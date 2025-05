Londyn wyjątkowo uczci 100 urodziny królowej Elżbiety II. Architekci prześcigają się w pomysłach

Królowa Elżbieta II jako potężna siła jednocząca ludzi

Alternatywną propozycję uhonorowania brytyjskiej monarchini stanowi projekt autorstwa firmy Foster + Partners we współpracy z artystą Yinka Shonibare: na terenie ogrodów prowadzących do mostu ma stanąć pomnik królowej w towarzystwie księcia Filipa. Umieszczone na ogrodowej ścieżce tabliczki mają przedstawiać cytaty królowej, a przy pomocy instalacji dźwiękowych spacerowicze będą mogli usłyszeć jej glos. Wieńczący dzieło most ma symbolizować „królową jako potężną siłę jednoczącą ludzi, narody, organizacje charytatywne, Wspólnotę Narodów i Siły Zbrojne”, jak opisał założyciel firmy, architekt Norman Foster, w nagraniu dostarczonym w ramach konkursu.

Kolejną koncepcją jest zaproponowany przez firmę J&L Gibbons deptak zwieńczony mostem na podłożu skalnym, co zdaniem pomysłodawców symbolizuje solidne rządy monarchini, stanowiące, jak to ujęto „fundament narodu brytyjskiego”. Na polanach otoczonych drzewami miałby stanąć pomnik królowej majestatycznie spoglądającej w stronę mostu. – „Łagodność i siła w obliczu wyzwań współczesnego świata” to fragment przemówienia królowej z okazji Bożego Narodzenia w 1966 roku, który zainspirował nas do przedstawienia powyższego pomysłu – wyjaśniono w dołączonym nagraniu.



Dwa ostatnie projekty, które zakwalifikowały się do finałowej piątki to przecinające się kładki usytuowane na dwóch różnych poziomach zaproponowane przez studio WilkinsonEyre oraz będąca pomysłem architekta Toma Stuarta-Smitha replika wielowiekowego dębu zlokalizowanego w Windsor Great Park, na prywatnym terenie łowieckim rezydencji królowej w Windsorze. Stanowiąca symbol potęgi i długowieczności rzeźba „Dąb królowej”, jak zatytułował swoją pracę autor, miałaby stanąć na cokole umiejscowionym na środku jeziora. Zlokalizowany nieopodal łagodnie zakrzywiony most z wkomponowanymi w jego ściany miejscami do siedzenia, miałby służyć spacerowiczom jako miejsce wypoczynku, pozwalające na obserwację monumentalnego pomnika.

Przedstawiciele komitetu poświęconego pamięci królowej Elżbiety II ogłoszą swoją decyzję latem bieżącego roku, tak aby zwycięski projekt został zrealizowany zgodnie z planem, czyli w setną rocznicę urodzin monarchini. Najdłużej panująca królowa brytyjska przyszła na świat 21 kwietnia 1926 roku, a zatem laureatom zostanie do dyspozycji kilka miesięcy na sfinalizowanie pomysłu. Która z imponujących koncepcji doczeka się realizacji w tak krótkim terminie?