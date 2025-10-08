Reklama

Nicole Kidman ponownie podejmuje współpracę ze znaną marką luksusową

Ponad dwie dekady po udziale Nicole Kidman w kampanii reklamowej perfum sygnowanych logo Chanel, aktorka znów została ambasadorką marki. Mimo trudności w życiu prywatnym, nie jest to obecnie jej jedyne zawodowe wyzwanie.

Publikacja: 08.10.2025 17:53

Mimo zawirowań w życiu prywatnym 58-letnia gwiazda odnotowuje kolejne sukcesy w karierze zawodowej.

Foto: PAP/Abaca

Radykalna zmiana fryzury, stylu ubierania się, czy podjęcie starań o uzyskanie wymarzonej sylwetki, często sygnalizuje rozpoczęcie nowego etapu w życiu danej osoby oraz chęć symbolicznego zamknięcia rozdziału, który ma swój niespodziewany finał. Gdy pod koniec września bieżącego roku media obiegła informacja o rozpadzie trwającego 19 lat małżeństwa Nicole Kidman i Keitha Urbana, a niespełna tydzień później aktorka pojawiła się w towarzystwie córek na Paryskim Tygodniu Mody, jej odmieniony wizerunek stał się tematem przewodnim medialnych doniesień poświęconych wydarzeniu.

58-latka zrezygnowała na tę okoliczność z tak charakterystycznej dla jej dotychczasowych stylizacji wieczorowej sukni podkreślającej sylwetkę. Zamiast tego zaprezentowała się w efektownym zestawie złożonym z białej, obszernej koszuli oraz niebieskich spodni. Spod ich luźnych nogawek widoczne były czubki czarnych butów, a stonowaną stylizację dopełniła torebka w kolorze ognistej czerwieni, którą gwiazda serialu „Para idealna” trzymała w dłoni. Podobny odcień miało wyeksponowane na śnieżnobiałej koszuli logo Chanel. Jako nowa ambasadorka marki, wcielająca się w tę rolę po raz drugi po 20 latach, zdobywczyni Oscara nieprzypadkowo wybrała na tę okazję zestaw sygnowany logo francuskiego domu mody. – Co za noc. Nowa fryzura, nowa era – pisała na Instagramie Adir Abergel, stylistka fryzur odpowiedzialna za odświeżony kolor włosów i grzywkę zaprezentowaną tego wieczoru przez australijską gwiazdę.

Nicole Kidman w pierwszej kampanii reklamowej Chanel

– Nie obchodzi mnie jutro. Po prostu jedź – szeptała bohaterka 180-sekundowego filmu reklamowego Chanel, mającego swoją premierę w 2004 r.. Wcielająca się w rolę prześladowanej przez paparazzi gwiazdy filmowej Nicole Kidman, przemierza ulice Sydney, wsiadając do przypadkowej taksówki, już zajętej przez innego pasażera. Nieznajomy, odegrany przez Rodrigo Santoro, pomaga intrygującej blondynce opuścić miasto i uciec przed obiektywami wszechobecnych fotografów. Gdy wysiadają z samochodu, uwagę widzów przykuwa spektakularny, czterometrowy tren sukni, wykonanej z różowego, jedwabnego tiulu, ozdobionej 250 strusimi piórami i ponad trzema tysiącami srebrnych kryształów i cekinów. – Mam niesamowite wspomnienia związane z moją pierwszą współpracą z Karlem Lagerfeldem przy realizacji tej kampanii – wspominała aktorka po latach w wywiadzie dla magazynu „Vogue”. – Pamiętam jego śmiech, kiedy po raz pierwszy naszkicował suknię i przekazał mi projekt. Zawsze mnie rozśmieszał. Zaprojektował dla mnie wiele kreacji, ale myślę, że ta była najbardziej spektakularna – dodała.

Blisko dwie dekady po nagraniu reklamy wyreżyserowanej przez Baza Luhrmanna, Nicole Kidman miała okazję ponownie zaprezentować się w swojej ulubionej sukni autorstwa Karla Lagerfelda, który przez lata był dyrektorem kreatywnym Chanel. Dla uhonorowania zmarłego w 2019 projektanta motywem przewodnim odbywającej się 4 lata po jego śmierci Met Gali była interpretacja jego niezapomnianych kreacji. Podczas uroczystości zatytułowanej „Karl Lagerfeld: A Line of Beauty”, Nicole Kidman nie tylko założyła wyjątkową kreację sprzed lat, ale też wpięła we włosy aksamitną wstążkę, inspirowaną charakterystycznym uczesaniem niemieckiego projektanta. – Dziękuję za piękne wspomnienia – podpisała serię zdjęć dokumentujących przygotowania do uroczystości.

