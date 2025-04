Wyśmiewane show Meghan Markle jednak inspiruje. Oto marki, które dzięki niemu zarabiają krocie

Mając świadomość efektu, jaki wybory modowe Meghan Markle wywierają na zainteresowanie wskazanymi markami i decyzje zakupowe konsumentów, żona księcia Harry’ego starannie dobiera ubrania i akcesoria, w których pojawia się publicznie. Biały, przewiązywany w talii płaszcz kanadyjskiej marki Line The Label, który ukochana księcia Harry’ego miała na sobie w dniu ogłoszenia zaręczyn, został nazwany na jej cześć „The Meghan”. Sprzedany w kilka minut po ukazaniu się zdjęć z ceremonii, wielokrotnie powracał do kolejnych kolekcji, a gwiazda serialu „Suits” nabyła go w kilku różnych kolorach. – Spędzam mnóstwo czasu, poszukując odpowiednich marek i przeglądając ich kolekcje online. Staram się znaleźć świetnych nowych projektantów z różnych rejonów świata – podkreśliła w wywiadzie dla „The New York Times”.

O potędze „efektu Meghan” przekonali się też właściciele tych marek modowych, których ubrania księżna Sussex zaprezentowała podczas programu kulinarnego „With Love, Meghan”. Choć recenzje show nie są korzystne, a gospodyni zarzuca się promowanie prostych przepisów na dania, które nie wymagają tak szczegółowego omówienia, to jednak wspomniany wpływ na wybory modowe widzów pozostaje niezaprzeczalny. Które stylizacje najbardziej przypadły do gustu oglądającym show i w jakim stopniu przełożyło się to na popularność wskazanych modeli ubrań?



Sweter Jenni Kayne na ramionach Meghan Markle: wyprzedany natychmiast po premierze show

– Obudziłam się dziś bardzo wcześnie, ponieważ uświadomiłam sobie, że odwiedza mnie moja przyjaciółka Mindy Kaling, a ja nie mam nic, czym mogłabym ją poczęstować – wyznaje z rozbrajającą szczerością prowadząca program „With Love, Meghan” na początku drugiego odcinka show. Wyznanie wydaje się zaskakujące o tyle, że starannie wyreżyserowany program skupia się głównie na gotowaniu i serwowaniu atrakcyjnych posiłków zaproszonym gościom, więc brak produktów, które umożliwiłyby realizację tego fundamentalnego zadania może stanowić sporą przeszkodę w osiągnięciu celu. – Przygotuję frittatę – uspokaja widzów po chwili zawahania, przystępując do pracy nad wskazanym daniem.

Stylizacja wybrana na potrzeby spotkania z Mindy Kaling nie uszła uwadze widzów. Beżowy sweter Jenni Kayne, nonszalancko narzucony na ramiona Meghan Markle i zestawiony z wełnianą bluzką Loro Piana oraz z jasnymi spodniami Zara, na tyle przypadł do gustu odbiorcom show, że każdy z zaprezentowanych modeli ubrań natychmiast zyskał na popularności. Wspomniany sweter, którego cena na stronie internetowej producenta wynosi 395 dol., tuż po premierze programu został całkowicie wyprzedany. – Ten model znajduje się w ofercie firmy od lipca 2023 roku. W marcu bieżącego roku wszystkie egzemplarze zostały sprzedane po tym, jak Meghan Markle narzuciła sweter na ramiona w jednym z odcinków swojego show – potwierdza cytowana przez „The Wall Street Journal” Lauren Anderson, wiceprezes marki Jenni Kayne.