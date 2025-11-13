Z tego artykułu dowiesz się: Jakie nowe metody leczenia stomatologicznego mogą pojawić się na rynku w przyszłym roku?

Na czym opiera się działanie innowacyjnego żelu regenerującego szkliwo zębów?

Jakie właściwości ma żel w porównaniu do tradycyjnych preparatów fluorkowych?

W jaki sposób naukowcy przetestowali skuteczność nowego rozwiązania na szkliwo zębów?

Jego twórcami są naukowcy z Wydziału Farmacji i Wydziału Inżynierii Chemicznej i Środowiskowej Uniwersytetu w Nottingham oraz współpracujący z nimi międzynarodowy zespół badawczy. Wyniki ich badań opublikowano 4 listopada w czasopiśmie naukowym „Nature Communications”.

Naukowcy opracowali żel regenerujący i naprawiający szkliwo zębów

Żel może być stosowany w taki sam sposób jak preparaty używane przez dentystów do standardowych zabiegów fluoryzacji. Produkt ten nie zawiera jednak fluoru. Powstał na bazie białka, a jego działanie opiera się na naśladowaniu kluczowych cech naturalnych białek kierujących wzrostem szkliwa zębów u niemowląt.

Żel po nałożeniu tworzy cienką i wytrzymałą warstwę, która impregnuje zęby, wypełniając ubytki i pęknięcia. To jednak nie wszystko. Pobiera on ze śliny jony wapnia i fosforanów, a następnie w procesie zwanym mineralizacją epitaksjalną wspomaga kontrolowany wzrost nowych minerałów. To natomiast umożliwia uporządkowanie i zintegrowanie nowych minerałów z naturalną tkanką, jednocześnie przywracając strukturę i właściwości naturalnego, zdrowego szkliwa.

Opracowany przez naukowców materiał może być również stosowany na odsłoniętą zębinę, co powoduje wytworzenie na niej warstwy podobnej do szkliwa. Właściwość tę można wykorzystać m.in. w leczeniu nadwrażliwości lub poprawie wiązań wypełnień stomatologicznych.