Naukowcy znaleźli nowy sposób na bezsenność? Są wyniki najnowszych badań

Z tego artykułu dowiesz się: Jaką alternatywną metodę leczenia przewlekłej bezsenności odkryli naukowcy?

Jakie były założenia i przebieg badań przeprowadzonych przez naukowców z Hongkongu?

Jakie rezultaty osiągnięto w testowaniu tai chi w porównaniu do terapii poznawczo-behawioralnej?

Jak oceniano skuteczność obu metod leczenia bezsenności w długoterminowej perspektywie?

Badanie przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu w Hongkongu, a wyniki opublikowali 26 listopada w czasopiśmie naukowym „The BMJ”.

Tai chi: Alternatywna metoda leczenia bezsenności?

We wstępie do swoich badań naukowcy z Hongkongu zauważyli, że „przewlekła bezsenność jest jednym z najczęstszych zaburzeń snu u osób w średnim i starszym wieku, a jej globalny wskaźnik rozpowszechnienia waha się od 4 proc. do 22 proc., w zależności od zastosowanych kryteriów diagnostycznych”. Jednocześnie dostępność podstawowej metody leczenia tego zaburzenia, jaką jest terapia poznawczo-behawioralna bezsenności (CBT-I), jest często ograniczona. Wszystko z powodu wysokich kosztów i niewielkiej liczby wykwalifikowanych terapeutów. Tym samym, jak zauważają badacze, należy pilnie znaleźć alternatywne metody leczenia.

Właśnie z tego powodu naukowcy postanowili w leczeniu bezsenności sprawdzić skuteczność tai chi, ćwiczeń umysłowo-fizycznych szeroko praktykowanych w Chinach.

Tai chi a bezsenność: Na czym polegały badania naukowców z Hongkongu?

W badaniach wzięło udział 200 dorosłych Chińczyków w wieku 50 lat i starszych, u których zdiagnozowano przewlekłą bezsenność i którzy zgłosili się do ośrodka badawczego w Hongkongu w okresie od 18 maja 2020 r. do 14 lipca 2022 r..