Nicole Kidman o współpracy z nowym dyrektorem kreatywnym Chanel: jego kreacje z pewnością będą zachwycające

Rozpoczynając ponowną współpracę z legendarną marką, gwiazda dołączy do znanej z serialu „The Bear” aktorki Ayo Edebiri, która została pierwszą ambasadorką Chanel mianowaną przez nowego dyrektora artystycznego, Matthieu Blazy’ego. – Jako osoba, która tak bardzo ceni modę, z niecierpliwością czekam na poznanie wizji Matthieu oraz jego pierwszej kolekcji dla najstarszego wciąż działającego domu mody haute couture. Cieszę się na myśl o tym, że niebawem będę mogła nosić zaprojektowane przez niego kreacje, które z pewnością okażą się zachwycające – powiedziała gwiazda filmu „Babygirl” w rozmowie z magazynem WWD.

W dalszej części cytowanego wywiadu 58-latka wyraziła podziw wobec dotychczasowych osiągnięć założonej w 1909 r. marki stanowiącej synonim luksusu i ponadczasowej elegancji. – Coco Chanel i jej następcy zawsze wyprzedzali trendy, proponując kolekcje, które dodają kobietom blasku i wdzięku. Matthieu z całą pewnością będzie kontynuował tę tradycję, podobnie jak przez lata czynił to Karl Lagerfeld – podkreśliła.

Nowy dyrektor artystyczny Chanel: współpraca z Nicole Kidman to spełnienie marzeń

Matthieu Blazy również wyraził uznanie wobec artystycznych dokonań Nicole Kidman oraz jej wcześniejszej współpracy z Karlem Lagerfeldem przy okazji realizacji wspomnianej reklamy. – Od niezapomnianego filmu Baza Luhrmanna po niezliczone kreacje na czerwonym dywanie, Nicole zawsze była częścią historii francuskiego domu mody, który obecnie reprezentuję. Niezależna i nieustannie ewoluująca, jest dla mnie ucieleśnieniem kobiety Chanel – zaznaczył w rozmowie z „WWD”.

41-letni projektant pochodzący z Paryża miał już okazję współpracować z odtwórczynią tytułowej roli w filmie biograficznym „Grace księżna Monako”. Jako dyrektor artystyczny marki Bottega Veneta w latach 2020-2024 zaprojektował suknię, którą aktorka miała na sobie podczas premiery serialu „Lioness” w grudniu minionego roku. – Wiem, że łączy nas prawdziwe zamiłowanie do mody. Współpraca z Nicole w przeszłości oraz możliwość ponownego spotkania z nią przy okazji nadchodzących projektów, to spełnienie marzeń i nie wyobrażam sobie, aby cokolwiek mogło uczynić mnie szczęśliwszym – deklarował w cytowanej rozmowie.

Kariera zawodowa Nicole Kidman w rozkwicie

Mimo zawirowań w życiu prywatnym 58-letnia gwiazda odnotowuje kolejne sukcesy w karierze zawodowej. W minionym roku zagrała w trzech serialach: „Lioness”, „Para idealna”, „Ekspatki” oraz w trzech filmach fabularnych: „Zaklęci”, „Babygirl” i „Sprawa rodzinna”. Film „Holland” i kolejna odsłona serialu „Dziewięcioro nieznajomych” miały swoją premierę w 2025 r., a wśród nowych produkcji z jej udziałem zapowiedzianych na nadchodzące miesiące, są między innymi komedia „Totalna Magia 2”, w której Nicole Kidman po niemal trzech dekadach ponownie spotka się na planie filmowym z Sandrą Bullock, a także długo wyczekiwany, trzeci sezon serialu „Wielkie kłamstewka”.

W dniu, w którym ogłoszono ponowną współpracę Nicole Kidman z Chanel, magazyn „Variety” podał też informację o planowanym na nadchodzący rok rozpoczęciu produkcji serialu prawniczego „Discretion”, w którym u boku Nicole Kidman wystąpi Elle Fanning. W ośmioodcinkowym serialu panie nie tylko wcielą się w role mentorki i jej protegowanej w prestiżowej kancelarii prawniczej w Dallas, ale też – obok Dakoty Fanning, Susannah Grant i Brittany Kahan Ward – będą producentkami wykonawczymi opisywanego show. Jak widać, zmiana wizerunkowa w przypadku Nicole Kidman rzeczywiście sygnalizuje rozpoczęcie nie jednego, a wielu nowych etapów w życiu.

Styl Życia

Radykalna zmiana fryzury, stylu ubierania się, czy podjęcie starań o uzyskanie wymarzonej sylwetki, często sygnalizuje rozpoczęcie nowego etapu w życiu danej osoby oraz chęć symbolicznego zamknięcia rozdziału, który ma swój niespodziewany finał. Gdy pod koniec września bieżącego roku media obiegła informacja o rozpadzie trwającego 19 lat małżeństwa Nicole Kidman i Keitha Urbana, a niespełna tydzień później aktorka pojawiła się w towarzystwie córek na Paryskim Tygodniu Mody, jej odmieniony wizerunek stał się tematem przewodnim medialnych doniesień poświęconych wydarzeniu.

