Architektka Magdalena Federowicz-Boule: Nie da się budować tylko dla idei

To nie jest pierwsza nagroda: projekty pani pracowni często obsypywane są wyróżnieniami. Czy są jeszcze takie nagrody, które potrafią panią zaskoczyć?

Każda nagroda nas zaskakuje. Nie liczyliśmy na przykład, że wygramy w kategorii „transport” w prestiżowym konkursie World Architecture Festival, bo konkurencja była bardzo silna. Projekt prezentowany jest przed bardzo doświadczonymi profesorami architektury z całego świata. Konkurowaliśmy z uhonorowaną wieloma światowymi nagrodami Zahą Hadid i innymi dobrze znanymi na świecie pracowniami.

Pamięta pani ten moment, kiedy poczuła, że architektura to będzie pani kierunek, życiowa droga?

To się rodziło powoli. Jestem osobą, która musi się z czymś zaprzyjaźnić; zarówno jeśli chodzi o zaprzyjaźnianie się z człowiekiem, jak i z architekturą - jest tak samo. Jako młoda dziewczyna, uwielbiałam rysować, kochałam matematykę, od dziecka budowałam domki dla mrówek i wymyślałam różne ciekawe konstrukcje, jak statki dla piratów z kartonu. W sumie bardziej bawiło mnie tworzenie ich niż potem bawienie się nimi. Ale to wcale nie znaczyło, że powinnam zostać studentką architektury. Nie ukrywam, że było bardzo ciężko się dostać na wydział architektury. Ale studia na tym wydziale niekoniecznie oznaczają, że trzeba zostać architektem, który projektuje. To jest bardzo twórczy zawód. Ludzie po architekturze wykonują różne rzeczy: są project managerami, albo szefami firm niezwiązanych z architekturą, malują, zostają artystami, scenografami. Nie wiem, czy w grupie, z którą studiowałam, 10 procent osób zostało w tym zawodzie. Nie jest to zawód łatwy. Zatem ja się z nim zaprzyjaźniałam, podróżowałam, mieszkałam i pracowałam we Francji, potem zmieniałam miejsca zamieszkania, dojrzewając do tego, co chcę robić. Aż w końcu moim pierwszym najciekawszym doświadczeniem było zatrudnienie się na Manufakturze w Łodzi. Pracowałam w środowisku międzynarodowym, przy ogromnie skomplikowanym projekcie, no i tam już naprawdę pokochałam ten zawód.

Ukończyła pani studia architektoniczne w Polsce, ale uczyła się też w Stanach Zjednoczonych. Co pani dała ta amerykańska perspektywa?

Będąc na wymianach studenckich w Stanach Zjednoczonych zauważyłam, że tam bardziej się patrzy na ideę i to idea jest kluczowa w projektowaniu. Uczyłam się modelowania 3D, nauka tej części informatyczno-komputerowej okazała się bardzo cenna, bo w Polsce nie było to jeszcze tak rozwinięte – studiowałam w czasach, kiedy nie korzystało się z internetu. Ale już budowanie modeli 3D było w Ameryce dosyć powszechne i dużo bardziej rozwinięte. Myślę, że jako polscy studenci również sporo wnosiliśmy, choćby dlatego, że potrafiliśmy dobrze rysować, mieliśmy rozwiniętą wyobraźnię, a zatem zasada win-win została osiągnięta. była

Dworzec w Lublinie, stacja podziemna w Łodzi, zielone centrum dla dzieci – to niektóre z projektów pani pracowni. Jakie pytanie zadaje sobie pani jako pierwsze, kiedy siada nad nowym projektem?

Po pierwsze: czemu i komu ma to służyć. Co możemy zrobić, co przyczyni się do rozwoju obszaru, czy to pomoże ludziom. Uważam, że to, co projektujemy, to jest praca człowieka dla człowieka. Zielony dziedziniec realizowany dla Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę to była praca totalnie charytatywna. Ale też związana z potrzebami ludzi: pedagogów, którzy tam pracują, i dzieci. Spotkaliśmy się z konkretnym wyzwaniem i próbowaliśmy coś zrobić dysponując bardzo małym budżetem. Dworzec Fabryczna to z kolei gigantyczny temat, można rzec – poza skalą. Francuskie biura przeprowadziły duże analizy, tam miała być trasa jak dla TGV, rozwojowa inwestycja, ale w planach rządu została ona ograniczona. Zawsze też – nie tylko w Polsce – trzeba myśleć o budżecie, żeby nie wydawać bez sensu pieniędzy. Istotna jest też kwestia recyklingu. Kiedy zaczynamy pracę, czy to jest projekt przebudowy hotelowej, czy wspomnianego małego dziedzińca zwykle zastanawiamy się, co możemy zatrzymać z tego, co już istnieje. Jakie stare garaże, jakie cegły. Ten aspekt ekologiczny jest dla mnie ważny. Nie chodzi o to, by tworzyć coś dla samego tworzenia, ale żeby spróbować wykorzystać to, co już mamy.

Ważne jest, jak to będzie wyglądać, ale czy bierze pani pod uwagę także to, jak ludzie będą się czuć w takim miejscu?

Przede wszystkim myślę o tym! Jak już wspomniałam – to jest praca człowieka dla człowieka. Przy pracy nad dworcem w Lublinie ważne były dla nas trzy punkty. Pierwszy to zintegrowanie transportu w jednym miejscu. Drugi to aspekt socjalny, czyli jak będzie się czuł w tym miejscu człowiek. A trzeci to ekologia, która związana jest z drugim punktem: utworzenie ścian zielonych czy parku, ale też wdrożenie nowych technologii, które spowodują, że utrzymanie obiektu nie będzie kosztowało milionów. Stąd idea pudełka w pudełku, co oznacza, że jeśli grzejemy to tylko minimum, a kolejna fala ciepła pochodzi z rekuperacji. W istocie tych pomniejszych decyzji, które składały się na wymienione przeze mnie trzy punkty, było tysiące.