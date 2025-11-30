Naukowcy znaleźli nowy sposób na bezsenność? Są wyniki najnowszych badań

Aktualizacja: 30.11.2025 21:25 Publikacja: 30.11.2025 15:09
Wszyscy uczestnicy badania byli w stanie samodzielnie chodzić, nie cierpieli na przewlekłe schorzenia, które mogłyby wpływać na sen, nie byli wcześniej poddawani terapii poznawczo-behawioralnej bezsenności i nie pracowali w systemie zmianowym.
Badanie przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu w Hongkongu, a wyniki opublikowali 26 listopada w czasopiśmie naukowym „The BMJ”.
We wstępie do swoich badań naukowcy z Hongkongu zauważyli, że „przewlekła bezsenność jest jednym z najczęstszych zaburzeń snu u osób w średnim i starszym wieku, a jej globalny wskaźnik rozpowszechnienia waha się od 4 proc. do 22 proc., w zależności od zastosowanych kryteriów diagnostycznych”. Jednocześnie dostępność podstawowej metody leczenia tego zaburzenia, jaką jest terapia poznawczo-behawioralna bezsenności (CBT-I), jest często ograniczona. Wszystko z powodu wysokich kosztów i niewielkiej liczby wykwalifikowanych terapeutów. Tym samym, jak zauważają badacze, należy pilnie znaleźć alternatywne metody leczenia.
Właśnie z tego powodu naukowcy postanowili w leczeniu bezsenności sprawdzić skuteczność tai chi, ćwiczeń umysłowo-fizycznych szeroko praktykowanych w Chinach.
W badaniach wzięło udział 200 dorosłych Chińczyków w wieku 50 lat i starszych, u których zdiagnozowano przewlekłą bezsenność i którzy zgłosili się do ośrodka badawczego w Hongkongu w okresie od 18 maja 2020 r. do 14 lipca 2022 r..
Uczestników przed rozpoczęciem badań przydzielono losowo do jednej z dwóch grup. W pierwszej z nich przeprowadzano ćwiczenia tai chi, a w drugiej terapię poznawczo-behawioralną w celu leczenia bezsenności (CBT-I). Godzinne sesje grupowe odbywały się dwa razy w tygodniu i trwały 3 miesiące (łącznie 24 sesji).
Aby ocenić u badanych zmiany odczuwanego nasilenia bezsenności bezpośrednio po 3-miesięcznych sesjach oraz po 12 miesiącach obserwacji (czyli w 15. miesiącu od rozpoczęcia badań), zastosowano Wskaźnik Nasilenia Bezsenności (Insomnia Severity Index, ISI). Oceniono objawy takie jak trudności z zasypianiem i utrzymaniem snu, zbyt wczesne budzenie się i niemożność ponownego zaśnięcia, a także wpływ na codzienne życie. Jako próg do oceny równoważności przyjęto próg ISI wynoszący cztery punkty.
Na początku badania obie grupy wykazywały umiarkowany poziom nasilenia bezsenności. Bezpośrednio po 3-miesięcznych sesjach grupa tai chi wykazała spadek wyników ISI o 6,67 punktu, podczas gdy grupa CBT-I odnotowała spadek o 11,19 punktu, co dało różnicę między grupami wynoszącą 4,52. Tym samym uznano, że tai chi przynosi gorsze efekty od CBT-I. Jednak w 15. miesiącu od rozpoczęcia badań redukcje w grupach tai chi i CBT-I wyniosły odpowiednio 9,51 i 10,18 w ISI, przy różnicy między grupami wynoszącej 0,68. W tym momencie uznano, że tai chi nie przynosi już gorszych efektów od CBT-I. Zauważono również porównywalne korzyści ze stosowania zarówno tai chi, jak i CBT-I w zakresie subiektywnych parametrów snu, jakości życia, zdrowia psychicznego i poziomu aktywności fizycznej.
Na podstawie analizy otrzymanych wyników naukowcy stwierdzili, że tai chi przynosi podobne korzyści, co terapia rozmową w przypadku osób w średnim i starszym wieku cierpiących na przewlekłą bezsenność. We wnioskach z badań można przeczytać: „Wyniki te potwierdzają, że tai chi może być alternatywą w długoterminowym leczeniu przewlekłej bezsenności u osób w średnim wieku i starszych”.
Jednak pozytywne efekty tai chi mogą, zdaniem autorów badań, częściowo wynikać z kontynuowania ćwiczeń przez uczestników po zakończeniu terapii. Naukowcy dodają również, że konieczne są dalsze badania, które pomogą ustalić, czy tai chi przynosi korzyści osobom z innych krajów, regionów i grup demograficznych.
