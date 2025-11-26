Aktualizacja: 26.11.2025 20:48 Publikacja: 26.11.2025 16:56
Analiza przeprowadzonych badań wykazała, że na szacunki częstości występowania nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży wpływać może sposób pomiaru.
Foto: Adobe Stock
Nadciśnienie tętnicze u najmłodszych zwiększa ryzyko problemów ze zdrowiem w dorosłym życiu, w tym m.in. chorób serca. W związku z tym specjaliści podkreślają konieczność prowadzenia badań przesiewowych i działań profilaktycznych.
Analizę przeprowadził zespół, w skład którego wchodzili naukowcy z Uniwersytetu w Edynburgu i Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Zhejiang w Chinach. Przeanalizowali oni dane z 96 badań, w których wzięło udział ponad 443 tys. dzieci z 21 krajów. Wyniki analizy opublikowane zostały 12 listopada w czasopiśmie „The Lancet Child and Adolescent Health”.
Okazało się, że u osób poniżej 19 roku życia liczba przypadków nadciśnienia tętniczego wzrosła z 3,2 proc. w 2000 r. do 6,2 proc. w 2020 r. Tym samym dotknęło ono 114 milionów dzieci i młodzieży na całym świecie.
Ponadto, jak ujawniły badania, 8 proc. dzieci i młodzieży cierpi obecnie na stan przednadciśnieniowy, wskazujący na potencjalną możliwość rozwoju nadciśnienia tętniczego. U samych nastolatków odsetek ten wynosi 12 proc.
Naukowcy stwierdzili również, że poziom ciśnienia krwi gwałtownie wzrasta we wczesnym okresie dojrzewania, a szczyt – zwłaszcza u chłopców – osiąga w wieku około 14 lat. W tym czasie zatem kluczowe są regularne badania przesiewowe. Zapadalność na nadciśnienie tętnicze, jak pokazały badania, u nastolatków wynosi 11,8 proc., a u młodszych dzieci – ok. 7 proc.
Czytaj więcej
Już w przyszłym roku na rynku może pojawić się rewolucyjna metoda leczenia stomatologicznego. Wyk...
Eksperci uważają, że wzrost liczby przypadków nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży w dużej mierze spowodowany jest otyłością – u niemal jednej piątej cierpiących na nią młodych ludzi występuje nadciśnienie. Wskaźnik ten jest osiem razy wyższy niż w przypadku dzieci i młodzieży o prawidłowej masie ciała.
Leczenie nadciśnienia tętniczego w dzieciństwie – zdaniem naukowców – ma dla młodych ludzi wkraczających w dorosłość kluczowe znaczenie dla zapobiegania w przyszłości powikłaniom zdrowotnym takim jak choroby serca i nerek.
– Ten gwałtowny wzrost nadciśnienia tętniczego wśród dzieci jest bardzo niepokojący i wynika głównie z rosnącej otyłości wśród dzieci – stanu, któremu można całkowicie zapobiec. Wyniki te odzwierciedlają obserwacje pediatrów pracujących na pierwszej linii. Dzieci cierpią nie tylko na nadciśnienie, ale także na inne poważne schorzenia związane z otyłością, takie jak cukrzyca typu 2 – niegdyś niespotykana u dzieci – astma i problemy ze zdrowiem psychicznym. Wiemy, że utrzymujące się nadciśnienie tętnicze jest czynnikiem ryzyka przedwczesnej śmierci z powodu uszkodzenia układu sercowo-naczyniowego i innych narządów. Zdrowe dzieci wyrastają na zdrowych dorosłych, ale biorąc pod uwagę takie trendy, obawiam się, że bez podjęcia pilnych działań zmierzamy ku sytuacji zagrożenia zdrowia publicznego – podkreślił w rozmowie z serwisem The Guardian prof. Steve Turner, prezes Królewskiego Kolegium Pediatrii i Zdrowia Dziecka, który nie brał udziału w badaniach.
