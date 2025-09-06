Projektantka odpowiedzialna za kreacje Agaty Dudy ocenia stylizacje obecnej prezydentowej

Aktualizacja: 06.09.2025 02:29 Publikacja: 06.09.2025 01:20
Dorota Goldpoint: Pani Marta Nawrocka, jak sądzę, sama dokonuje swoich wyborów i są to wybory naprawdę dobre, wymagające jedynie niewielkiej korekty.
Foto: FOTON/PAP
Mam uwagę przede wszystkim do tego, że te stylizacje były zbyt opinające ciało. Spodnie okazały się zanadto dopasowane i uszyte z niewłaściwego materiału, jak na dyplomatyczne spotkania. Materiał nie może być tak bardzo stretchowy, „lajkrowy”, przypominający legginsy. Powinna to być porządna wełna z odpowiednią domieszką, aby się nie gniotła i wyglądała elegancko. Spodnie muszą mieć dobrze zaprasowane kanty i być nieco luźniejsze w biodrach, na pośladkach i udach. Zdecydowanie unikałabym też rozcięć w nogawkach. One są oczywiście modne i nosi się je na co dzień, natomiast w dyplomacji należy unikać tego rodzaju elementów dekoracyjnych, które są po prostu zbędne. Moim zdaniem żakiet powinien zakrywać przynajmniej dwie trzecie pośladków. Nie możemy odsłaniać kobiecych bioder, a już na pewno nie w miejscach takich jak Watykan; to nie uchodzi i wygląda po prostu mało elegancko.
Jest to bardzo skomplikowane, bo, jak to się mówi, trudno zjeść ciastko i mieć ciastko. Dyplomacja wymaga przestrzegania ściśle określonych zasad, które nie zawsze idą w parze z tym, co modne. Para prezydencka, a w szczególności pierwsza dama, nie jest od tego, aby lansować trendy na salonach dyplomatycznych. Jej rolą jest reprezentowanie naszego kraju w sposób jak najbardziej odpowiedni.
Pani Marta Nawrocka jest młodą kobietą i jako kobieta rozumiem, że naturalna jest chęć podkreślenia własnej kobiecości. Natomiast zachęcałabym do rezygnacji z tak mocno dopasowanych ubrań czy spódniczek, które sprawiają wrażenie, jakby były zbyt ciasne. Oczywiście wygląda to ładnie i podkreśla bardzo kobiecą sylwetkę Pani Marty Nawrockiej, ale nie jest odpowiednie na oficjalne okazje tej rangi.
Czytaj więcej
Na balu w Monako wystąpiła w replice sukienki, w której jej babcia, Grace Kelly, zagrała w filmie...
Myślę, że z zasady powinien być bardziej konserwatywny. Natomiast modowo można sobie pozwolić na pewne elementy; ja osobiście stawiałabym raczej na kolor. Skłaniałabym się ku klasyce i konserwatyzmowi, ale z dobrym, nowoczesnym cięciem. Dla mnie w ubraniach najważniejszy jest materiał i konstrukcja. Konstrukcja musi być prawidłowo zrobiona. Na przykład komplet, który pani prezydentowa miała podczas zaprzysiężenia, w mojej ocenie w niedobrym kolorze, nie miał właściwej konstrukcji. Żakiet nie był dobrze skrojony.
W przypadku sylwetki kobiecej niezwykle istotne jest prawidłowe wyprofilowanie zaszewek gorsetowych, aby przód żakietu nie odstawał w okolicy brzucha. Ważne są też rękawy. Ale najważniejsza jest tkanina, która musi być szlachetna. Najlepiej, aby była to wełna; na lato wełna tropikalna, cienka, ale zawsze wełna. Taki materiał zupełnie inaczej wygląda, ma w sobie szlachetność. Oczywiście, czasem w takich klasycznych stylizacjach tracimy modowy sznyt. I to prawda, że wielokrotnie pani prezydentowa Agata Duda, była w Polsce krytykowana za zbyt konserwatywny wygląd. A jednocześnie na świecie była wyróżniana właśnie za to, że prezentowała nienaganny, bardzo spójny wizerunek Pierwszej Damy. Dyplomacja jest zdecydowanie oddalona od trendów modowych. Pierwsza Dama nie jest od tego, aby lansować trendy czy pełnić rolę influencerki. Jej zadaniem jest wyglądać elegancko.
Zasada jest taka, że kobieta podczas wizyty w Watykanie powinna wybierać sukienki lub spódnice. Już na piątkowym spotkaniu z papieżem widziałam, że pani Marta Nawrocka ma przygotowaną sukienkę lub spódnicę dosyć szeroką. I to jest dobry wybór, zdecydowanie lepszy niż spodnie. Natomiast ogólnie kobieta w Watykanie nie może założyć spodni na spotkanie z papieżem; to jest wykluczone. Myślę jednak, że wczoraj garnitur był dopuszczalny, bo garnitury teraz są bardzo często stosowane przez kobiety w dyplomacji. Ale musiałby to być garnitur bardziej minimalistyczny, lepiej uszyty.
