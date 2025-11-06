Warsztat samochodowy oferujący usługi fryzjerów i makijażystów. Będzie ich więcej?

Shecanic – kombinacja angielskiego słowa ona, może oraz końcówki wyrazu mechanic oznaczającego mechanika, to określenie odnoszące się do społeczności utworzonej wokół charyzmatycznej założycielki warsztatu samochodowego Girls Auto Clinic, Patrice Banks. Naprawa samochodów czy wymiana części zamiennych nie są jedynymi usługami oferowanymi przez powstałą w 2013 r. placówkę. Oczekując na serwis można nie tylko zadbać o urodę, ale i skorzystać z możliwości udziału w szkoleniach z zakresu znajomości mechaniki pojazdów. Jakie czynniki zdecydowały o tym, że mieszkanka Upper Darby w Pensylwanii otworzyła pierwszy w Stanach Zjednoczonych warsztat samochodowy zatrudniający wyłącznie kobiety i w jaki sposób jej biznes ewoluował od chwili powstania?



Właścicielka Girls Auto Clinic: kobiety powinny zrozumieć, jaki problem wystąpił w ich pojeździe

– Samochody są dla kobiet. Nie powinnyśmy prosić naszych mężów, braci, kuzynów czy ojców o pomoc przy naprawie samochodu. Powinnyśmy być w stanie zdiagnozować problem samodzielnie i wiedzieć, jakie dalsze kroki podjąć w celu naprawy pojazdu – wyjaśnia żywiołowo Patrice Banks w wywiadzie udzielonym stacji telewizyjnej Fox 29 Philadelphia. – Moje kursantki uczą się podstawowych czynności związanych z diagnostyką samochodu, dzięki czemu potrafią nie tylko samodzielnie dokonać napraw, ale i zrozumieć, jaki problem wystąpił w ich pojeździe. To pozwala im zyskać pewność siebie podczas rozmów z mechanikami, które dla kobiet bywają onieśmielające – dodaje.

Prowadzone przez charyzmatyczną właścicielkę kursy na tyle spodobały się mieszkankom najbliższych miejscowości, że informacja na ich temat szybko rozprzestrzeniła się poza granice stanu Pensylwania, gdzie zlokalizowany jest warsztat Girls Auto Clinic z charakterystycznym logo w postaci czerwonej szpilki z kluczem francuskim w miejscu obcasa. Wśród chętnych do udziału w oferowanych przez Patrice Banks szkoleniach znajdują się osoby z tak odległych rejonów Stanów Zjednoczonych, jak choćby Teksas. – Gdy oddaję samochód do naprawy, dokładnie wiem, jakie prace są konieczne, ponieważ dziewczyny wszystko dokładnie tłumaczą. Wiem, ile czasu potrwa wykonanie usługi i jaka będzie jej cena. Takie szczegóły są dla klienta niezwykle istotne – wyjaśnia w cytowanej rozmowie dla stacji telewizyjnej Fox 29 Philadelphia jedna ze stałych bywalczyń warsztatu, Jazmyn Thompson.

