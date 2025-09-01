Rak piersi a ryzyko zachorowania na inny nowotwór. Nowe wyniki badań

W analizie uwzględniono dane medyczne 476 373 kobiet, u których pierwszym nowotworem inwazyjnym (wskaźnikowym) był rak piersi. Były to kobiety zarejestrowane w Anglii w okresie od stycznia 1993 r. do grudnia 2016 r. (z okresem obserwacji do października 2021 r.). Analiza bazowała na danych medycznych pochodzących z NHS (National Health Service), które zostały objęte kontrolą jakości przez Narodową Służbę Rejestracji i Analizy Nowotworów (National Cancer Registration and Analysis Service), będącą częścią Krajowej Służby Rejestracji Chorób (National Disease Registration Service).

Celem tego badania było sprawdzenie, na ile kobiety, u których wykryto inwazyjny nowotwór piersi we wczesnym stadium i które przeszły leczenie, powinny liczyć się z wyższym ryzykiem zachorowania na innego raka w przyszłości (mowa o nowotworze pierwotnym, a nie o przerzutach). A jeśli tak, to o ile ryzyko to wrasta, jakich nowotworów dotyczy oraz od czego może zależeć.

Autorzy podkreślają, że głosy o potrzebie przeprowadzenia takich analiz płynęły ze środowisk pacjenckich. Postulowały o nie rzeczniczki praw pacjenta z Independent Cancer Patients' Voice. Wskazywały one, że pacjentki, które mają za sobą leczenie raka piersi, potrzebują wiedzy na temat tego, jakie jest ryzyko wystąpienia u nich drugiego nowotworu. Badania mogą przydać się również opiekującym się nimi lekarzom.

Rak piersi tylko nieznacznie zwiększa ryzyko zachorowania na kolejny nowotwór

Najważniejsze wyniki uzyskane przez angielskich badaczy mogą napawać optymizmem. Wynika z nich, że kobiety, które w przeszłości zakończyły z sukcesem leczenie inwazyjnego raka piersi, są wprawdzie obarczone wyższym ryzykiem zachorowania na raka w przyszłości, ale to ryzyko jest tylko o 2,1 proc. wyższe niż u ogółu populacji. W przypadku raka drugiej piersi (rozwijającego się jako nowotwór pierwotny) ryzyko jest tylko o 3,1 proc. wyższe.