W związku z tym, aby opanować rosnącą liczbę przypadków nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży, kluczowe jest jego wczesne wykrywanie oraz lepszy dostęp do profilaktyki. Na kwestię tę zwrócił uwagę jeden z autorów badań, prof. Igor Rudan, dyrektor Centrum Badań nad Zdrowiem Globalnym w Instytucie Ushera Uniwersytetu w Edynburgu cytowany w komunikacie uczelni:
Czytaj więcej
Regularne słuchanie muzyki lub granie na instrumentach przez osoby po 70. roku życia może znaczni...
– Prawie dwukrotny wzrost częstości występowania nadciśnienia tętniczego u dzieci w ciągu ostatnich 20 lat powinien wzbudzić niepokój pracowników służby zdrowia i opiekunów. Dobrą wiadomością jest jednak to, że już teraz możemy podjąć działania, takie jak usprawnienie badań przesiewowych i działań profilaktycznych, aby pomóc kontrolować nadciśnienie tętnicze u dzieci i zmniejszyć ryzyko dodatkowych powikłań zdrowotnych w przyszłości.
Naukowcy przeprowadzający omawianą analizę zwrócili uwagę na jeszcze jeden problem, a mianowicie nadciśnienie tętnicze maskowane (utajone) u dzieci i młodzieży. Można o nim mówić wówczas, kiedy wysokie ciśnienie krwi nie jest wykrywane podczas rutynowych badań kontrolnych. Taka sytuacja natomiast może przyczynić się do potencjalnego niedodiagnozowania choroby.
Analiza przeprowadzonych badań wykazała, że na szacunki częstości występowania nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży wpływać może sposób pomiaru. W przypadku potwierdzenia nadciśnienia tętniczego przez lekarza w czasie co najmniej trzech wizyt w gabinecie, częstość występowania szacowano na ok. 4 proc. Natomiast gdy naukowcy uwzględnili także badania poza gabinetem, takie jak domowe pomiary ciśnienia krwi, odsetek ten wzrósł do prawie 7 proc.
– Nadciśnienie tętnicze u dzieci występuje częściej, niż wcześniej sądzono, a opieranie się wyłącznie na tradycyjnych pomiarach ciśnienia tętniczego w gabinecie lekarskim może prowadzić do niedoszacowania rzeczywistej częstości występowania lub błędnej diagnozy nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży – przyznała współautorka badań, dr Peige Song z Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Zhejiang, cytowana w komunikacie Uniwersytetu w Edynburgu.
Źródła:
Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, nie może zastąpić kontaktu z lekarzem. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy medycznej, należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Nadciśnienie tętnicze u najmłodszych zwiększa ryzyko problemów ze zdrowiem w dorosłym życiu, w tym m.in. chorób serca. W związku z tym specjaliści podkreślają konieczność prowadzenia badań przesiewowych i działań profilaktycznych.
Zespół naukowców z Osaka Metropolitan University przeprowadził badanie kliniczne, które wykazało niezwykłe właśc...
Polacy coraz bardziej obawiają się o zdrowie i stabilność finansową, ale rzadko podejmują konkretne działania, by je chronić. Warta odpowiada na te potrzeby nową ofertą ubezpieczeń na życie, zapewniając realne wsparcie od pierwszego dnia choroby.
Naukowcy odkryli, dlaczego cukrzyca typu 1 ma cięższy i bardziej agresywny przebieg u małych dzieci. Nowe ustale...
Choroby układu sercowo-naczyniowego są jedną z głównych przyczyn zgonów w Polsce i na świecie. Na ich rozwój wpł...
Chociaż wizyty u dentysty nie należą do przyjemności, gabinet stomatologa raz na jakiś odwiedza niemal każdy. Cz...
Dla biznesu oznacza to ryzyko strat finansowych i utraty ciągłości działania. Dlatego kluczowy jest wzrost świadomości firm w zakresie cyberzagrożeń i korzystanie ze sprawdzonej ochrony.
Rosnące spożycie ultraprzetworzonej żywności może prowadzić do pogorszenia zdrowia miliardów ludzi – alarmują ek...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas