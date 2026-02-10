Reklama

Zadziałał efekt kosztów utopionych? Coach sportowy tłumaczy decyzję Lindsey Vonn o starcie w IO

W sportach wyczynowych nagradza się przekraczanie granic bólu. Lindsey Vonn na pewno wiele razy słyszała, że aby osiągnąć lepszy wynik, powinna zrobić „coś więcej” – mówi Zofia Silska, coach mentalny i sportowy.

Publikacja: 10.02.2026 08:54

„Występ Lindsey Vonn w sobotnim wyścigu może wydawać się nieracjonalny komuś, dla kogo sport nie jest całym życiem".

„Występ Lindsey Vonn w sobotnim wyścigu może wydawać się nieracjonalny komuś, dla kogo sport nie jest całym życiem”.

Foto: PAP/EPA

Marta Jarosz

Czy w kontekście emocji zawodnika występ na IO różni się od udziału w innych zawodach?

Występ na igrzyskach olimpijskich rzeczywiście różni się emocjonalnie od innych zawodów. Dla wielu sportowców to spełnienie marzeń z dzieciństwa, moment, do którego przygotowują się przez lata, czasem całe życie. Pojawia się poczucie wyjątkowości chwili, świadomość reprezentowania kraju i przekonanie, że taka szansa może się już nie powtórzyć. Skala wydarzenia, obecność mediów i ogromne zainteresowanie społeczne sprawiają, że napięcie jest większe. Jednocześnie to właśnie ta intensywność potrafi wydobyć z zawodnika maksimum koncentracji i mobilizacji.

Czy to, czego emocjonalnie sportowiec doświadcza w związku z tym startem, raczej pozytywnie go stymuluje, czy raczej hamuje jego możliwości?

Emocje związane z takim startem mogą zarówno stymulować, jak i hamować możliwości. Kluczowe nie jest to, czy ktoś się stresuje, lecz w jaki sposób ten stres interpretuje. Jeśli napięcie traktowane jest jako sygnał gotowości organizmu do działania, może zwiększać czujność i energię. Jeśli natomiast przeradza się w lęk przed oceną czy porażką, może blokować naturalne umiejętności. Dlatego w sporcie tak dużo mówi się o zarządzaniu emocjami, a nie o ich eliminowaniu.

Powszechnie bardzo często mówi się, że sportowiec, który osiąga duże sukcesy, musi mieć nie tylko określoną sprawność fizyczną i talent, ale także wyjątkową odporność psychiczną. Co to tak naprawdę oznacza?

Odporność psychiczna to nie brak emocji ani chłód. To zdolność do działania mimo presji, powrotu do równowagi po niepowodzeniu i utrzymania koncentracji na tym, na co ma się wpływ. Oznacza umiejętność oddzielania wyniku od poczucia własnej wartości oraz elastyczność w reagowaniu na zmienne warunki. Sportowiec odporny psychicznie nie jest kimś, kto się nie boi, lecz kimś, kto potrafi wykorzystać swoje emocje konstruktywnie.

Jakie są uniwersalne sposoby budowania tej odporności psychicznej, o której mowa?

Budowanie odporności psychicznej to proces podobny do treningu fizycznego. Wymaga systematyczności i świadomej pracy. Pomaga rozwijanie uważności, praca z oddechem, wizualizacja startów oraz przygotowywanie się mentalnie na trudne scenariusze. Istotne jest także kształtowanie wspierającego dialogu wewnętrznego i budowanie tożsamości niezależnej wyłącznie od wyniku sportowego. Odporność rośnie wtedy, gdy zawodnik doświadcza wyzwań i uczy się, że potrafi sobie z nimi poradzić.

Czy tak samo „tworzy się” siłę kobiety i mężczyzny zawodowo uprawiających sport?

Mechanizmy budowania siły psychicznej są podobne u kobiet i mężczyzn, choć kontekst społeczny może być różny. Kobiety często mierzą się z dodatkowymi oczekiwaniami związanymi z rolami społecznymi, mężczyźni z presją nieokazywania słabości. Niezależnie od płci fundamentem jest świadomość siebie, umiejętność regulacji emocji i wsparcie środowiska. Siła psychiczna nie ma płci, ma natomiast indywidualną historię.

Czy są takie doświadczenia, z którymi sportowcy i sportsmenki radzą sobie emocjonalnie lepiej lub gorzej?

Sportowcy zazwyczaj dobrze radzą sobie z presją zadaniową, ponieważ od najmłodszych lat funkcjonują w warunkach oceny i rywalizacji. Trudniejsze bywają sytuacje związane z kontuzją, utratą formy czy zakończeniem kariery. W takich momentach pojawia się pytanie o tożsamość i sens dalszego działania. Emocjonalnie wyzwaniem bywa również nagła zmiana statusu, zarówno w przypadku spektakularnego sukcesu, jak i dotkliwej porażki.

Czy odporność psychiczna budowana w zawodowych sportowcach przenosi się także na ich życie prywatne? Czy coś dzięki niej zyskują?

Odporność psychiczna wypracowana w sporcie często przenosi się na życie prywatne. Sportowcy uczą się samodyscypliny, konsekwencji, zarządzania stresem i wyznaczania celów. Te kompetencje pomagają w relacjach, pracy czy radzeniu sobie z kryzysami. Jednocześnie ważne jest, aby potrafili oddzielić tryb rywalizacji od codzienności i pozwolić sobie na odpoczynek oraz spontaniczność.

Na jakim etapie „rodzenia się” talentu sportowego jest włączany do tego procesu psycholog?

