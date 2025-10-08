Nicole Kidman ponownie podejmuje współpracę ze znaną marką luksusową

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie zmiany zachodzą w życiu zawodowym Nicole Kidman?

Kim jest Matthieu Blazy i jak rysuje się jego wizja luksusowej marki Chanel, której ambasadorką będzie Nicole Kidman?

Dlaczego ponowna współpraca Nicole Kidman z Chanel jest istotnym wydarzeniem zarówno dla aktorki, jak i dla nowego dyrektora kreatywnego marki?

Radykalna zmiana fryzury, stylu ubierania się, czy podjęcie starań o uzyskanie wymarzonej sylwetki, często sygnalizuje rozpoczęcie nowego etapu w życiu danej osoby oraz chęć symbolicznego zamknięcia rozdziału, który ma swój niespodziewany finał. Gdy pod koniec września bieżącego roku media obiegła informacja o rozpadzie trwającego 19 lat małżeństwa Nicole Kidman i Keitha Urbana, a niespełna tydzień później aktorka pojawiła się w towarzystwie córek na Paryskim Tygodniu Mody, jej odmieniony wizerunek stał się tematem przewodnim medialnych doniesień poświęconych wydarzeniu.

58-latka zrezygnowała na tę okoliczność z tak charakterystycznej dla jej dotychczasowych stylizacji wieczorowej sukni podkreślającej sylwetkę. Zamiast tego zaprezentowała się w efektownym zestawie złożonym z białej, obszernej koszuli oraz niebieskich spodni. Spod ich luźnych nogawek widoczne były czubki czarnych butów, a stonowaną stylizację dopełniła torebka w kolorze ognistej czerwieni, którą gwiazda serialu „Para idealna” trzymała w dłoni. Podobny odcień miało wyeksponowane na śnieżnobiałej koszuli logo Chanel. Jako nowa ambasadorka marki, wcielająca się w tę rolę po raz drugi po 20 latach, zdobywczyni Oscara nieprzypadkowo wybrała na tę okazję zestaw sygnowany logo francuskiego domu mody. – Co za noc. Nowa fryzura, nowa era – pisała na Instagramie Adir Abergel, stylistka fryzur odpowiedzialna za odświeżony kolor włosów i grzywkę zaprezentowaną tego wieczoru przez australijską gwiazdę.



Nicole Kidman w pierwszej kampanii reklamowej Chanel

– Nie obchodzi mnie jutro. Po prostu jedź – szeptała bohaterka 180-sekundowego filmu reklamowego Chanel, mającego swoją premierę w 2004 r.. Wcielająca się w rolę prześladowanej przez paparazzi gwiazdy filmowej Nicole Kidman, przemierza ulice Sydney, wsiadając do przypadkowej taksówki, już zajętej przez innego pasażera. Nieznajomy, odegrany przez Rodrigo Santoro, pomaga intrygującej blondynce opuścić miasto i uciec przed obiektywami wszechobecnych fotografów. Gdy wysiadają z samochodu, uwagę widzów przykuwa spektakularny, czterometrowy tren sukni, wykonanej z różowego, jedwabnego tiulu, ozdobionej 250 strusimi piórami i ponad trzema tysiącami srebrnych kryształów i cekinów. – Mam niesamowite wspomnienia związane z moją pierwszą współpracą z Karlem Lagerfeldem przy realizacji tej kampanii – wspominała aktorka po latach w wywiadzie dla magazynu „Vogue”. – Pamiętam jego śmiech, kiedy po raz pierwszy naszkicował suknię i przekazał mi projekt. Zawsze mnie rozśmieszał. Zaprojektował dla mnie wiele kreacji, ale myślę, że ta była najbardziej spektakularna – dodała.