Dziś wolno wszystko? Tak wygląd definiuje współcześnie kobiecy autorytet

Zbyt wyrazisty kolor paznokci, brak rajstop latem, nieadekwatna długość spódnicy – tyle wystarczy, by profesjonalizm kobiety został zakwestionowany. I to nie przez przepisy, a przez spojrzenia, gesty i słowa.

Publikacja: 08.08.2025 14:22

Badania psychologiczne dowodzą, że wygląd nie tylko wpływa na pierwsze wrażenie, ale potrafi zdominować ocenę kompetencji, wiarygodności, a nawet moralności.

Foto: Adobe Stock

Pamela Szczerbik-Chudy

W świecie, który deklaruje równość i swobodę w zakresie wyglądu, w którym wydawałoby się, że kody ubioru przestają obowiązywać, kobiety nadal funkcjonują pod cichym nadzorem estetycznej normy. Ich wygląd w pracy wciąż musi być stosowny, choć nikt już nie definiuje, co to właściwie znaczy. Jak więc to możliwe, że kobiecy autorytet nadal tak silnie osadzony jest w wyglądzie? Czy można dziś łamać zasady elegancji, nie tracąc kontroli nad własnym wizerunkiem?

Sztywne zasady ubioru kobiet w pracy przestały obowiązywać? 

Jeszcze nie tak dawno kobiety pracujące w zawodach o szczególnym znaczeniu społecznym musiały nie tylko wykazywać się kompetencją, ale także prezentować określony wizerunek zgodny z utartymi wyobrażeniami i oczekiwaniami środowiska. Wzorem elegancji były: garsonka, cieliste rajstopy, stonowany makijaż i buty na niewysokim obcasie. Styl miał być skromny, dyskretny i nierzucający się w oczy.

Z czasem, gdy kobiety zaczęły coraz mocniej zaznaczać swoją obecność na rynku pracy, można było odnieść wrażenie, że kody te uległy rozluźnieniu. Sztywne zasady dotyczące ubioru przestały obowiązywać, zwłaszcza w środowiskach korporacyjnych i akademickich. W ich miejsce pojawiły się pozorna wolność, subtelny system estetycznych znaków, wyznaczających granice tego, co mieści się w kanonie powagi i instytucjonalnej akceptowalności. Wrażenie rozluźnienia okazało się jedynie zmianą dekoracji – ramy pozostały, tyle że bardziej dyskretne, mniej uchwytne, ale wciąż obecne. Dawne zasady, choć ukryte między wierszami, nadal porządkują zawodową rzeczywistość kobiet z niemal tą samą siłą. Nad strojem nie czuwa już sztywny regulamin, lecz spojrzenie, które może podważyć kompetencje, zburzyć wizerunek, naruszyć granicę niewidzialnego konsensusu.

Różnorodność stylów deklarowana jako wartość, ale niekoniecznie jako realna swoboda

„Bądź sobą” – o ile mieścisz się w granicach, których nikt już nie nazywa wprost. W praktyce decyzje dotyczące wyglądu nadal są negocjowane między indywidualnym stylem a kulturowym kodem środowiska zawodowego. Dress code nie zniknął – on się przekształcił. Z narzędzia formalnej kontroli stał się systemem nieustannej oceny społecznej, funkcjonującej poprzez społeczne sygnały: wystarczy bowiem pozornie nieistotny detal, by cała autoprezentacja została odczytana jako przesadzona, mało poważna.

