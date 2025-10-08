Prof. Senkus-Konefka o raku piersi: Medycyna konwencjonalna daje o wiele większe szanse na wyleczenie

Co skłoniło panią do poświęcenia kariery badaniu i leczeniu raka piersi?

Onkologia zafascynowała mnie już wiele lat temu. W swojej karierze zajmowałam się różnymi typami nowotworów – doktorat poświęciłam nowotworom ginekologicznym, później pracowałam z pacjentami z nowotworami urologicznymi, ale od zawsze najbardziej interesował mnie rak piersi, być może także dlatego, że moja mama na niego chorowała.

Reklama Reklama

Rak piersi jest w pewnym sensie nowotworem modelowym. Ponieważ występuje często, łatwo jest gromadzić dane z badań klinicznych. Wiele przełomów również zaczęło się właśnie od raka piersi. Po raz pierwszy zastosowano tu np. czynniki predykcyjne, przeciwciała monoklonalne i leczenie celowane w guzach litych.

Jakie było największe wyzwanie badawcze, z którym przyszło się pani zmierzyć?

Nauka wciąż nie jest priorytetem inwestycyjnym państwa. W Polsce zdobycie środków na samodzielne badania naukowe pozostaje trudne, a ich prowadzenie wiąże się z nadmierną biurokracją i przeregulowaniem. Choć część przepisów ma swoje uzasadnienie, wiele z nich nie przystaje do realiów pracy badawczej. Dużo osób rezygnuje też z kariery naukowej, ponieważ nie gwarantuje ona adekwatnych wynagrodzeń.

Pani ma na swoim koncie ponad 200 publikacji. Jak udało się pani pokonać trudności związane z finansowaniem i biurokracją?

Uczestniczyłam w wielu projektach międzynarodowych, dzięki czemu nie musiałam samodzielnie zdobywać finansowania. Mam jednak pewien niedosyt. Nie mogłam prowadzić własnych badań w takim zakresie, jak bym chciała, właśnie z powodu złożonych procedur.