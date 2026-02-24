Gabriella Papadakis i Guillaume Cizeron – początki mistrzowskiego duetu

Mając u boku tak wykwalifikowaną, a jednocześnie rygorystyczną mentorkę, Gabriella Papadakis szlifowała umiejętności, które pozwalały jej na pokonywanie kolejnych etapów zawodowej kariery. Gdy skończyła 9 lat, do regularnych treningów dołączył starszy od niej o rok Guillaume Cizeron, z którym na dwie dekady stworzyli sportowy duet. – Łączy nas wyjątkowa więź, która przekłada się na kolejne medale. Lubimy wyróżniać się na tle innych zawodników, proponując innowacyjne rozwiązania i nie starając się nikogo naśladować. Podążamy własną artystyczną drogą – mówiła w 2018 r., po zdobyciu srebrnego medalu w igrzyskach olimpijskich w Pjongczang w kategorii par tanecznych. Do osiągnięć sportowych wielokrotnych mistrzów świata, Francji i Europy, należy też zdobyty w 2022 r. złoty medal w Pekinie. O kolejny Guillaume Cizeron powalczył w parze z inną zawodniczką, Laurence Fournier Beaudry, z którą zdobył złoto podczas tegorocznych zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina.

Byli partnerzy sportowi wstępnie rozważali wspólny start w tegorocznych rozgrywkach, jednak ich zawodowe drogi rozeszły się w grudniu 2024 r. W rozmowie z „Vogue” 30-latka wspomina otrzymanie propozycji wspólnego występu oraz chęć wzięcia jej pod uwagę, mimo że relacje między partnerami już wówczas były napięte. Każda wiadomość od sportowca wywoływała paniczną reakcję ze strony mistrzyni olimpijskiej, przez lata przyzwyczajonej do żelaznej dyscypliny i wygórowanych wymagań wykraczających poza sferę sportową. Z informacji przekazanych przez Gabriellę Papadakis we wspomnianej rozmowie z „Vogue” wynika, że jej taneczny partner miał ingerować w wiele dziedzin życia, zabraniając jej trenować inne dyscypliny sportu w obawie o kontuzje, nakłaniając do rezygnacji z farbowania włosów na ciemny kolor ze względu na rzekome preferencje sędziów sportowych, czy kwestionując jej wybory dotyczące strojów scenicznych. Przez lata nie oponowała, traktując decyzje sportowca jako konieczność warunkującą dalszą współpracę i kolejne sportowe sukcesy. Tłumiona latami złość odbijająca się na jej zdrowiu i samoocenie przez lekarzy była traktowana jako przejaw chronicznego stresu charakterystycznego dla stylu życia każdego sportowca wyczynowego.

Ze względów pragmatycznych i w obawie o utratę szansy na kontynuowanie kariery, Gabriella Papadakis zamierzała jednak przyjąć propozycję startu w tegorocznych igrzyskach olimpijskich. Jej kilkudniowe wahania przed zakomunikowaniem swoich zamiarów partnerowi, ten zinterpretował jednak jako brak zgody na dalsze treningi i podjął w tym czasie współpracę z inną zawodniczką. – Zostałam wręcz zepchnięta na dalszy plan – wyznała w rozmowie z „Vogue”.





Guillaume Cizeron o książce Gabrielli Papadakis: Kampania oszczerstw

Mimo sukcesów na arenie międzynarodowej, łyżwiarka już po wywalczeniu złotego medalu u boku apodyktycznego partnera zaczęła uświadamiać sobie, że zachowania, jakich doświadczała, nosiły znamiona nadużyć. Swoje obserwacje i wspomnienia dotyczące współpracy z Cizeronem w 2023 r. zaczęła spisywać w pamiętniku. Obszerne notatki zainteresowały jednego z wydawców, który zaproponował sportsmence opublikowanie ich w formie książki. – Jest to opowieść o systemie, w którym funkcjonowałam przez dużą część mojego życia. Jeśli ktoś uzna, że skupiam się tam jedynie na moim cierpieniu, to kompletnie podważy odpowiedzialność innych osób za to, czego doświadczałam. Opisuję własne przeżycia, ponieważ jest to wszystko, co mogę zrobić. Nie jestem naukowcem usiłującym stworzyć pracę na temat łyżwiarstwa figurowego – wyjaśnia w rozmowie z „Vogue”.

Tydzień przed premierą książki „Pour ne pas disparaître”, Guillaume Cizeron wydał oświadczenie, w którym nazywa publikację „kampanią oszczerstw”. – Chcę wyrazić swoje niezrozumienie i sprzeciw wobec etykiet, jakie mi nadano. Książka zawiera fałszywe informacje, a autorka przypisuje mi opinie, których nigdy nie wygłosiłem. Uważam te oskarżenia za bardzo poważne. Przez ponad dwadzieścia lat okazywałem szacunek Gabrielli Papadakis. Pomimo stopniowego pogarszania się naszej relacji, opierała się ona na równoprawnej współpracy zwieńczonej wieloma sukcesami – brzmi treść wystosowanego komunikatu.