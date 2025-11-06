Warsztat samochodowy oferujący usługi fryzjerów i makijażystów. Będzie ich więcej?

Aktualizacja: 06.11.2025 16:41 Publikacja: 06.11.2025 16:32
Foto: Adobe Stock
Shecanic – kombinacja angielskiego słowa ona, może oraz końcówki wyrazu mechanic oznaczającego mechanika, to określenie odnoszące się do społeczności utworzonej wokół charyzmatycznej założycielki warsztatu samochodowego Girls Auto Clinic, Patrice Banks. Naprawa samochodów czy wymiana części zamiennych nie są jedynymi usługami oferowanymi przez powstałą w 2013 r. placówkę. Oczekując na serwis można nie tylko zadbać o urodę, ale i skorzystać z możliwości udziału w szkoleniach z zakresu znajomości mechaniki pojazdów. Jakie czynniki zdecydowały o tym, że mieszkanka Upper Darby w Pensylwanii otworzyła pierwszy w Stanach Zjednoczonych warsztat samochodowy zatrudniający wyłącznie kobiety i w jaki sposób jej biznes ewoluował od chwili powstania?
– Samochody są dla kobiet. Nie powinnyśmy prosić naszych mężów, braci, kuzynów czy ojców o pomoc przy naprawie samochodu. Powinnyśmy być w stanie zdiagnozować problem samodzielnie i wiedzieć, jakie dalsze kroki podjąć w celu naprawy pojazdu – wyjaśnia żywiołowo Patrice Banks w wywiadzie udzielonym stacji telewizyjnej Fox 29 Philadelphia. – Moje kursantki uczą się podstawowych czynności związanych z diagnostyką samochodu, dzięki czemu potrafią nie tylko samodzielnie dokonać napraw, ale i zrozumieć, jaki problem wystąpił w ich pojeździe. To pozwala im zyskać pewność siebie podczas rozmów z mechanikami, które dla kobiet bywają onieśmielające – dodaje.
Prowadzone przez charyzmatyczną właścicielkę kursy na tyle spodobały się mieszkankom najbliższych miejscowości, że informacja na ich temat szybko rozprzestrzeniła się poza granice stanu Pensylwania, gdzie zlokalizowany jest warsztat Girls Auto Clinic z charakterystycznym logo w postaci czerwonej szpilki z kluczem francuskim w miejscu obcasa. Wśród chętnych do udziału w oferowanych przez Patrice Banks szkoleniach znajdują się osoby z tak odległych rejonów Stanów Zjednoczonych, jak choćby Teksas. – Gdy oddaję samochód do naprawy, dokładnie wiem, jakie prace są konieczne, ponieważ dziewczyny wszystko dokładnie tłumaczą. Wiem, ile czasu potrwa wykonanie usługi i jaka będzie jej cena. Takie szczegóły są dla klienta niezwykle istotne – wyjaśnia w cytowanej rozmowie dla stacji telewizyjnej Fox 29 Philadelphia jedna ze stałych bywalczyń warsztatu, Jazmyn Thompson.
W przypadku braku zainteresowania kursami prowadzonymi przez 44-letnią właścicielkę warsztatu Girls Auto Clinic, klientki oczekujące na naprawę samochodu chętnie korzystają z innych atrakcji dostępnych na miejscu. Manicure wliczony w cenę usługi to tylko jedna z dostępnych opcji. Przestronna sala, w której można uruchomić swój komputer i nadgonić zaległości w pracy lub obejrzeć wybrany program telewizyjny czy odcinek serialu na platformie streamingowej, biblioteka, a także kawiarnia oferująca słodkie przekąski i napoje – to kolejne alternatywy spędzenia czasu w oczekiwaniu na zwrot samochodu.
Choć pomysł na własną działalność, która ma służyć nie tylko wzbogaceniu, ale i edukacji innych kobiet w zakresie umiejętności zwykle przypisywanych mężczyznom okazał się w przypadku Patrice Banks strzałem w dziesiątkę, ona sama przyznaje, że przed laty jej wiedza z zakresu mechaniki samochodowej była na zaskakująco niskim poziomie. – Moja historia rozpoczęła się od tego, że byłam prawdziwą ignorantką w tej dziedzinie – przyznaje w jednym z licznych wywiadów. – Choć uważam siebie za bystrą osobę, która bardzo szybko się uczy, niestety nie miałam wystarczającej wiedzy jako konsumentka i właścicielka samochodu – wyjaśnia.
