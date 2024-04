35-letnia Rexy Rolle z wysp Bahama podbija świat lotnictwa

W rodzinnym przedsiębiorstwie pracowała od dziecka. Po szkole umieszczała etykiety na bagażach pasażerów, pomagała rodzicom w podejmowaniu decyzji co do wzorów malowanych na samolotach, uczestniczyła w procesie inspekcji pojazdów, a także w dyskusjach na temat jakości opon czy procesorów graficznych. Choć posiada w tej dziedzinie niebagatelne doświadczenie i wiedzę godną pozazdroszczenia, nieustannie mierzy się z oskarżeniami, jakoby swoje obecne stanowisko zawdzięczała jedynie temu, że to jej rodzice są założycielami firmy. – Nie jest to prawda – podkreśla w wywiadach. – Od lat zdobywam kompetencje w dziedzinie lotnictwa i własna ciężka praca doprowadziła mnie do miejsca, którym jestem obecnie – dodaje.

Kobiety w lotnictwie

W przytoczonej rozmowie CEO Western Air zaznacza, że ona sama wspiera kobiety w ich dążeniu do realizacji marzeń związanych z lotnictwem. Odnotowuje wprawdzie wzrost w liczbie kobiet na stanowiskach kontrolerek ruchu lotniczego, jednak w obrębie innych zawodów związanych z lotnictwem na tendencja nie jest już tak optymistyczna. – Wielu kobietom wydaje się, że nie posiadają odpowiednich kwalifikacji do poznawania nowych technologii czy zawiłości związanych z budową maszyn. A ja konsekwentnie im powtarzam: jeśli chcecie zajmować się lotnictwem, to po prostu to zróbcie. Istnieje szereg szkoleń, warsztatów, treningów, które pozwolą zdobyć wiedzę i odpowiednie przygotowanie do zawodu – dodaje.

Czytaj więcej Styl życia Kobiety za sterami samolotu - coraz częstsze zjawisko? O ile widok kobiety za kierownicą autobusu czy taksówki już nie zaskakuje, to już pilot samolotu pasażerskiego płci żeńskiej należy do rzadkości. A co dopiero cała damska załoga, jak miało to miejsce podczas jednego z lotów w USA.

Rexy Rolle, jako jedna a niewielu ciemnoskórych kobiet, posiada wprawdzie licencję pilota i ma na swoim koncie 44 odbyte loty, to jednak, jak deklaruje na swojej stronie internetowej, woli pozostawiać tę działalność w rękach profesjonalistów. Według informacji podanych w serwisie „The Female Quotient”, zaledwie 1% ciemnoskórych kobiet posiada licencję pilota.

Statystyki w Polsce

Według statystyk Urzędu Lotnictwa Cywilnego z 2023 roku, w Polsce 647 kobiet posiada licencję pilota samolotowego turystycznego, 357 kobiet – licencję pilota szybowcowego, 63 kobiety – licencję pilota samolotowego liniowego, a 16 kobiet – licencję pilota śmigłowcowego zawodowego. Jednocześnie przedstawiciele ULC podkreślają, że rośnie liczba kobiet wykonujących zawody pilota, kontrolera ruchu lotniczego i inżyniera obsługi technicznej. Dodają, że personel pokładowy w większości stanowią kobiety, które dbają o bezpieczeństwo pasażerów podczas podróży lotniczej.

Oby ta tendencja się utrzymała, a kobiety w lotnictwie nie stanowiły już chlubnego wyjątku, tylko całkiem naturalną rzeczywistość.