Prof. Senkus-Konefka o raku piersi: Medycyna konwencjonalna daje o wiele większe szanse na wyleczenie

Prof. dr hab. Elżbieta Senkus-Konefka: Spotykam się z sytuacjami, w których życie i priorytety mogą zmienić się z dnia na dzień. Przez to zdaję sobie sprawę, że nie wiem, co przyniesie jutro i staram się nie odkładać rzeczy na później.
Onkologia zafascynowała mnie już wiele lat temu. W swojej karierze zajmowałam się różnymi typami nowotworów – doktorat poświęciłam nowotworom ginekologicznym, później pracowałam z pacjentami z nowotworami urologicznymi, ale od zawsze najbardziej interesował mnie rak piersi, być może także dlatego, że moja mama na niego chorowała.
Rak piersi jest w pewnym sensie nowotworem modelowym. Ponieważ występuje często, łatwo jest gromadzić dane z badań klinicznych. Wiele przełomów również zaczęło się właśnie od raka piersi. Po raz pierwszy zastosowano tu np. czynniki predykcyjne, przeciwciała monoklonalne i leczenie celowane w guzach litych.
Nauka wciąż nie jest priorytetem inwestycyjnym państwa. W Polsce zdobycie środków na samodzielne badania naukowe pozostaje trudne, a ich prowadzenie wiąże się z nadmierną biurokracją i przeregulowaniem. Choć część przepisów ma swoje uzasadnienie, wiele z nich nie przystaje do realiów pracy badawczej. Dużo osób rezygnuje też z kariery naukowej, ponieważ nie gwarantuje ona adekwatnych wynagrodzeń.
Uczestniczyłam w wielu projektach międzynarodowych, dzięki czemu nie musiałam samodzielnie zdobywać finansowania. Mam jednak pewien niedosyt. Nie mogłam prowadzić własnych badań w takim zakresie, jak bym chciała, właśnie z powodu złożonych procedur.
Jednak przede wszystkim jestem lekarzem, a dopiero potem naukowcem. To praca z pacjentem zawsze była dla mnie najważniejsza.
Przez wiele lat byłam zaangażowana w tworzenie standardów leczenia raka piersi – zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Udowodniono, że ich stosowanie realnie przekłada się na lepsze wyniki leczenia. Wierzę, że opracowanie tych standardów przyczyniło się do poprawy opieki nad wieloma pacjentkami na całym świecie, co daje mi ogromną satysfakcję.
Jestem też dumna ze stworzenia Breast Unit, czyli wielodyscyplinarnego ośrodka diagnostyki i leczenia raka piersi, który zapewnia pacjentkom kompleksową opiekę. Każdy przypadek omawia zespół specjalistów m.in. chirurg, onkolog kliniczny, radioterapeuta, psycholog oraz pielęgniarki senologiczne. Te ostatnie odgrywają szczególną rolę: towarzyszą pacjentkom na każdym etapie leczenia, wspierają, edukują i koordynują opiekę. Dla wielu kobiet są prawdziwymi „aniołami” towarzyszącymi w trakcie całego procesu terapii.
Obecnie kończymy międzynarodowy projekt badający wpływ aktywności fizycznej na zdrowie kobiet z rozsianym rakiem piersi. Wcześniejsze badania pokazały, że ćwiczenia przy wczesnym raku zmniejszają zmęczenie i poprawiają jakość życia, więc sprawdzamy to także w przypadku rozsianego raka piersi. Przełamujemy stereotyp, że osoby z rozsianym nowotworem mogą jedynie leżeć w łóżku i chodzić o kuli.
Grupa pacjentek, które wykonywały ćwiczenia fizyczne, doświadczyła znacznej poprawy jakości życia. Zmniejszyły się również dolegliwości, takie jak ból czy duszności. To rozwiązanie przynosi realne korzyści i można je wprowadzić praktycznie od zaraz, w przeciwieństwie do kosztownych leków wymagających oczekiwania na refundację. Jedynym wyzwaniem może być podejście otoczenia. Wiele osób uważa, że pacjentów onkologicznych nie można „dotykać”. Dlatego nasze pacjentki często mają problem ze znalezieniem kosmetyczki, masażysty czy rehabilitanta.
Ludzie często obawiają się, że ich działania mogą pogorszyć stan osoby chorej. W większości przypadków takie podejście nie ma jednak żadnego merytorycznego uzasadnienia. W efekcie pacjenci mają utrudniony dostęp do wielu usług i często odmawia im się „na wszelki wypadek”. Takie podejście sprawia, że osoby chore czują się jeszcze bardziej wykluczone.
Spotykam się z sytuacjami, w których życie i priorytety mogą zmienić się z dnia na dzień. Przez to zdaję sobie sprawę, że nie wiem, co przyniesie jutro i staram się nie odkładać rzeczy na później. Chcę poznawać świat, dlatego dużo podróżuję.
Zainspirowała mnie potrzeba stworzenia narzędzia, które realnie wspiera nasze pacjentki. Stowarzyszenie zapewnia im usługi, których nie finansuje państwo. W jego działalność angażują się byłe pacjentki i wolontariusze, organizując m.in. akcje edukacyjne, szkolenia i spotkania ze specjalistami m.in. kardiologami, psychologami, dietetykami czy przedstawicielami ZUS.
