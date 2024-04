Najlepiej zarabiająca zawodniczka kobiecego futbolu Santia Deck buduje imponujący biznes

Osiągnięcie większe niż ja sama

Jako pierwsza w historii zawodniczka futbolu żeńskiego Santia Deck podpisała wielomilionowy kontrakt z Women’s Football League Association. W nagraniu opublikowanym na tę okoliczność podkreśla, że jej własny upór i przeświadczenie o własnych możliwościach pomogły w osiągnięciu tego celu. – To wyróżnienie wiele dla mnie znaczy, ale też pozwala innym kobietom uwierzyć, że wszystko jest możliwe, jeśli tylko podchodzisz do swojego zajęcia z pasją i zaangażowaniem. Niezależnie od opinii innych, rób swoje, bo zawsze znajdą się tacy, którzy będą ci wmawiać, że sobie nie poradzisz – podkreśla.

Reklama

Podpisując kontrakt na tak zawrotną kwotę, zawodniczka nie kryła satysfakcji, że jako pierwsza kobieta w świecie sportu dostąpiła tego zaszczytu i może trenować na tych samych zasadach, co jej koledzy, wcześniej próbujący wybijać jej z głowy pomysł o karierze w – jak to określali – „męskim sporcie”. – Teraz nie tylko robię to co oni, ale też zarabiam tyle samo lub nawet więcej – zauważa z uśmiechem. – Modlę się, aby moje osiągnięcie otworzyło drzwi do sukcesu kolejnym kobietom w świecie sportu, ponieważ zasługujemy na to, przełamując kolejne bariery. To osiągnięcie jest większe niż ja sama, ono ma znaczenie dla mojej rodziny, dla moich dzieci w przyszłości, dla innych kobiet. Cokolwiek chcesz w życiu osiągnąć, możesz to zrobić. Ja sama jestem tego dowodem – wymienia.

3 miliony obserwatorów

Urodzona w 1991 roku w Greenville w Karolinie Południowej, rozpoczynała swoją karierę sportową jako trenerka fitness, zyskując popularność w mediach społecznościowych za sprawą udostępnianych zestawów ćwiczeń. Obecnie jej profile śledzi ponad 3 miliony obserwatorów. Wychowywała się w Teksasie, gdzie wygrywała swoje pierwsze zawody lekkoatletyczne, a także skończyła studia na kierunku literatura angielska.

Próbowała swoich sił w rugby, ale dopiero po wstąpieniu do Legends Football League w 2017 roku zaczęła odnosić spektakularne sukcesy w sporcie, które zaowocowały podpisaniem wielomilionowego kontraktu z Women's Football League Association (WFLA) dwa lata później. To pierwsze takie osiągnięcie w historii kobiecego sportu.

Queen Of Abs

Założona przez nią firma obuwnicza Tronus to jedyna tego typu marka, której właścicielką jest kobieta. We współpracy z mamą, Cynthią Cureton-Robles, przez lata pracującą w największych przedsiębiorstwach medialnych USA oraz prowadzącą własną firmę zajmującą się produkcją telewizyjną, sportsmenka tworzy projekty ultralekkich, futurystycznych butów sportowych, idealnych do treningu lekkoatletycznego.