego teatru Comédie
Jej historia
Ojciec, Roman Polański, nie dał jej pieniędzy na film. Poradził, żeby nakręciła go iPhonem
Jej bezgraniczna ciekawość i empatia odmieniły nasze rozumienie świata przyrody
Jej historia
Jane Goodall do końca miała po brzegi wypełniony kalendarz. Oto, co jeszcze planowała
Brak możliwości rozwijania swojego talentu w produkcjach międzynarodowych negatywnie odbijał się na
Jej historia
Niespodziewany rozkwit kariery odurzył Sabrinę Impacciatore. Jak sobie z tym radzi?
Osiedle Zdrój – zielona inwestycja w sercu Milanówka i… Polski
Materiał Promocyjny
Osiedle Zdrój – zielona inwestycja w sercu Milanówka i… Polski
Fidji Simo chce dawać nadzieję młodszym pokoleniom i osobom pochodzącym z ubogich środowisk, że wszy
Jej historia
Z wioski rybackiej do Doliny Krzemowej. Fidji Simo wiceprezeską Open AI
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama