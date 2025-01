Kim Ye-ji: wicemistrzyni olimpijska podbija świat mody. Gdzie można ją zobaczyć?

Czytaj więcej Sport Świat "przeoczył" olimpijską medalistkę - partnerkę strzelca Yusufa Dikeça. Dlaczego? Şevval İlayda Tarhan wywalczyła pierwszy w historii medal dla Turcji w strzelectwie. Podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu wystąpiła w drużynie mieszanej z Yusufem Dikeçem i wspólnie zdobyli srebro. Dlaczego to on stał się gwiazdą Internetu?

Kim Ye-ji: kampanie modowe, propozycje udziału w programach telewizyjnych

Choć sama Kim Ye-ji ubiera się skromnie i w codziennych stylizacjach stawia na wygodę, w wywiadzie udzielonym CNN w paźdzeirniku 2024 roku przyznała, że często słyszy komplementy na temat własnego wyglądu. – Noszę zwykłe T-shirty, bluzy i dżinsy. Podczas treningów i turniejów mam na sobie dresy i sportowe buty. Ubieram się zwyczajnie. Jednak dużo osób mówi mi, że wyglądam dobrze – wyznała.

Urodę i potencjał Koreanki dostrzegli również przedstawiciele innych znanych firm oraz redaktorzy poczytnych pism poświęconych tematyce modowej. Zaledwie kilka tygodni po zakończeniu Igrzysk Olimpijskich w Paryżu sportsmenka wzięła udział w sesjach zdjęciowych dla magazynów „Elle”, „Vogue” i „W Korea”, prezentując ubrania takich marek jak Louis Vuitton czy Givenchy. W październiku 2024 roku została ambasadorką marki Tesla w Korei Południowej. – Niemal 20 znanych na świecie firm zaproponowało jej współpracę w swoich kampaniach reklamowych, a producenci ponad 10 telewizyjnych show chcieliby zatrudnić ją w swoich programach i serialach – zdradził w rozmowie z “Korea Herald” przedstawiciel agencji modelek, z którą 32-latka podpisała kontrakt w sierpniu 2024 roku.



Kim Ye-ji: nie ma czego poprawiać

W licznych kampaniach, w których obecnie bierze udział wicemistrzyni olimpijska, wykorzystywane są akcesoria, które przyczyniły się do jej światowej popularności. Pistolet pneumatyczny czy okulary strzeleckie z przesuwną soczewką pojawiają się w wielu ujęciach, a gdy ich zabraknie, modelka wykonuje charakterystyczny gest dłońmi, imitując trzymanie broni czy postawę prezentowaną podczas paryskich zawodów. – To wszystko, co wydarzyło się po Igrzyskach Olimpijskich, nadal wydaje mi się nierealne. W krótkim czasie doświadczyłam tak wielu niesamowitych rzeczy. Chociaż było to przytłaczające, to każdego dnia odczuwam ogromną wdzięczność za wszystko, co obecnie dzieje się w moim życiu – wyznała w wywiadzie dla brytyjskiego magazynu „i-D” poświęconego modzie, muzyce, sztuce i kulturze młodzieżowej.

Po zwycięstwie w Mistrzostwach Świata w Baku, Kim Ye-ji została zapytana, czy zechciałaby cokolwiek polepszyć w swojej technice strzeleckiej. – Nie ma czego poprawiać – odpowiedziała z właściwą sobie nonszalancją. Wiele wskazuje na to, że takie przeświadczenie dotyczy nie tylko jej występów sportowych.