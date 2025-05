Nowy dress code na festiwalu w Cannes. Kto i czego nie będzie mógł nosić?

Długa historia canneńskich skandali i nowy dress code

Czerwony dywan przed pałacem festiwalowym w Cannes kusi skandalistki nie od dziś. Światowa gwiazda kina pornograficznego lat 80. XX wieku, słynna Cicciolina, była jedną z pierwszych, które wywołały tam skandal związany z ubiorem. Wystąpiła w białej, bardzo powycinanej sukience, w pończochach z podwiązką, wiankiem na głowie i różowym pluszakiem w rękach.

Maj 1991 roku należał do gwiazdy pop, która przyjechała promować film dokumentalny ze sobą w roli głównej, „W łóżku z Madonną”. Okryta dużą różową peleryną piosenkarka weszła na szczyt schodów, by dopiero tam pokazać publiczności swoją docelową kreację. Składały się na nią satynowy stożkowy biustonosz i pasujące do niego przezroczyste kolarki, które zaprojektował Jean-Paul Gaultier.

Hiszpańska aktorka i muza reżysera Pedro Almodóvara, Victoria Abril, zaprezentowała się fotografom w kapeluszu, eleganckich butach i marynarce rozciętej z tyłu, spod której wystawały kolarki, a na nich stringi. Nie był to jednak skandal do końca zamierzony. Po latach aktorka przyznała, że przyjechała na miejsce spóźniona, a wtedy okazało się, że członek ekipy odpowiedzialny za stroje zapomniał o jej spodniach. Wpadki nie ominęły też Sophie Marceau, której w 2005 roku na czerwonym dywanie opadło ramiączko sukienki, odsłaniając pierś, a kilka lat później pola do wyobraźni nie pozostawiało głębokie rozcięcie innej sukni.

Podczas premiery filmu „Zakładnik z Wall Street” 12 maja 2016 r., u boku George'a Clooneya, Julia Roberts szła boso. Dwa lata później Kristen Stewart pojawiła się na czerwonym dywanie w szpilkach Christiana Louboutina, po czym zdjęła je i również bez butów pozowała do zdjęć. Wcześniej powiedziała The Hollywood Reporter: „Jeśli nie prosisz mężczyzn o noszenie obcasów i sukienki, to mnie też nie możesz”. Cate Blanchett wyszła bez butów na scenę, gdy 19 maja 2023 r. wręczała nagrodę przełomowego artysty francusko-irańskiej gwieździe Zahrze Amir Ebrahimi. „Zdejmę obcasy na cześć kobiet z Iranu”, oświadczyła przed wręczeniem wyróżnienia. „To przeciwstawienie się wszystkim tym, którzy sprzeciwiają się prawom kobiet”.

Pytanie, czy wprowadzone ograniczenia pomogą ograniczyć chaos panujący na La Croisette, czy też będą kolejną okazją do tego, by wyróżnić się, łamiąc konwenanse. „Cannes ma bardzo długą historię ledwo skąpych stylizacji na czerwonym dywanie, co mówi mi, że co najmniej kilka osób nie zastosuje się do tych nowych wytycznych – a to, jak te przepisy zostaną wdrożone i przez kogo, i czy ten zaskakujący zwrot wydarzeń spowoduje nową erę bardziej konserwatywnych stylizacji w Cannes, będzie fascynujące” – napisała dziennikarka Radhika Seth z brytyjskiego wydania magazynu „Vogue”.