Rak piersi a ryzyko zachorowania na inny nowotwór. Nowe wyniki badań

Aktualizacja: 02.09.2025 02:10 Publikacja: 01.09.2025 13:27
Liczby uzyskane przez badaczy z Uniwersytetu Oksfordzkiego z jednej strony nie pozostawiają wątpliwości, że wraz z wiekiem ryzyko zachorowania na nowotwór rośnie. Z drugiej strony pokazują wyraźnie, że u kobiet chorujących w przeszłości na raka piersi nie jest ono znacząco wyższe niż dla ogółu kobiet.
Foto: Adobe Stock
W analizie uwzględniono dane medyczne 476 373 kobiet, u których pierwszym nowotworem inwazyjnym (wskaźnikowym) był rak piersi. Były to kobiety zarejestrowane w Anglii w okresie od stycznia 1993 r. do grudnia 2016 r. (z okresem obserwacji do października 2021 r.). Analiza bazowała na danych medycznych pochodzących z NHS (National Health Service), które zostały objęte kontrolą jakości przez Narodową Służbę Rejestracji i Analizy Nowotworów (National Cancer Registration and Analysis Service), będącą częścią Krajowej Służby Rejestracji Chorób (National Disease Registration Service).
Celem tego badania było sprawdzenie, na ile kobiety, u których wykryto inwazyjny nowotwór piersi we wczesnym stadium i które przeszły leczenie, powinny liczyć się z wyższym ryzykiem zachorowania na innego raka w przyszłości (mowa o nowotworze pierwotnym, a nie o przerzutach). A jeśli tak, to o ile ryzyko to wrasta, jakich nowotworów dotyczy oraz od czego może zależeć.
Autorzy podkreślają, że głosy o potrzebie przeprowadzenia takich analiz płynęły ze środowisk pacjenckich. Postulowały o nie rzeczniczki praw pacjenta z Independent Cancer Patients' Voice. Wskazywały one, że pacjentki, które mają za sobą leczenie raka piersi, potrzebują wiedzy na temat tego, jakie jest ryzyko wystąpienia u nich drugiego nowotworu. Badania mogą przydać się również opiekującym się nimi lekarzom.
Najważniejsze wyniki uzyskane przez angielskich badaczy mogą napawać optymizmem. Wynika z nich, że kobiety, które w przeszłości zakończyły z sukcesem leczenie inwazyjnego raka piersi, są wprawdzie obarczone wyższym ryzykiem zachorowania na raka w przyszłości, ale to ryzyko jest tylko o 2,1 proc. wyższe niż u ogółu populacji. W przypadku raka drugiej piersi (rozwijającego się jako nowotwór pierwotny) ryzyko jest tylko o 3,1 proc. wyższe.
„Chociaż u 64 747 kobiet rozwinął się drugi nowotwór pierwotny, bezwzględne ryzyko nadmiarowe w porównaniu z ryzykiem w populacji ogólnej było niewielkie. Po 20 latach u 13,6 proc. (…) kobiet rozwinął się rak inny niż piersi, o 2,1 proc. więcej niż oczekiwano w populacji ogólnej, a u 5,6 proc. (…) rozwinął się rak drugiej piersi, o 3,1 proc. (...) więcej niż oczekiwano” – czytamy artykule opublikowanym w „British Medical Journal”.
Brytyjscy badacze sprawdzali również, czy na podstawie posiadanych przez nich danych da się ustalić jakieś zależności między faktem chorowania na raka piersi w przyszłości a wyższym ryzykiem zachorowania na konkretny rodzaj nowotworu w przyszłości. Okazało się, że w porównaniu do ogółu populacji nieco wyższe ryzyko pojawia się w odniesieniu do raka drugiej piersi oraz raka macicy (innego niż rak szyjki) oraz raka płuc.
W przypadku raka piersi analiza statystyczna pokazała też jeszcze inną zależność – nieco wyższym ryzykiem obarczone są kobiety, które pierwszego guza miały w młodym wieku. Dodatkowo znaczenie miał też większy rozmiar pierwszego guza i stopień zajęcia węzłów chłonnych.
Liczby uzyskane przez badaczy z Uniwersytetu Oksfordzkiego z jednej strony nie pozostawiają wątpliwości, że wraz z wiekiem ryzyko zachorowania na nowotwór rośnie. Z drugiej strony pokazują wyraźnie, że u kobiet chorujących w przeszłości na raka piersi nie jest ono znacząco wyższe niż dla ogółu kobiet. „Na przykład dla kobiety, u której zdiagnozowano raka piersi w wieku 60 lat, ryzyko rozwoju nowego raka do 80. roku życia wynosi 17 proc. (w przypadku raka innego niż rak piersi) i 5 proc. w przypadku raka drugiej piersi, w porównaniu z ryzykiem odpowiednio 15 proc. i 3 proc. dla kobiet w tym samym wieku w populacji ogólnej” – czytamy w „British Medical Journal”.
Badacze podają też inny przykład. „Dla kobiety, u której zdiagnozowano raka piersi w wieku 40 lat, ryzyko rozwoju drugiego inwazyjnego raka do 60. roku życia wynosi 6 proc. zarówno w przypadku raka innego niż rak piersi, jak i raka drugiej piersi, w porównaniu z odpowiednio 4 proc. i 2 proc. dla kobiet w populacji ogólnej” – informują. Wyjaśniają, że wiele kobiet, które przeżyły raka piersi, uważa, że ryzyko wystąpienia drugiego raka jest znacznie wyższe niż to, które oszacowali. „Informacje w naszym badaniu mogą je uspokoić i pomóc im zaplanować swoją przyszłość” – podkreślają.
Źródła:
https://www.bmj.com/
https://www.bbc.com/
Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, nie może zastąpić kontaktu z lekarzem. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy medycznej należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.
Źródło: rp.pl
