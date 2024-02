Chrom i spółka. Zjawiska i trendy, o których będzie głośno w 2024 roku

Jakie inne trendy i zjawiska, a nawet zachowania, zdaniem twórców raportu, zyskiwać będą popularność w bieżącym roku?

House of Chrome

Kiedy Beyoncé wkraczała na scenę podczas swoich koncertów w ramach Renaissance Tour, odpowiednie efekty świetlne zapewniały nie tylko blaski reflektorów, ale i mocno połyskujące kreacje artystki: metaliczne, utrzymane w futurystycznym stylu, przypominające zbroję lub stylizowane na kreacje wieczorowe z gigantycznym wachlarzem zakrywającym jedno ramię – miały jedną cechę wspólną: stanowiły zapowiedź nowego trendu w palecie kolorystycznej na nadchodzący rok: chłodne odcienie srebra i chromu.

Autorka hitów takich jak Single Ladies czy If I were a Boy poprosiła swoich fanów, aby i oni, przychodząc na jej koncerty, zdecydowali się na ubrania w tym kolorze, co pozwoliło na stworzenie efektu gigantycznej kuli disco na stadionach, gdzie widowiska miały miejsce. – Otoczmy się kulą światła, odbijając się od siebie jak w lustrze – zachęcała artystka za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych. – Stwórzmy razem House of Chrome – pisała.

Wybór czerni i chromu zawsze trafiony

Trend można zaobserwować nie tylko w spektakularnych kreacjach scenicznych, ale i w stylistyce paznokci, obok czego nie mogłyby przejść obojętnie takie znawczynie mody jak Dua Lipa, Hailey Bieber czy Bella Hadid. Podczas gdy małżonka Justina Biebera zaprezentowała swoim obserwatorom kolorystykę dark chocolate chrome, to jedna z sióstr Hadid postawiła na lawendowy metaliczny kolor paznokci, natomiast gwiada pop zdecydowała się srebrny odcień przypominający fantazyjne kule disco.

O popularności chromu w stylistyce wnętrz w najbliższych miesiącach otwarcie mówią też redaktorzy magazynu Architectual Digest, zaznaczając jednocześnie, że chrom powoli wypiera wszechobecny dotychczas mosiądz. – Jest łatwy w czyszczeniu i dobrze dostosowuje się do charakteru pomieszczeń, ponieważ nie dominuje kolorystycznie innych sprzętów – wymienia redaktorka Arrchitectual Design, Amanda Sims. – Jest materiałem na tyle uniwersalnym, że można zdecydować się na niego przy wyborze mebli, kranów, a nawet akcesoriów dekoracyjnych. Dodatkowym plusem jest cena. To materiał znacznie tańszy niż mosiądz – dodaje.