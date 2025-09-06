Projektantka odpowiedzialna za kreacje Agaty Dudy ocenia stylizacje obecnej prezydentowej

Jak pani ocenia stylizacje prezydentowej Marty Nawrockiej podczas czwartkowej wizyty w Watykanie?

Mam uwagę przede wszystkim do tego, że te stylizacje były zbyt opinające ciało. Spodnie okazały się zanadto dopasowane i uszyte z niewłaściwego materiału, jak na dyplomatyczne spotkania. Materiał nie może być tak bardzo stretchowy, „lajkrowy”, przypominający legginsy. Powinna to być porządna wełna z odpowiednią domieszką, aby się nie gniotła i wyglądała elegancko. Spodnie muszą mieć dobrze zaprasowane kanty i być nieco luźniejsze w biodrach, na pośladkach i udach. Zdecydowanie unikałabym też rozcięć w nogawkach. One są oczywiście modne i nosi się je na co dzień, natomiast w dyplomacji należy unikać tego rodzaju elementów dekoracyjnych, które są po prostu zbędne. Moim zdaniem żakiet powinien zakrywać przynajmniej dwie trzecie pośladków. Nie możemy odsłaniać kobiecych bioder, a już na pewno nie w miejscach takich jak Watykan; to nie uchodzi i wygląda po prostu mało elegancko.

Jak połączyć nowoczesność z obowiązkiem dostosowania się do zasad obowiązujących podczas spotkań czy wizyt tej rangi, czy w tak symbolicznym miejscu?

Jest to bardzo skomplikowane, bo, jak to się mówi, trudno zjeść ciastko i mieć ciastko. Dyplomacja wymaga przestrzegania ściśle określonych zasad, które nie zawsze idą w parze z tym, co modne. Para prezydencka, a w szczególności pierwsza dama, nie jest od tego, aby lansować trendy na salonach dyplomatycznych. Jej rolą jest reprezentowanie naszego kraju w sposób jak najbardziej odpowiedni.



Pani Marta Nawrocka jest młodą kobietą i jako kobieta rozumiem, że naturalna jest chęć podkreślenia własnej kobiecości. Natomiast zachęcałabym do rezygnacji z tak mocno dopasowanych ubrań czy spódniczek, które sprawiają wrażenie, jakby były zbyt ciasne. Oczywiście wygląda to ładnie i podkreśla bardzo kobiecą sylwetkę Pani Marty Nawrockiej, ale nie jest odpowiednie na oficjalne okazje tej rangi.

Wizerunek Pierwszej Damy powinien być bardziej konserwatywny? Czy czasem można sobie pozwolić na pewne modowe ryzyko?

Myślę, że z zasady powinien być bardziej konserwatywny. Natomiast modowo można sobie pozwolić na pewne elementy; ja osobiście stawiałabym raczej na kolor. Skłaniałabym się ku klasyce i konserwatyzmowi, ale z dobrym, nowoczesnym cięciem. Dla mnie w ubraniach najważniejszy jest materiał i konstrukcja. Konstrukcja musi być prawidłowo zrobiona. Na przykład komplet, który pani prezydentowa miała podczas zaprzysiężenia, w mojej ocenie w niedobrym kolorze, nie miał właściwej konstrukcji. Żakiet nie był dobrze skrojony.

