Naukowcy zbadali szkliwo zębów zregenerowane dzięki zastosowaniu stworzonego przez nich żelu, a uzyskane wyniki są obiecujące.
Jego twórcami są naukowcy z Wydziału Farmacji i Wydziału Inżynierii Chemicznej i Środowiskowej Uniwersytetu w Nottingham oraz współpracujący z nimi międzynarodowy zespół badawczy. Wyniki ich badań opublikowano 4 listopada w czasopiśmie naukowym „Nature Communications”.
Żel może być stosowany w taki sam sposób jak preparaty używane przez dentystów do standardowych zabiegów fluoryzacji. Produkt ten nie zawiera jednak fluoru. Powstał na bazie białka, a jego działanie opiera się na naśladowaniu kluczowych cech naturalnych białek kierujących wzrostem szkliwa zębów u niemowląt.
Żel po nałożeniu tworzy cienką i wytrzymałą warstwę, która impregnuje zęby, wypełniając ubytki i pęknięcia. To jednak nie wszystko. Pobiera on ze śliny jony wapnia i fosforanów, a następnie w procesie zwanym mineralizacją epitaksjalną wspomaga kontrolowany wzrost nowych minerałów. To natomiast umożliwia uporządkowanie i zintegrowanie nowych minerałów z naturalną tkanką, jednocześnie przywracając strukturę i właściwości naturalnego, zdrowego szkliwa.
Opracowany przez naukowców materiał może być również stosowany na odsłoniętą zębinę, co powoduje wytworzenie na niej warstwy podobnej do szkliwa. Właściwość tę można wykorzystać m.in. w leczeniu nadwrażliwości lub poprawie wiązań wypełnień stomatologicznych.
– Kiedy nasz materiał jest nakładany na zdemineralizowane lub zniszczone szkliwo bądź odsłoniętą zębinę, sprzyja on wzrostowi kryształów w zintegrowany i zorganizowany sposób, przywracając strukturę naturalnego, zdrowego szkliwa – wyjaśnił Abshar Hasan, główny autor badania cytowany w komunikacie Uniwersytetu w Nottingham.
Jak zauważają twórcy nowego żelu, obecnie degradacja szkliwa stanowi główną przyczynę próchnicy zębów i wiąże się z problemami stomatologicznymi dotykającymi niemal połowy ludzkości. Te problemy natomiast mogą prowadzić do infekcji i utraty zębów, a także wiązać się z cukrzycą czy chorobami układu krążenia.
Szkliwo, jak przypominają badacze, nie regeneruje się naturalnie i obecnie nie ma rozwiązania, które skutecznie by je odbudowywało. Dostępne metody leczenia, takie jak lakiery fluorkowe i preparaty remineralizujące, łagodzą jedynie objawy utraty szkliwa. To właśnie z tego powodu najnowsze odkrycie może okazać się przełomowe.
– Przetestowaliśmy właściwości mechaniczne zregenerowanych tkanek w warunkach symulujących „sytuacje z życia wzięte”, takie jak szczotkowanie zębów, żucie i ekspozycja na kwaśne pokarmy. Odkryliśmy, że zregenerowane szkliwo zachowuje się tak samo jak zdrowe szkliwo – przyznał Abshar Hasan.
Twórcy żelu podkreślają jego zalety i potencjalne znaczenie w nowoczesnej stomatologii.
– Jesteśmy bardzo podekscytowani, ponieważ technologia została zaprojektowana z myślą zarówno o klinicystach, jak i pacjentach. Jest bezpieczna, łatwa i szybka w zastosowaniu oraz skalowalna. Ponadto jest wszechstronna, co otwiera możliwość zastosowania jej w wielu rodzajach produktów, aby pomóc pacjentom w każdym wieku, cierpiącym na różnorodne problemy stomatologiczne związane z utratą szkliwa i odsłoniętą zębiną – powiedział inny autor badania, Alvaro Mata.
Pierwszy produkt na bazie wynalezionego żelu, według zapewnień Alvaro Maty, może pojawić się na rynku już w przyszłym roku. Prace nad nim prowadzi startup Mintech-Bio.
Znaczenie odkrycia docenił również Paul Hatton, profesor nauk o biomateriałach w szkole stomatologii klinicznej w Sheffield i członek komitetu ds. zdrowia i nauki Brytyjskiego Stowarzyszenia Stomatologicznego, który nie brał udziału w badaniach. W rozmowie z serwisem BBC powiedział:
– Odtworzenie naturalnego szkliwa w celu naprawy zębów było przez wiele lat czymś w rodzaju „świętego Graala” dla naukowców zajmujących się materiałami stomatologicznymi, a niniejszy artykuł sugeruje, że dokonano ekscytującego przełomu.
