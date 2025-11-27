Aktualizacja: 27.11.2025 23:48 Publikacja: 27.11.2025 21:42
Jako laureatka konkursu organizowanego przez jedną z nowojorskich agencji Agnieszka Maciąg w wieku 20 lat rozpoczęła karierę w modelingu.
Foto: PAP
Autorka 19 bestsellerowych książek, odnosząca sukcesy zawodowe modelka, która swoją karierę rozpoczynała w 1989 r., wokalistka, aktorka, przez lata prowadząca blog poświęcony gotowaniu, zdrowym nawykom żywieniowym, poszukiwaniu wewnętrznej harmonii, czyli tym dziedzinom życia, które ceniła najbardziej. – Jestem zakochana w naturze, jedzeniu, zdrowiu i świadomym życiu. W mojej kuchni łączę smaki, uczucia i przyprawy tak, by mieć szczupłą sylwetkę, a jednocześnie mieć energię, zdrowie i mnóstwo sił witalnych. Gotuję dania lekkie, ale pyszne i dobrze doprawione, bo jako zodiakalny Byk uwielbiam cieszyć się jedzeniem! Lubię proste potrawy dobrej jakości, najlepiej przygotowane z produktów lokalnych, czystych chemicznie i nieprzetworzonych. Wybierając je, wiem, że wspieram lokalną społeczność i tworzę lepsze życie w jej otoczeniu. (…) Lubię historie o ludziach, jedzeniu i miejscach, z których pochodzi. Wiele inspiracji czerpię z podróży, które są nieodłączną częścią mojego życia – tak Agnieszka Maciąg pisała o sobie na blogu, pełnym porad, pięknych fotografii, przepisów kulinarnych i interesujących artykułów.
Wszechstronnie uzdolniona, obdarzona nieprzeciętną urodą 56-latka od dawna zmagała się z chorobą nowotworową. O jej nawrocie informowała w marcu. 27 listopada mąż Agnieszki Maciąg, Robert Wolański, przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych wiadomość o śmierci modelki, autorki takich książek jak m.in. „Pełnia życia”, „Smak zdrowia”, „Słowa mocy. Sztuka tworzenia szczęśliwego życia” czy „Twój dobry rok”. – Dzisiaj zgasło moje Słońce. Światło, które rzucało jasność na naszą wspólną drogę. Nasz sens życia. Nasz dom i miejsce na ziemi. Światło, które dało cud narodzin. Teraz Światłością jesteś Ty. Bądź wolna , bo zawsze kochałaś Wolność. Będę zawsze widzieć Twoje oczy pełne Miłości. Twoja radość i Pełnia Życia będą żyć we mnie zawsze – brzmi treść poruszającego wpisu opatrzonego serią zdjęć modelki.
Pochodząca z Białegostoku absolwentka Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu studiowała dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim oraz psychologię i kulturoznawstwo w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Jako laureatka konkursu organizowanego przez jedną z nowojorskich agencji, w wieku 20 lat rozpoczęła karierę w modelingu, a udział w pokazach w Nowym Jorku, Mediolanie, Paryżu czy Berlinie, współpraca z takimi projektantami jak m.in. Karl Lagerfeld, Nino Cerruti, Laura Biagiotti czy Pierre Cardin, a także sesje zdjęciowe dla międzynarodowych magazynów takich jak „Hampton” i „Sybille” pomagały jej umacniać pozycję w wybranej przez siebie dziedzinie. – Miałam ogromny zaszczyt i wielką naukę pracować w Nowym Jorku, Paryżu i Mediolanie, z tak wybitnymi osobowościami jak np. Karl Lagerfeld, Paco Rabanne, Nino Cerruti czy Laura Biagiotti – pisała na blogu ponad dekadę temu.
Modeling nie był jednak jedynym zajęciem, któremu poświęcała się Agnieszka Maciąg. Nagrany w 1996 r. solowy album studyjny pt. „Marakesz 5:30”, a także występ z grupą De Mono i udział w licznych teledyskach zespołu pozwoliły jej rozwijać umiejętności muzyczne, a emitowany w latach 1996-1998 program „Siedem pokus” stanowił możliwość przedstawienia widzom gwiazd świata filmu, muzyki, sztuki czy sportu za sprawą prowadzonych przez nią wywiadów. W zawodowym portfolio mamy dwojga dzieci – syna Michała i córki Heleny – znajduje się też współpraca z magazynem „Viva!”, w ramach której prowadziła wywiady z polskimi modelkami, przygotowywała reportaże z podróży oraz uczestniczyła przy opracowywaniu sesji zdjęciowych z udziałem zapraszanych przez redakcję gości. Jako dyrektor artystyczna przedsiębiorstwa Vistula przez trzy lata realizowała kampanie reklamowe oraz pokazy mody marki. Zaangażowana w działalność charytatywną wspomagała m.in. Hospicjum Dziecięce w Białymstoku czy Fundację Dziecięcą Fantazja, a w 2008 r. została ambasadorem Światowego Programu Żywnościowego agencji ONZ, zajmującego się walką z głodem w krajach trzeciego świata.
Wśród licznych publikacji autorstwa Agnieszki Maciąg znajdują się nie tylko wspomniane pozycje poświęcone poszukiwaniu wewnętrznej harmonii czy inspiracji kulinarnych, ale i tomik poezji „Zielone pantofle”, a także poradniki, jak choćby „Słowa mocy. Sztuka tworzenia szczęśliwego życia”, „Smak wiecznej młodości. Jak zachować młodość i witalność w każdym wieku”, „Twoja wewnętrzna moc. Jak żyć dobrze w niespokojnych czasach” czy „Menopauza. Podróż do esencji kobiecości” oraz „Dobrostan. O szczęśliwym, bogatym i spełnionym życiu” wydane w 2020 r. – Jestem spełnioną mamą i żoną. Dwukrotne macierzyństwo, oddalone od siebie o 20 lat oraz szczęśliwy, harmonijny i pełen miłości związek wiele mnie nauczyły i określiły moje cele i priorytety. Lubię patrzeć na świat oczami dziecka, bo wtedy wszystko jest czyste i prawdziwe, ale też oczami młodego, choć dorosłego już człowieka, kiedy wszystkie drogi są przed nim otwarte. Taka też jestem ja: otwarta na życie, chętnie próbująca ciągle czegoś nowego. Cenię równowagę w życiu, pracy i rodzinie. Ćwiczę jogę, medytuję, codziennie odnajduję pasję w zwykłych czynnościach: pracy w ogrodzie, spacerze z Helenką, w gotowaniu zupy dla bliskich – pisała na blogu.
Pełne inspirujących słów, wartościowych porad i wysmakowanych fotografii blog i profil na Instagramie Agnieszki Maciąg nie wypełnią się już nowymi treściami. Wśród tych ostatnich, zamieszczonych pięć tygodni temu, znalazła się i taka: „Na wszystko jest odpowiedni czas. Zaufaj”. Dołączone zdjęcie przedstawia uśmiechniętą, pełną spokoju kobietę o łagodnym spojrzeniu skierowanym daleko poza kadr.
