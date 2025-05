Sisu – fińska filozofia życia zmienia definicję luksusowego wnętrza. Na czym polega?

Fińskiego słowa sisu nie da się dosłownie przetłumaczyć. To zdecydowanie coś więcej niż styl: narodowa cecha, filozofia i sposób istnienia. To odwaga stawiania czoła trudnościom, codzienne wychodzenie poza strefę komfortu, by kształtować siebie, relacje, a także przestrzenie, w których się żyje. Wnętrza urządzane w zgodzie z filozofią sisu są pozbawione zbędnych ozdób, ale pełne znaczeń, a przy tym trwałe, funkcjonalne, oparte na szacunku do materiałów i rzemiosła. Sisu nie stara się być modne – ono uczy, jak żyć i urządzać z charakterem. Przestrzenie aranżowane w ten sposób są minimalistyczne, lecz nie wynika to z mody, a z przekonania. W czasach, gdy luksus definiuje się często jako nadmiar – rzeczy, bodźców, opcji – sisu redefiniuje go jako spokój, klarowność i siłę. To właśnie w tym duchu rodzi się nowy wymiar stylu życia. Fińskie wnętrza są jasne, przestronne i oszczędne w formie. Zamiast mnożenia dodatków, priorytetem jest naturalne światło, ergonomia i porządek. Liczy się przestrzeń do życia, nie do prezentacji. Meble mają przetrwać dekady, nie kilka sezonów. Surowce to głównie drewno, stal i szkło – materiały trwałe, pięknie starzejące się i przyjazne środowisku. Dom ma być spokojny, logiczny, zbudowany na wartościach, które wytrzymują próbę czasu.

O tym, co jeszcze warto wiedzieć o filozofii sisu w urządzaniu wnętrz mówi Aldona Mioduszewska z Galerii Wnętrz Domar, wykładowczyni historii designu.

Czy urządzanie wnętrza w duchu filozofii sisu sprawdzi się w każdym wnętrzu? Czy np. musi być ono odpowiednio duże albo powinno spełniać jakieś inne warunki?

Aldona Mioduszewska: Takie wnętrze absolutnie nie musi być duże. Podobnie jak w przypadku wszystkich odniesień do stylów skandynawskich, również sisu – jako nurt minimalistyczny, oparty na jakościowych, rzemieślniczych meblach – doskonale sprawdza się w każdej przestrzeni, niezależnie od jej wielkości. Oczywiście najlepiej, gdy wnętrze aranżowane w tym duchu bazuje na fundamentach filozofii: prostocie, czystości formy, wykorzystaniu naturalnych materiałów oraz szacunku do nich, przejawiającym się w dbałości o rzemiosło. Kluczowa jest tu jakość materiałów, ale również ich trwałość przedmiotów.

Czy do już zaaranżowanego wnętrza można wprowadzić jakieś zmiany – niewymagające dużych nakładów finansowych – pozwalające uzyskać namiastkę tego stylu? Bez potrzeby urządzania wszystkiego od nowa?

Tak, wprowadzenie elementów drewnianych, a nawet akcentów folklorystycznych, nie zaburzy spójności dotychczasowych aranżacji, a pozwoli na uzyskanie namiastki sisu. Obecnie wnętrza urządza się w sposób eklektyczny – łącząc nowoczesność z tradycją, przy zachowaniu odpowiednich proporcji. Styl sisu bardzo dobrze wpisuje się w ten nurt. To przede wszystkim filozofia życia, a nie wyłącznie sposób urządzania przestrzeni. Sisu opiera się na trwałości, funkcjonalności i prostocie – a wszystko, co proste, jest z zasady łatwiejsze do zaaranżowania.