Opublikowano kontrowersyjny portret księżnej Kate. Artystka broni swojego dzieła

Wielu internautów wyraża niepochlebne opinie na temat portretu. Nie tylko uważają, że nie przypomina on księżnej Kate, ale wręcz uznają go za wyraz braku szacunku do przedstawionej osoby. Artystka broni swojej twórczości, argumentując, że bazowała na dostępnych fotografiach, bez możliwości bezpośredniego kontaktu z księżną Kate. – Gdy nie możesz na żywo spotkać się z osobą, którą portretujesz, korzystasz ze wszystkich dostępnych materiałów i składasz je w całość, by na tej podstawie odtworzyć subtelne momenty uwiecznione na zdjęciach: konkretne pozy przyjmowane podczas stania, ułożenie głowy lub dłoni. Sprawdzasz dokładnie, czy u danej osoby występują charakterystyczne, powtarzające się gesty – wyjaśnia artystka.



Płaski i pozbawiony wyrazu

Artystka podkreśla, że pracując nad ilustracją, dokładnie zapoznała się też z nagraniem, podczas którego księżna Kate informowała o swojej chorobie oraz leczeniu, któremu jest poddawana. – Wszystkie portrety mojego autorstwa składają się z warstw osobowości, bazujących na wszelkich dostępnych materiałach dotyczących danej osoby – dodaje Hannah Uzor. – Ważne jest dla mnie uchwycenie ducha danej osoby i odzwierciedlenie za pomocą ilustracji jej charakteru – zaznacza.

Podobizna zaprezentowanej w białej sukni księżnej, z szarfą przewieszoną przez ramię oraz głową ozdobioną diademem, stała się tematem dyskusji nie tylko internautów, ale i redaktorów najbardziej poczytnych magazynów i serwisów internetowych na świecie. – Czy kiedykolwiek powstał bardziej płaski, pozbawiony wyrazu portret przedstawiciela rodziny królewskiej? – pyta retorycznie Alastair Sooke na łamach „The Daily Telegraph”. – Portret bardziej przypomina figurkę na szczycie tortu weselnego niż prawdziwą osobę – podsumował w swojej recenzji.



Osobista interpretacja urody księżnej

Choć nie brakuje krytycznych głosów, to jednak znajdują się i tacy, którzy doceniają niestandardowe ujęcie księżnej oraz osobistą interpretację jej urody zaproponowaną przez artystkę. – Nie mam nic przeciwko tej okładce, ponieważ w mojej ocenie zadanie portrecisty nie polega na tym, by wiernie odtworzyć wizerunek prezentowanej osoby, a jedynie zaproponować czytelne nawiązanie do niej. Ja w pełni to popieram – podsumowuje jeden z cytowanych przez BBC internautów.