Tego rodzaju mechanizm przypomina to, co Erving Goffman nazwał zarządzaniem wrażeniem. W książce „Człowiek w teatrze życia codziennego” porównał życie społeczne do spektaklu. W jego ujęciu, każda interakcja to scena, na której odgrywamy role zgodne z oczekiwaniami otoczenia. Wygląd staje się w tym teatrze nie tylko kostiumem, ale i środkiem zarządzania przekazem, elementem, który może podtrzymać wiarygodność roli. Właściwie dobrana fasada, czyli to, co na zewnątrz, w opinii socjologa, jest w stanie umożliwić jednostce osiągnięcie zamierzonych celów, np. wywarcie określonego wrażenia, które może działać na jej korzyść lub wręcz przeciwnie. Być może właśnie dlatego kobiecy autorytet tak często zostaje zakwestionowany nie poprzez kompetencje, lecz przez wizerunek. Bo kiedy rola, jaką się odgrywa, jest społecznie nacechowana, każdy szczegół, długość spódnicy, kolor paznokci czy obecność rajstop, może zostać uznany za niezgodny ze scenariuszem.

Społeczna ocena wyglądu

Badania psychologiczne dowodzą, że wygląd nie tylko wpływa na pierwsze wrażenie, ale potrafi zdominować ocenę kompetencji, wiarygodności, a nawet moralności. Efekt halo, czyli mechanizm, w którym jedno pozytywne (lub negatywne) wrażenie rzutuje na całościowy odbiór osoby, działa szczególnie silnie w środowiskach zawodowych (chcąc nie chcąc, utrwalone stereotypy wzmacniają tę zależność). Badania przeprowadzone przez psycholog Nancy Etcoff sugerują, że atrakcyjność może być atutem – o ile mieści się w ramach społecznie akceptowalnych. Oznacza to, że wygląd fizyczny, szczególnie kobiet, silnie wpływa na ocenę ich kwalifikacji, intelektu czy zgodności z oczekiwaniami przypisanymi ich roli. Dobitnie pokazuje to kontrast między kobietą u szczytu hierarchii a tą dopiero rozpoczynającą karierę. Posługując się przykładem: gdy dyrektorka przychodzi do biura w minimalistycznym garniturze i sportowych butach, jej styl odczytywany jest jako świadoma deklaracja niezależności. Gdy podobny strój wybiera młodsza pracowniczka – może być uznana za zbyt pewną siebie (jeśli styl odbiega od schematu pokory), pretensjonalną (jeśli strój wydaje się zbyt na pokaz), zuchwałą (jeśli przekracza granice norm, nawet subtelnie). Te same elementy garderoby nabierają różnych znaczeń w zależności od pozycji, wieku czy tonu głosu. Bo wygląd kobiety niemal nigdy nie jest czytany dosłownie – interpretowany jest przez pryzmat władzy, statusu i utajonych oczekiwań. To najlepszy dowód na to, że granice elegancji, choć mniej oczywiste niż dawniej, wciąż istnieją i są społecznie usankcjonowane. Świadomość tego mechanizmu może być pierwszym krokiem do jego rozbrojenia.

Skoro „odgrywanie” roli jest swoistym procesem, to można go także świadomie przekształcać. Nie po to, by łamać zasady dla samego buntu, lecz by tworzyć nowe standardy widzialności i wiarygodności kobiecego autorytetu. Takiego, który nie mieści się w garsonce, ale w sile głosu, kompetencji i samoświadomości; nie da się uciec od społecznych ocen, ale można odzyskać prawo do własnej interpretacji. I być może równie ważne jak odwaga, by pisać własny scenariusz, jest niekwestionowanie cudzych wyborów, bo każda kobieta mierzy się z innym kontekstem, innym spojrzeniem, innym ciężarem oczekiwań. To, co dla jednej jest wyrazem siły, dla innej może być tarczą ochronną. To, co wygląda na kompromis, bywa aktem przetrwania. W świecie, który tak łatwo ocenia – warto nauczyć się patrzeć na siebie z większą życzliwością. Nie deprecjonować, nie poprawiać, nie podważać. Dopóki elegancja pozostaje pod nadzorem, kobiecy autorytet zawsze będzie poddawany próbie. A przecież nie chodzi o podporządkowanie się cudzym oczekiwaniom. Chodzi o szacunek – do siebie i do innych.

Źródło: rp.pl

Pamela Szczerbik-Chudy