Psycholog w procesie rozwoju talentu powinien pojawić się możliwie wcześnie, najlepiej jako naturalny element szkolenia, a nie dopiero w sytuacji kryzysowej. Praca mentalna może wspierać młodego zawodnika w budowaniu zdrowej motywacji, radzeniu sobie z presją i kształtowaniu dojrzałej tożsamości. Włączenie psychologa na wczesnym etapie pozwala traktować przygotowanie mentalne jako równie ważne jak trening fizyczny.

Czego mógłby się nauczyć od sportowca w kwestii emocji zwykły człowiek?

„Zwykły człowiek” może nauczyć się od sportowca przede wszystkim tego, że emocje są sygnałem, a nie przeszkodą. Może zobaczyć, że porażka jest informacją zwrotną, a nie definicją wartości. Sport pokazuje, jak ważne są systematyczność, regeneracja i umiejętność koncentracji na procesie zamiast wyłącznie na wyniku. To cenna lekcja, że rozwój wymaga cierpliwości, a odwaga polega na działaniu mimo niepewności.

Od minionego weekendu internet żyje poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie, co spowodowało, że kontuzjowana niedawno narciarka Lindsey Vonn zdecydowała się na występ w Igrzyskach i ostatecznie fatalnie się to dla niej zakończyło. Uraz, którego doznała w sobotnim upadku pozbawi ją już najpewniej możliwości zawodowego uprawiania sportu, a niewykluczone, że nawet uniemożliwi powrót do całkowitej sprawności. Jak z perspektywy psychologa można tłumaczyć tę jej decyzję o występie? Wielu internautów pisze, że była ona zupełnie nieracjonalna...

To działanie sportsmenki rzeczywiście może wydawać się nieracjonalne komuś, dla kogo sport nie jest całym życiem. W przypadku takiej osoby jak Lindsey Vonn można się domyślać, że mamy do czynienia z tzw. tożsamością sportową. Dla człowieka, u którego ona występuje, udział w zawodach, szczególnie takiej rangi jak Igrzyska Olimpijskie, może być ważniejszy niż cokolwiek innego i być najważniejszym determinantem jego poczucia wartości. W takich emocjach rezygnacja z występu staje się trudniejsza niż wzięcie w nich udziału mimo bólu i ograniczeń fizycznych. Z jednej strony można powiedzieć, że kontuzja to zagrożenie dla tożsamości. Z drugiej – w rysach osobowości wielu sportowców daje się zauważyć bardzo silną potrzeba odzyskania kontroli nad samym sobą. Uraz ją odbiera. Zaczyna więc działać mechanizm obronny: zrobię wszystko, aby ją odzyskać, bez względu na koszty. Trzecia ważna kwestia w tej sprawie to presja, którą odczuwa zawodnik sportowy – olimpijczyk pewnie szczególnie. Czuje, że nie może zawieść swojej ekipy, bliskich, kibiców, a wreszcie i samego siebie. Tutaj mówi się o tzw. efekcie kosztów utopionych. To bardzo silny mechanizm poznawczy, który nakazuje działać wbrew racjonalnym przesłankom, kiedy ma się poczucie zaangażowania ogromnych środków w realizację określonego projektu i chce się za wszelką cenę go zrealizować. W tej konkretnej sytuacji racjonalnie zdrowie pewnie było najważniejsze – tak jak uważa wielu komentujących wypadek – ale do podjęcia decyzji o starcie użyto emocji i one nakazały coś innego. 

Czy można powiedzieć, że zawodowy sportowiec w ogóle, a tej klasy co Lindsey szczególnie, funkcjonuje na innym poziomie mentalnym i jego działania czasami trudno zrozumieć „zwykłemu śmiertelnikowi”?

Zdecydowanie tak. W sportach wyczynowych nagradza się przekraczanie granic bólu. Kontuzjowana zawodniczka, o której mowa, na pewno wiele razy słyszała, że aby osiągnąć lepszy wynik, powinna zrobić „coś więcej”, dać z siebie więcej, powtórzyć trening, być gotową na niemal nieludzki wysiłek. Kiedy regularnie otrzymuje się takie komunikaty, w pewnym momencie może być trudno odróżnić wzmacnianie zdrowej wytrzymałości od autodestrukcji. Jeśli do tego wspomniana już tożsamość sportowa jest największą wartością dla danej osoby, jej świadomość naprawdę funkcjonuje inaczej niż u przeciętnego człowieka. 

Czy taką postawę, jaką zaprezentowała Lindsey Vonn – chęć wzięcia udziału w IO mimo stosunkowo dużego ryzyka – można stawiać za wzór innym sportowcom – jako przykład bohaterstwa i waleczności?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy od tego, co jest dla kogo największą wartością. Jeśli zdrowie i życie – nie. Jeśli szeroko rozumiana samorealizacja i sukces – niewykluczone. Od lat wiadomo, że zawodowy sport często wymaga od zawodników heroicznych poświęceń. Na szczęście ostatnio dużo mówi się też jednak i o tym, że prawdziwą siłą jest umiejętność powiedzenia STOP. W tym konkretnym wypadku ważna jest jeszcze jedna kwestia: czy decyzja o starcie była zespołowa, przemyślana w różnych kontekstach i podjęta świadomie – również przez lekarzy – czy może dużą rolę odegrały na przykład naciski sponsorów federacji lub jeszcze innych „zwierzchników” zawodniczki. Jeśli miał miejsce ten pierwszy scenariusz, to można mówić, że to dowód pozytywnej determinacji. Jeśli w grę wchodziła druga sytuacja – komentarz jest zbędny. Jednak bez względu na wszystko komentarze pod adresem zawodniczki w stylu „sama chciała – niech cierpi”, są mocno niestosowne i nie powinny mieć miejsca. 

Zofia Silska

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Psycholog i psychoterapeuta, coach mentalny oraz sportowy, założycielka Centrum Psychoterapii Solutio w Poznaniu.

 