W Polsce osobom chorym przysługuje wiele praw, ale często nie wiedzą, jak z nich korzystać. Dlatego korzystamy z usług rehamenadżerki, która pomaga w sprawach pozamedycznych: informuje o świadczeniach, wspiera w formalnościach i rozwiązuje praktyczne problemy. Na przykład, jeśli pacjentka mieszka daleko i musi stawić się na wczesne badanie, rehamenadżerka może zorganizować transport lub nocleg, znajdując sponsorów takich rozwiązań. Takie bariery utrudniają pacjentom korzystanie z leczenia, a lekarze nie są w stanie samodzielnie rozwiązywać wszystkich tego typu problemów.
Przede wszystkim z brakiem onkologów. Zainteresowanie młodych lekarzy tą specjalizacją jest niewielkie, a środowisko się starzeje.
Onkologia jest wymagającą specjalizacją. Wymaga przyswojenia ogromnego zasobu wiedzy, a egzamin specjalizacyjny jest trudny. Dlatego osoby, które wybierają tę specjalizację, zazwyczaj są pasjonatami.
Wiele osób oczekuje przyjęcia dokładnie o wyznaczonej godzinie, co niestety nie zawsze jest możliwe. Pracy jest dużo, a my staramy się przyjąć jak najwięcej pacjentów, więc często nie możemy poświęcić każdemu tyle czasu, ile byśmy chcieli. Dlatego tak ważna jest rola pielęgniarek, które mogą poświęcić pacjentom dodatkową uwagę. Wsparcie personelu pozalekarskiego jest niezwykle ważne, ponieważ im więcej obowiązków zostaje zdjętych z lekarzy, tym więcej czasu mogą oni poświęcić swoim pacjentom.
Z każdym pacjentem rozmawia się inaczej. To przede wszystkim umiejętności miękkie, które wypracowuje się latami. Niektórzy chcą znać każdy szczegół, inni wolą nie słyszeć przytłaczających rokowań ani długofalowego wpływu choroby na życie, by zachować nadzieję.
Przełomy w leczeniu raka piersi nastąpiły w wielu obszarach. Kiedyś wykonywano rozległe, okaleczające operacje, dziś w większości przypadków leczenie nie wiąże się z utratą piersi. Coraz lepiej dobieramy też terapię indywidualnie, uwzględniając zarówno stopień zaawansowania, jak i charakterystykę biologiczną nowotworu.
Obecnie rozwój leczenia przebiega dwutorowo. Eskalacja oznacza intensywniejsze leczenie, gdy rokowanie jest niewystarczające, natomiast deeskalacja to łagodniejsze leczenie, gdy wyniki są dobre.
Potrafimy też lepiej przewidywać skuteczność chemoterapii dzięki badaniom ekspresji wielogenowej, co w niektórych przypadkach pozwala unikać niepotrzebnej i toksycznej terapii. Od pierwszego października refundowany jest też nowy lek – rybocyklib. Jest to leczenie bardzo dobrze tolerowane i poprawia wyniki terapii w podobnym stopniu jak chemioterapia.
Jeśli chodzi o refundację leków, jest bardzo dobrze, mamy lepiej niż w większości krajów Europy. Problemem pozostaje jednak niska zgłaszalność na badania przesiewowe w Polsce, która wynosi pomiędzy 30 a 40 proc., podczas gdy w niektórych krajach skandynawskich przekracza 90 proc. W Polsce kobiety w wieku 45–74 lat mogą korzystać z bezpłatnej mammografii co 2 lata. Warto z niej korzystać i wykryć raka wcześniej, niż dopuścić do jego zaawansowanego stadium.
Kobiety często stawiają potrzeby rodziny i innych na pierwszym miejscu, a o sobie myślą dopiero na końcu. Wiele osób boi się, że badanie wykryje chorobę, dlatego woli unikać tematu. Często brakuje też praktycznej wiedzy, jak wykonać badanie i gdzie się udać. To efekt zarówno braku świadomości, jak i barier komunikacyjnych.
Chciałabym pewnego dnia móc się skupić wyłącznie na leczeniu i zaspokajaniu potrzeb chorych, a nie na walce z przeszkodami organizacyjnymi, nadmiarem biurokracji i brakiem zrozumienia ze strony osób i instytucji, z którymi współpracujemy. Mam też nadzieję, że wszystkie kobiety z rakiem piersi zrozumieją, że medycyna konwencjonalna daje o wiele większe szanse na wyleczenie i nie warto marnować czasu i pieniędzy na niekonwencjonalne metody leczenia promowane intensywnie przez osoby i instytucje, którym nie zawsze zależy na dobru chorych.
Prof. dr hab. Elżbieta Senkus-Konefka
Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku, specjalistką w zakresie radioterapii onkologicznej i onkologii klinicznej. Od 1991 roku pracuje w Klinice Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Stopień doktora uzyskała w 1995 roku, doktora habilitowanego w 2018, a tytuł profesora w 2024 roku. Jest uznanym autorytetem w leczeniu i badaniach nad rakiem piersi oraz członkinią krajowych i międzynarodowych gremiów eksperckich. Jej badania publikowane są w prestiżowych czasopismach naukowych, a sama znajduje się na liście najczęściej cytowanych naukowców świata. Jako jedna z pierwszych w Polsce wprowadziła model wielodyscyplinarnego zespołu diagnostyczno-terapeutycznego w leczeniu raka piersi.
Stworzyła Centrum Chorób Piersi UCK, które jako pierwsze w kraju zatrudniło pielęgniarki senologiczne i rehamenadżera. Aktywnie działa na rzecz poprawy jakości opieki nad chorymi i promocji profilaktyki. Jest założycielką i przewodniczącą stowarzyszenia Różowy Motyl, wspierającego pacjentki z rakiem piersi. W wolnym czasie podróżuje, jeździ na nartach i projektuje biżuterię.
