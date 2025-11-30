Reklama
Rozwiń
Reklama

Naukowcy znaleźli nowy sposób na bezsenność? Są wyniki najnowszych badań

Tai chi może być alternatywnym sposobem leczenia przewlekłej bezsenności u osób w średnim i starszym wieku, stwierdzili chińscy naukowcy. W wyniku przeprowadzonych badań odkryli, że metoda ta jest równie skuteczna, jak terapia poznawczo-behawioralna bezsenności.

Publikacja: 30.11.2025 15:09

Wszyscy uczestnicy badania byli w stanie samodzielnie chodzić, nie cierpieli na przewlekłe schorzeni

Wszyscy uczestnicy badania byli w stanie samodzielnie chodzić, nie cierpieli na przewlekłe schorzenia, które mogłyby wpływać na sen, nie byli wcześniej poddawani terapii poznawczo-behawioralnej bezsenności i nie pracowali w systemie zmianowym.

Foto: Adobe Stock

Joanna Kamińska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jaką alternatywną metodę leczenia przewlekłej bezsenności odkryli naukowcy?
  • Jakie były założenia i przebieg badań przeprowadzonych przez naukowców z Hongkongu?
  • Jakie rezultaty osiągnięto w testowaniu tai chi w porównaniu do terapii poznawczo-behawioralnej?
  • Jak oceniano skuteczność obu metod leczenia bezsenności w długoterminowej perspektywie?

Badanie przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu w Hongkongu, a wyniki opublikowali 26 listopada w czasopiśmie naukowym „The BMJ”.

Tai chi: Alternatywna metoda leczenia bezsenności?

We wstępie do swoich badań naukowcy z Hongkongu zauważyli, że „przewlekła bezsenność jest jednym z najczęstszych zaburzeń snu u osób w średnim i starszym wieku, a jej globalny wskaźnik rozpowszechnienia waha się od 4 proc. do 22 proc., w zależności od zastosowanych kryteriów diagnostycznych”. Jednocześnie dostępność podstawowej metody leczenia tego zaburzenia, jaką jest terapia poznawczo-behawioralna bezsenności (CBT-I), jest często ograniczona. Wszystko z powodu wysokich kosztów i niewielkiej liczby wykwalifikowanych terapeutów. Tym samym, jak zauważają badacze, należy pilnie znaleźć alternatywne metody leczenia.

Właśnie z tego powodu naukowcy postanowili w leczeniu bezsenności sprawdzić skuteczność tai chi, ćwiczeń umysłowo-fizycznych szeroko praktykowanych w Chinach.

Tai chi a bezsenność: Na czym polegały badania naukowców z Hongkongu?

W badaniach wzięło udział 200 dorosłych Chińczyków w wieku 50 lat i starszych, u których zdiagnozowano przewlekłą bezsenność i którzy zgłosili się do ośrodka badawczego w Hongkongu w okresie od 18 maja 2020 r. do 14 lipca 2022 r..

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Naukowcy zdawali sobie sprawę, że poczucie samotności i izolacji społecznej może przyczyniać się do
Nauka
Jedzenie w ten sposób źle wpływa na zdrowie. Nowe wyniki badań

Wszyscy uczestnicy badania byli w stanie samodzielnie chodzić, nie cierpieli na przewlekłe schorzenia, które mogłyby wpływać na sen, nie byli wcześniej poddawani terapii poznawczo-behawioralnej bezsenności i nie pracowali w systemie zmianowym. Jednocześnie osoby te nie wykonywały regularnych ćwiczeń aerobowych lub ćwiczeń fizycznych i umysłowych.

Uczestników przed rozpoczęciem badań przydzielono losowo do jednej z dwóch grup. W pierwszej z nich przeprowadzano ćwiczenia tai chi, a w drugiej terapię poznawczo-behawioralną w celu leczenia bezsenności (CBT-I). Godzinne sesje grupowe odbywały się dwa razy w tygodniu i trwały 3 miesiące (łącznie 24 sesji).

Aby ocenić u badanych zmiany odczuwanego nasilenia bezsenności bezpośrednio po 3-miesięcznych sesjach oraz po 12 miesiącach obserwacji (czyli w 15. miesiącu od rozpoczęcia badań), zastosowano Wskaźnik Nasilenia Bezsenności (Insomnia Severity Index, ISI). Oceniono objawy takie jak trudności z zasypianiem i utrzymaniem snu, zbyt wczesne budzenie się i niemożność ponownego zaśnięcia, a także wpływ na codzienne życie. Jako próg do oceny równoważności przyjęto próg ISI wynoszący cztery punkty.