Chęć zgłębienia wiedzy w tym zakresie sprawiła, że przyszła właścicielka warsztatu samochodowego trafiła na kurs dla mechaników w Delaware Technical Community College, a następnie szlifowała nowo nabyte umiejętności naprawiając leciwy samochód zakupiony za własne oszczędności. Jako jedyna i najstarsza kobieta w grupie szkoleniowej zyskała wprawdzie wsparcie ze strony kolegów, jednak znalezienie pracy w zawodzie okazało się wyzwaniem, któremu nie potrafiła sprostać. Usługi w zakresie naprawy pojazdów wykonywała zatem nieodpłatnie przez dwa lata, po godzinach pracy w znanym na całym świecie koncernie, gdzie zajmowała się analizą przyczyn psucia się sprzętów i narzędzi w zakładach przetwórstwa chemicznego. – Odnosiłam sukcesy w tym zawodzie i zarabiałam bardzo dobre pieniądze, jednak ta praca nie sprawiała mi satysfakcji – przyznaje w rozmowie dla „Her Magazine”.
Inaczej było w przypadku naprawy samochodów. Gdy popołudniami i wieczorami miała okazję realizować tę pasję, pomysł na uruchomienie warsztatu samochodowego, który oferowałby coś więcej niż tylko naprawę pojazdów, zrodził się instynktownie. – Nie zdawałam sobie sprawy, że kobiety tak niewiele wiedzą na temat obsługi samochodu, podczas gdy stanowią ponad połowę kierowców w naszym kraju i spędzają więcej czasu za kółkiem niż mężczyźni – wyjaśniała w rozmowie z „Her Magazine”.
Idea warsztatu samochodowego, który poza naprawą pojazdów zaoferuje kobietom kursy z zakresu mechaniki i znajomości podstaw obsługi samochodów, stanowiła też odpowiedź na inną potrzebę odczuwaną przez pomysłodawczynię Girls Auto Clinic. – Jako fanka motoryzacji miałam poczucie, że w przemyśle zdominowanym przez mężczyzn często byłam manipulowana i skłaniana do zawyżonej opłaty za naprawy, które nie były konieczne. Kobiety, które nie mają świadomości, jakiego serwisu wymaga ich samochód, często są obciążane takimi kosztami – mówiła w wywiadzie dla „Washington Post” w 2015 r.. – Doświadczałam tego za każdym razem, gdy przyjeżdżałam do warsztatu, by wymieniono olej w moim samochodzie i liczyłam się z zapłatą rzędu 30-35 dol. Tymczasem panowie przekonywali mnie, że muszę wykonać jeszcze szereg innych napraw, które kosztowały znacznie więcej niż zakładałam. Do tego często używali terminologii, której nie znałam, wykorzystując moją niewiedzę do tego, aby namówić mnie na droższą usługę czy część zamienną – wspomina.
Rozmowy w gronie znajomych kobiet potwierdziły obserwacje Patrice Banks i jedynie umocniły ją w przekonaniu, że w jej otoczeniu brakuje miejsca, w którym właścicielki samochodów otrzymają kompleksowe usługi związane z naprawą pojazdu, a szczegółowe informacje na temat zakresu naprawy zostaną im przekazane w przystępny sposób. – Zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdej kobiecie konieczność wymiany oleju w samochodzie kojarzy się z przyjemną czynnością. Ale dla wielu z nich myśl o spędzeniu godziny w salonie manicure czy u fryzjera jest już znacznie bardziej przyjemna, stąd pomysł na połączenie tych usług w jednym miejscu – wyjaśnia w rozmowie z rozgłośnią radiową „Fresh Air Philadelphia”. W dalszej części rozmowy wyznaje, że zarówno ona, jak i zatrudnione przez nią kobiety przez kilka godzin dziennie naprawiające samochody, chętnie po zakończeniu pracy korzystają z możliwości wykonania manicure bez potrzeby przemieszczania się na inny koniec miasta. – Zdarza mi się też w trybie awaryjnym poprosić moje koleżanki o sprawdzenie ciśnienia w oponach, ponieważ mam niepokojącą tendencję do lekceważenia kontrolki, która sygnalizuje konieczność wykonania tej naprawy – przyznaje ze śmiechem.
