Podnoszenie ciężarów lepsze dla zdrowia metabolicznego niż bieganie

Badanie wykazało, że obie grupy ćwiczące przybrały na wadze mniej niż myszy z grupy nieaktywnej fizycznie. Okazało się także, że podnoszenie ciężarów (trening oporowy) przynosi lepsze rezultaty, jeśli chodzi o takie parametry jak wrażliwość na insulinę i tolerancja glukozy. Są to kluczowe wskaźniki przewidujące ryzyko cukrzycy.

Podnoszenie ciężarów skuteczniej redukowało również niebezpieczną tkankę tłuszczową trzewną (zlokalizowaną wokół narządów wewnętrznych) oraz tkankę tłuszczową podskórną. Z kolei bieganie przyniosło dobre rezultaty w aktywowaniu tkanki tłuszczowej brunatnej (jej główną funkcją jest produkcja ciepła – spala tłuszcz w procesie termogenezy). Myszy-biegacze osiągnęły też lepsze wyniki w testach wytrzymałościowych.

Wyniki badania oznaczają, że trening oporowy taki jak podnoszenie ciężarów może przynieść lepsze wyniki w walce z chorobami metabolicznymi niż trening wytrzymałościowy. – Nasze dane wykazały, że zarówno bieganie, jak i podnoszenie ciężarów redukują tkankę tłuszczową w okolicy brzucha i pod skórą oraz poprawiają utrzymanie poziomu glukozy we krwi, a także poprawiają sygnalizację insuliny w mięśniach szkieletowych. Co ważne, podnoszenie ciężarów przewyższa bieganie pod względem tych korzyści zdrowotnych – komentuje w komunikacie dla mediów prof. Zhen Yan, kierownik zespołu badawczego.

Badacz zwraca uwagę, że uzyskane rezultaty to dobra wiadomość dla wszystkich, którzy z różnych powodów nie mogą podejmować ćwiczeń wytrzymałościowych. Co ciekawe, korzyści płynące z treningu oporowego nie zostały wyjaśnione zmianami masy mięśniowej lub wydajnością ćwiczeń, co sugeruje, że w grę wchodzą wyjątkowe mechanizmy metaboliczne – naukowcom na razie nie udało się wyjaśnić mechanizmów, które za tym stoją. – Ważnym wnioskiem jest to, że aby uzyskać jak najwięcej korzyści zdrowotnych, należy w miarę możliwości wykonywać zarówno ćwiczenia wytrzymałościowe, jak i oporowe – komentuje prof. Yan.

To nie pierwszy wynik potwierdzający przewagę treningu oporowego nad wytrzymałościowym

Wyniki uzyskane przez badaczy z University of Virginia i Virginia Tech to nie pierwsze doniesienia o skuteczności treningu oporowego w zapobieganiu i walce z chorobami metabolicznymi. Brakowało jednak bezpośrednich porównań różnych typów treningu, zwłaszcza w badaniach na modelach zwierzęcych. Eksperyment z myszami „podnoszącymi ciężary” i myszami-biegaczami zmniejsza tę lukę.