Tai chi może pomóc w leczeniu bezsenności? Wyniki badań chińskich naukowców

Na początku badania obie grupy wykazywały umiarkowany poziom nasilenia bezsenności. Bezpośrednio po 3-miesięcznych sesjach grupa tai chi wykazała spadek wyników ISI o 6,67 punktu, podczas gdy grupa CBT-I odnotowała spadek o 11,19 punktu, co dało różnicę między grupami wynoszącą 4,52. Tym samym uznano, że tai chi przynosi gorsze efekty od CBT-I. Jednak w 15. miesiącu od rozpoczęcia badań redukcje w grupach tai chi i CBT-I wyniosły odpowiednio 9,51 i 10,18 w ISI, przy różnicy między grupami wynoszącej 0,68. W tym momencie uznano, że tai chi nie przynosi już gorszych efektów od CBT-I. Zauważono również porównywalne korzyści ze stosowania zarówno tai chi, jak i CBT-I w zakresie subiektywnych parametrów snu, jakości życia, zdrowia psychicznego i poziomu aktywności fizycznej.

Reklama
Reklama

Na podstawie analizy otrzymanych wyników naukowcy stwierdzili, że tai chi przynosi podobne korzyści, co terapia rozmową w przypadku osób w średnim i starszym wieku cierpiących na przewlekłą bezsenność. We wnioskach z badań można przeczytać: „Wyniki te potwierdzają, że tai chi może być alternatywą w długoterminowym leczeniu przewlekłej bezsenności u osób w średnim wieku i starszych”.

Jednak pozytywne efekty tai chi mogą, zdaniem autorów badań, częściowo wynikać z kontynuowania ćwiczeń przez uczestników po zakończeniu terapii. Naukowcy dodają również, że konieczne są dalsze badania, które pomogą ustalić, czy tai chi przynosi korzyści osobom z innych krajów, regionów i grup demograficznych.

Źródła:

  • „The BMJ”,
  • News-Medical.Net,
  • Independent.

Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, nie może zastąpić kontaktu z lekarzem. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy medycznej, należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Zdrowie Chiny Badania naukowe

Joanna Kamińska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jaką alternatywną metodę leczenia przewlekłej bezsenności odkryli naukowcy?
  • Jakie były założenia i przebieg badań przeprowadzonych przez naukowców z Hongkongu?
  • Jakie rezultaty osiągnięto w testowaniu tai chi w porównaniu do terapii poznawczo-behawioralnej?
  • Jak oceniano skuteczność obu metod leczenia bezsenności w długoterminowej perspektywie?
Pozostało jeszcze 93% artykułu

Badanie przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu w Hongkongu, a wyniki opublikowali 26 listopada w czasopiśmie naukowym „The BMJ”.

Tai chi: Alternatywna metoda leczenia bezsenności?

Pozostało jeszcze 97% artykułu
Reklama
W najnowszym badaniu zespół naukowców przeanalizował związek pomiędzy spożyciem kawy a długością tel
Nauka
Zaskakujący wpływ kawy na starzenie organizmu. Naukowcy wskazują, ile filiżanek robi różnicę
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Wyniki badań dowodzą, zdaniem naukowców, że muzyka może być istotnym środkiem niefarmakologicznym st
Nauka
Niefarmakologiczny środek stosowany podczas operacji pomoże pacjentom? Ważne odkrycie
Naukowcy zdawali sobie sprawę, że poczucie samotności i izolacji społecznej może przyczyniać się do
Nauka
Jedzenie w ten sposób źle wpływa na zdrowie. Nowe wyniki badań
Pionierskie badanie pokazało, że ludzie mają duży problem z odróżnieniem muzyki generowanej przez AI
Nauka
Oto, jakie odczucia wywołuje muzyka generowana przez AI. Pierwsze takie badanie
AI w M&A – jak wykorzystać technologie w procesach transakcyjnych
Materiał Promocyjny
AI w M&A – jak wykorzystać technologie w procesach transakcyjnych
Analiza przeprowadzonych badań wykazała, że na szacunki częstości występowania nadciśnienia tętnicze
Nauka
Niepokojąco wzrosła liczba dzieci i młodzieży z poważnym problemem zdrowotnym. Co się dzieje?
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama