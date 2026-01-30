Z roku na rok coraz więcej kobiet zaczyna dołączać do profesjonalnych klubów piłkarskich, a te z kolei inwestują coraz większe pieniądze, aby pozyskać nowe, utalentowane zawodniczki. Takie między innymi wnioski płyną z najnowszego raportu FIFA pod tytułem „Global Transfer Report 2025”, który podsumowuje ubiegłoroczny rynek transferów, zarówno w męskim, jak i kobiecym futbolu profesjonalnym.

Reklama Reklama

Piłkarki są coraz droższe. Kwota transferów nigdy nie była tak wysoka

Z raportu wynika, że w 2025 r. przeprowadzono 2440 międzynarodowych transferów zawodniczek. Łącznie kluby wydały na swoje nowe nabytki 28,6 mln dol. – aż o 83,6 proc. więcej niż w 2024 r. To rekord w historii kobiecego futbolu.

Od wielu lat transfery zawodowych piłkarek opiewają na coraz wyższe kwoty, o czym świadczą historyczne dane, jakie FIFA podaje w swoim raporcie. W 2021 r. łączna wartość transferów wynosiła zaledwie 2,09 mln dol. Uśredniając, w kolejnych latach konsekwentnie notowała ona mniej więcej dwukrotny wzrost, aby w 2024 r. dobić do kwoty 15,6 mln dol.

Jak zauważają eksperci, raport nie uwzględnia transakcji między drużynami należącymi do tej samej ligi. Realna kwota wszystkich transferów jest więc znacznie wyższa.