Brigitte Bardot została pochowana obok swoich rodziców i dziadków.
W pierwszą środę miesiąca w południe w całej Francji rozlegają się syreny, w ramach testowania systemu ostrzegania ludności. Dzisiaj ich dźwięk był symboliczny: wybrzmiały w momencie, kiedy trwał pogrzeb Brigitte Bardot, wielkiej gwiazdy kina, muzyki, a przede wszystkim obrończyni zwierząt. Zgodnie z jej wolą uroczystości nie miały charakteru państwowego. Zmarła nie chciała, aby uczestniczył w nich prezydent Republiki, Emmanuel Macron, którego krytykowała za to, że robi zbyt mało na rzecz ochrony zwierząt.
Trumna Brigitte Bardot, udekorowana bukietami kwiatów, została wprowadzona do kościoła Wniebowzięcia Matki Bożej (Notre-Dame de l'Assomption) o godz. 11:20. Przed nią szło troje dzieci ze świecami w rękach i trzech kardynałów. Za nią rodzina, jedyny syn B.B. Nicolas-Jacques Charrier wraz z dziećmi i wnukami. Pojawiła się też kontrowersyjna polityk Marine Le Pen – prywatnie, jako przyjaciółka aktorki. Był też kanadyjski aktywista Paul Watson. Rząd reprezentowała minister ds. równości i obrończyni praw zwierząt Aurore Bergé. Uroczystość transmitowana była na trzech telebimach ustawionych w różnych częściach miasta, by mogli w niej uczestniczyć wszyscy ci, którzy chcieli pożegnać aktorkę. „Zwierzęta dziękują Brigitte Bardot” – napisał na transparencie jeden z jej zwolenników.
Inna wielka gwiazda francuskiej piosenki, Mireille Mathieu, wykonała w kościele a cappella hymn „Panis Angelicus”, a później tenor Vincent Niclo zaśpiewał „Ave Maria”.
– Pipi (fr. Pioupiou – red.) – to ostatnie słowa, które Brigitte Bardot wypowiedziała do swojego męża Bernarda. Jak małe pisklę. Ogarnął nas smutek i ból – mówił podczas mszy Max Guazzini, przyjaciel artystki i sekretarz generalny Fundacji Bardot od 2020 roku. – Kontynuując swoją drogę, staje przed zwierzętami, które tworzą jej szpaler, oklaskują ją i witają. Jest szczęśliwa. Wchodząc po schodach, widzi małą kozę. Tę, od której wszystko się zaczęło i wszystko się skończyło. (…) Pisklę przypomina, że na świecie jest tak wiele przypadków znęcania się przez ludzi bez skrupułów.
To nawiązanie do sytuacji, w której aktorka postanowiła całkowicie zmienić swoje życie. W 1973 r., podczas pracy na planie filmowym, Bardot natknęła się na małą kózkę, z której, jak się okazało, w następnym tygodniu planowano przyrządzić méchoui, tradycyjne danie pochodzące z Afryki Północnej. Rozpłakała się, odkupiła zwierzę uratowała je od śmierci, a to wydarzenie stało się impulsem do radykalnej zmiany. Wówczas postanowiła zakończyć karierę filmową i całkowicie poświęcić się działalności na rzecz ochrony zwierząt. Wkrótce potem założyła Fundację Brigitte Bardot, która do dziś działa na rzecz dobrostanu zwierząt na całym świecie. Nawet w ostatnich miesiącach życia, naznaczonych już chorobą nowotworową, Bardot pisała apele do polityków o interwencję i zmianę prawa, np. zakaz polowań z końmi i psami.
W ostatnim pożegnaniu nie mogła wziąć udziału młodsza siostra Brigitte Bardot. W imieniu 87-letniej, mieszkającej w Stanach Zjednoczonych Marie-Jeanne Bardot, odczytano list. „Moja Bri, byłaś ze mną przez całe moje życie. Tak bardzo bałam się, że odejdziesz, ale nie, czuję twoją radosną obecność. Proszę, zostań ze mną, aż do ciebie dołączę” – napisała w nim.
Trumna Brigitte Bardot opuściła świątynię przy akompaniamencie muzyki zespołu Gipsy Kings, który aktorka wspierała na początku swojej kariery pod koniec lat 70. XX wieku. Nawiązała długoletnią przyjaźń z wokalistą zespołu, Chico.
Żegnany owacjami fanów kondukt żałobny pojechał w stronę leżącego niedaleko brzegu Morza Śródziemnego i jej ukochanego domu, posiadłości La Madrague, cmentarza w Saint-Tropez. Brigitte Bardot została pochowana obok swoich rodziców i dziadków.
Bernard d'Ormale o ostatnich chwilach swojej żony, z którą związał się w 1992 r., opowiedział dziennikowi „Paris Match”. Mówił o diagnozie nowotworu, dwóch operacjach, które przeszła w ostatnich miesiącach i o dotkliwym bólu pleców, na który się uskarżała. W ostatnich miesiącach, w chwilach fizycznego cierpienia, dwa lub trzy razy wymknęło się jej z ust: „Mam dość, chcę odejść...”. Opiekował się nią na zmianę z pielęgniarkami. Wspominał, jak lubiła w południe zjeść croissainta i popić go herbatą z mlekiem. Ich ostatni wspólny poranek był spokojny. „Leżałem obok niej, półprzytomny. Usłyszałem, jak mówi: Pipi – tak nazywaliśmy się nawzajem w prywatnych rozmowach – i wtedy wszystko się skończyło. Na jej twarzy zapanował spokój i cisza. Znów stała się niesamowicie piękna, tak jak w młodości. Nie uwierzylibyście, że miała 91 lat”.
