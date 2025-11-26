Naukowcy stwierdzili również, że poziom ciśnienia krwi gwałtownie wzrasta we wczesnym okresie dojrzewania, a szczyt – zwłaszcza u chłopców – osiąga w wieku około 14 lat. W tym czasie zatem kluczowe są regularne badania przesiewowe. Zapadalność na nadciśnienie tętnicze, jak pokazały badania, u nastolatków wynosi 11,8 proc., a u młodszych dzieci – ok. 7 proc.

Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży – zagrożenie, któremu można przeciwdziałać

Eksperci uważają, że wzrost liczby przypadków nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży w dużej mierze spowodowany jest otyłością – u niemal jednej piątej cierpiących na nią młodych ludzi występuje nadciśnienie. Wskaźnik ten jest osiem razy wyższy niż w przypadku dzieci i młodzieży o prawidłowej masie ciała.

Leczenie nadciśnienia tętniczego w dzieciństwie – zdaniem naukowców – ma dla młodych ludzi wkraczających w dorosłość kluczowe znaczenie dla zapobiegania w przyszłości powikłaniom zdrowotnym takim jak choroby serca i nerek.

– Ten gwałtowny wzrost nadciśnienia tętniczego wśród dzieci jest bardzo niepokojący i wynika głównie z rosnącej otyłości wśród dzieci – stanu, któremu można całkowicie zapobiec. Wyniki te odzwierciedlają obserwacje pediatrów pracujących na pierwszej linii. Dzieci cierpią nie tylko na nadciśnienie, ale także na inne poważne schorzenia związane z otyłością, takie jak cukrzyca typu 2 – niegdyś niespotykana u dzieci – astma i problemy ze zdrowiem psychicznym. Wiemy, że utrzymujące się nadciśnienie tętnicze jest czynnikiem ryzyka przedwczesnej śmierci z powodu uszkodzenia układu sercowo-naczyniowego i innych narządów. Zdrowe dzieci wyrastają na zdrowych dorosłych, ale biorąc pod uwagę takie trendy, obawiam się, że bez podjęcia pilnych działań zmierzamy ku sytuacji zagrożenia zdrowia publicznego – podkreślił w rozmowie z serwisem The Guardian prof. Steve Turner, prezes Królewskiego Kolegium Pediatrii i Zdrowia Dziecka, który nie brał udziału w badaniach.

W związku z tym, aby opanować rosnącą liczbę przypadków nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży, kluczowe jest jego wczesne wykrywanie oraz lepszy dostęp do profilaktyki. Na kwestię tę zwrócił uwagę jeden z autorów badań, prof. Igor Rudan, dyrektor Centrum Badań nad Zdrowiem Globalnym w Instytucie Ushera Uniwersytetu w Edynburgu cytowany w komunikacie uczelni: