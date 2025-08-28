Z tego artykułu dowiesz się: Jaki jest związek między kondycją jelit a bezsennością?

Jakie bakterie odgrywają rolę w rozwoju bezsenności?

Jak różnorodność mikrobioty może wpływać na zdrowie psychiczne?

Jakie są dwukierunkowe zależności między bezsennością a składem mikrobioty?

Bezsenność objawia się trudnościami z zasypianiem lub niską jakością snu, drażliwością oraz zmęczeniem. Jak podają autorzy badania opublikowanego w czasopiśmie „General Psychiatry”, dotyczy ona około 10–20 proc. populacji, przy czym w mniej więcej połowie przypadków choroba ma charakter przewlekły. Bezsenność może prowadzić do rozwoju wielu innych problemów zdrowotnych, w tym psychicznych. Przyczyny tego schorzenia to najczęściej połączenie czynników genetycznych, środowiskowych, behawioralnych i fizjologicznych. U pacjentów z bezsennością często obserwuje się też zmiany w składzie i funkcji mikrobiomu jelitowego, jednak do tej pory naukowcom nie udało się ustalić związku przyczynowego.

Reklama Reklama

Naukowcy zbadali związek między bezsennością a składem mikrobioty jelitowej

Ludzka mikrobiota jelitowa składa się z różnych mikroorganizmów, w tym bakterii, grzybów i wirusów, które bytują w przewodzie pokarmowym. Jej skład zmienia się wraz z wiekiem, a także w odpowiedzi na zmianę nawyków żywieniowych oraz ekspozycję na stres. Jeśli dojdzie do zaburzenia różnorodności mikrobioty, może to doprowadzić do rozwinięcia stanu patologicznego jelit, co z kolei wiąże się ze wzrostem ryzyka chorób układowych.



Mikrobiota wpływa również na stan jelitowego układu nerwowego, który reguluje perystaltykę jelit oraz jest połączony z ośrodkowym układem nerwowym, tworząc oś jelitowo-mózgową. Ta oś stanowi kluczowy szlak komunikacyjny, poprzez który dysbioza mikrobioty jelitowej wywiera wpływ na mózg i powoduje różnego rodzaju schorzenia neuropsychiatryczne, w tym depresję czy chorobę Alzheimera. Biorąc pod uwagę to powiązanie, zespół naukowców doszedł do wniosku, że mogą istnieć dwukierunkowe zależności między bezsennością a różnorodnością i składem mikrobioty jelitowej.

W poprzednich badaniach odkryto, że deprywacja snu, a także ograniczenie jego długości i fragmentacja, mogą powodować zmiany w składzie mikrobioty jelitowej. Tym razem naukowcy postanowili ocenić wzajemne powiązania między mikrobiotą a bezsennością. W tym celu przeanalizowali dane genetyczne i zdrowotne ponad 400 000 osób, wykorzystując metodę znaną jako randomizacja mendlowska. Analizuje ona zmienność genetyczną, która jest uwarunkowana w momencie urodzenia i niezależna od stylu życia ani innych czynników, aby określić związki przyczynowo–skutkowe między czynnikami ryzyka a chorobami.