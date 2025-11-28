Ponad 42 proc. Polaków szacuje wartość nieużywanych rzeczy w swoich domach na około 400 euro, a 12 proc. uważa, że przekracza ona 1000 euro – wynika z nowego badania Vinted. W jakich przedmiotach najczęściej „mrozimy środki”?

Badanie ankietowe, które przeprowadzono na zlecenie platformy handlowej, pokazało, że zwykle w szafach Polaków zalega nieużywany sprzęt elektroniczny, a także konsole do gier, aparaty, sprzęt kuchenny, książki i różnego rodzaju kolekcjonerskie przedmioty.

Zakupy z drugiej ręki coraz bardziej popularne

Równocześnie okazało się, że zakupy z drugiej ręki wciąż zyskują na popularności. 55 proc. Polaków jest dziś bardziej skłonnych kupować używane produkty z kategorii rozrywki niż rok temu, a 53 proc. deklaruje zainteresowanie zakupem używanych książek, magazynów oraz muzyki (winyle, płyty CD, kasety).

Duży popyt jest także na używany sprzęt elektroniczny. Jednym z przedmiotów, które badani wskazali wśród najczęściej kupowanych z drugiej ręki, była konsola do gier – wymieniło ją 60 proc. ankietowanych. Ponad połowa z kolei przyznała, że aparaty fotograficzne i tablety to sprzęt, który zdecydowałaby się odkupić od osoby, która chciałaby się go pozbyć.