Nie jestem zwolenniczką ozdobnych guzików. Bardzo rzadko stosowałyśmy z panią prezydentową Agatą Dudą takie detale, chyba że strój był wyjątkowo klasyczny. Wtedy dopuszczałyśmy dwa delikatnie ozdobne guziki. Zazwyczaj jednak guziki obciągałyśmy tkaniną, aby były w tym samym kolorze co żakiet. Zdecydowanie unikałabym ozdób, bo w dyplomacji wszelki nadmiar nie jest pożądany.
Ważna jest duża powściągliwość i dobór kreacji do miejsca i osób, z którymi się spotykamy. Unikałabym również zbyt dużej, zbyt znaczącej biżuterii. Warto spojrzeć na królową Letycję: ona zawsze wygląda pięknie, elegancko, a jednocześnie powściągliwie. Melania Trump oczywiście też potrafi się doskonale prezentować; jest modelką, więc umie nosić ubrania. Ale to już kwestia wizerunku, tego jak ktoś się porusza, w jaki sposób chodzi, jaką ma aurę wokół siebie. To wszystko składa się na całość, dlatego w dyplomacji ważne jest, aby od początku zbudować w głowie ten wizerunek: jak chcę wyglądać, jak reprezentować nasz kraj. Pani Marta jest Pierwszą Polką, więc reprezentuje wszystkie Polki.
Czytaj więcej
„To była ta kobieta: delikatna i zniewalająca, a jednocześnie silna i zdecydowana, powiedział kró...
Nie nazwałabym jej wpadką, bo uważam, że stylizacje pani prezydentowej są ogólnie poprawne. Moja uwaga dotyczy jedynie tego, że spodnie i spódnice są zbyt dopasowane i że potrzebna byłaby lepsza konstrukcja oraz właściwszy dobór materiałów do fasonów. A to w dużej mierze rozwiązuje sama tkanina - jeśli wybierzemy odpowiednią, garderoba automatycznie zyskuje.
Najlepiej budować szafę na bazie kilku, kilkunastu dobrze skrojonych garniturów czy garsonek – powiedzmy sześciu fasonów garniturów i sześciu garsonek, które później odszywa się w różnych kolorach, z drobnymi elementami do zmiany. To daje ogromną możliwość komponowania zestawów, przy zachowaniu spójności i elegancji. Do tego kilka fasonów spodni, które można rotować i w ten sposób powstaje solidna podstawa garderoby. Na wyjątkowe okazje szyje się wówczas coś specjalnego, czasem lekko przekształcając ten basic i dodając nowy element. To najprostsza droga do stworzenia naprawdę dobrej garderoby. Jestem daleka od hejtu czy ostrej krytyki, ale jako osoba, która zna się na konstrukcji i ubieraniu różnych kobiecych sylwetek, uważam, że w tym przypadku mamy do czynienia z pewnym błędem konstrukcyjnym i błędem w doborze tkanin.
Pani Marta Nawrocka, jak sądzę, sama dokonuje swoich wyborów i są to wybory naprawdę dobre, wymagające jedynie niewielkiej korekty.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Mam uwagę przede wszystkim do tego, że te stylizacje były zbyt opinające ciało. Spodnie okazały się zanadto dopasowane i uszyte z niewłaściwego materiału, jak na dyplomatyczne spotkania. Materiał nie może być tak bardzo stretchowy, „lajkrowy”, przypominający legginsy. Powinna to być porządna wełna z odpowiednią domieszką, aby się nie gniotła i wyglądała elegancko. Spodnie muszą mieć dobrze zaprasowane kanty i być nieco luźniejsze w biodrach, na pośladkach i udach. Zdecydowanie unikałabym też rozcięć w nogawkach. One są oczywiście modne i nosi się je na co dzień, natomiast w dyplomacji należy unikać tego rodzaju elementów dekoracyjnych, które są po prostu zbędne. Moim zdaniem żakiet powinien zakrywać przynajmniej dwie trzecie pośladków. Nie możemy odsłaniać kobiecych bioder, a już na pewno nie w miejscach takich jak Watykan; to nie uchodzi i wygląda po prostu mało elegancko.
To nie była audiencja u papieża, lecz wizyta w kościele. W takiej sytuacji nie obowiązują restrykcyjne zasady –...
Po swoim głośnym odejściu ze stanowiska redaktorki naczelnej amerykańskiej edycji magazynu „Vogue” pod koniec cz...
Gęste blond fale, regularne rysy twarzy, pełna blasku skóra, śnieżnobiałe zęby – modelka uśmiechająca się na jed...
Bycie "eko" wpisuje się w język współczesnego rynku. „Bio” i „organic” w branży spożywczej, „sustainable”, „cons...
Dziś sprzedaż pierścionka za 20 tysięcy złotych nie jest u nas rzadkością. Napawa mnie to dumą, bo świadczy o og...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas