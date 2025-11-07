Reklama
To ćwiczenie lepiej niż inne chroni przed cukrzycą i otyłością. Nowe wyniki badań

Podnoszenie ciężarów może dać lepsze efekty w zapobieganiu cukrzycy i otyłości niż bieganie – wynika z najnowszych badań na myszach. Co ciekawe, korzystne rezultaty treningu były skutkiem zmian wewnątrz komórek mięśniowych, a nie ich rozrostu.

Publikacja: 07.11.2025 16:10

Podnoszenie ciężarów skuteczniej redukowało również niebezpieczną tkankę tłuszczową trzewną oraz tka

Podnoszenie ciężarów skuteczniej redukowało również niebezpieczną tkankę tłuszczową trzewną oraz tkankę tłuszczową podskórną.

Foto: Adobe Stock

Maria Krzos

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak różne formy treningu wpływają na zapobieganie cukrzycy i otyłości?
  • Co wykazały badania nad myszami w kontekście podnoszenia ciężarów i biegania?
  • Jakie są ograniczenia przeprowadzonych eksperymentów i jakie znaczenie mają dla wyników?
  • W jaki sposób wyniki badań na myszach mogą być interpretowane w kontekście ludzkiego zdrowia?

Wyniki eksperymentalnych badań nad myszami zostały opublikowane 30 października na łamach „Journal of Sport and Health Science”. Przeprowadzili je naukowcy University of Virginia i Virginia Tech.

Badacze skłonili myszy do podnoszenia ciężarów

W ramach eksperymentu badacze sprawdzali, jak na myszy karmione dietą wysokotłuszczową (czyli mogącą prowadzić do otyłości i cukrzycy) wpływa trening wytrzymałościowy i oporowy. Trening wytrzymałościowy polegał na bieganiu w kołowrotku (aktywność podejmowana była przez myszy dobrowolnie). Z kolei trening oporowy miał na celu skłonienie myszy do wykonywania ruchu przypominającego podnoszenie ciężarów przez ludzi. Myszy umieszczono w specjalnie zaprojektowanych klatkach, w których dostęp do pożywienia odbywał się przez pokrywę, na której umieszczono obciążenie. Zwierzęta miały na sobie niewielki kołnierz naramienny. Aby jeść, musiały unieść pokrywę. W efekcie wykonywały ruch przypominający przysiad.

Eksperyment trwał osiem tygodni i w trakcie jego trwania obciążenie stopniowo zwiększano. Kondycję i parametry zdrowotne myszy „ćwiczących” porównywano z myszami, które nie podejmowały żadnej aktywności (ale również były karmione dietą wysokotłuszczową).

Podnoszenie ciężarów lepsze dla zdrowia metabolicznego niż bieganie

Badanie wykazało, że obie grupy ćwiczące przybrały na wadze mniej niż myszy z grupy nieaktywnej fizycznie. Okazało się także, że podnoszenie ciężarów (trening oporowy) przynosi lepsze rezultaty, jeśli chodzi o takie parametry jak wrażliwość na insulinę i tolerancja glukozy. Są to kluczowe wskaźniki przewidujące ryzyko cukrzycy.

Podnoszenie ciężarów skuteczniej redukowało również niebezpieczną tkankę tłuszczową trzewną (zlokalizowaną wokół narządów wewnętrznych) oraz tkankę tłuszczową podskórną. Z kolei bieganie przyniosło dobre rezultaty w aktywowaniu tkanki tłuszczowej brunatnej (jej główną funkcją jest produkcja ciepła – spala tłuszcz w procesie termogenezy). Myszy-biegacze osiągnęły też lepsze wyniki w testach wytrzymałościowych.

Wyniki badania oznaczają, że trening oporowy taki jak podnoszenie ciężarów może przynieść lepsze wyniki w walce z chorobami metabolicznymi niż trening wytrzymałościowy. – Nasze dane wykazały, że zarówno bieganie, jak i podnoszenie ciężarów redukują tkankę tłuszczową w okolicy brzucha i pod skórą oraz poprawiają utrzymanie poziomu glukozy we krwi, a także poprawiają sygnalizację insuliny w mięśniach szkieletowych. Co ważne, podnoszenie ciężarów przewyższa bieganie pod względem tych korzyści zdrowotnych – komentuje w komunikacie dla mediów prof. Zhen Yan, kierownik zespołu badawczego.

Badacz zwraca uwagę, że uzyskane rezultaty to dobra wiadomość dla wszystkich, którzy z różnych powodów nie mogą podejmować ćwiczeń wytrzymałościowych. Co ciekawe, korzyści płynące z treningu oporowego nie zostały wyjaśnione zmianami masy mięśniowej lub wydajnością ćwiczeń, co sugeruje, że w grę wchodzą wyjątkowe mechanizmy metaboliczne – naukowcom na razie nie udało się wyjaśnić mechanizmów, które za tym stoją. – Ważnym wnioskiem jest to, że aby uzyskać jak najwięcej korzyści zdrowotnych, należy w miarę możliwości wykonywać zarówno ćwiczenia wytrzymałościowe, jak i oporowe – komentuje prof. Yan.

To nie pierwszy wynik potwierdzający przewagę treningu oporowego nad wytrzymałościowym

Wyniki uzyskane przez badaczy z University of Virginia i Virginia Tech to nie pierwsze doniesienia o skuteczności treningu oporowego w zapobieganiu i walce z chorobami metabolicznymi. Brakowało jednak bezpośrednich porównań różnych typów treningu, zwłaszcza w badaniach na modelach zwierzęcych. Eksperyment z myszami „podnoszącymi ciężary” i myszami-biegaczami zmniejsza tę lukę.

Badania przeprowadzane na ludziach porównujące obie formy aktywności przyniosły mieszane rezultaty. Niektóre z nich jednak wskazywały, że trening oporowy skuteczniej poprawia długoterminowe markery poziomu cukru we krwi niż trening wytrzymałościowy, zwłaszcza u osób z cukrzycą typu 2 o normalnej wadze.

Badanie myszy ma swoje ograniczenia

Eksperyment przeprowadzony przez naukowców z University of Virginia i Virginia Tech poszerza naszą wiedzę na temat wpływu aktywności fizycznej na zapobieganie i leczenie chorób metabolicznych. Sami autorzy wskazują jednak, że ma on kilka ważnych ograniczeń. Jedno z nich dotyczy tego, że eksperyment objął tylko samce myszy – nie badano samic. Tymczasem z innych badań wiadomo, że między płciami istnieją różnice w reakcjach na ćwiczenia. Oznacza to, że w kolejnych badaniach powinny zostać uwzględnione również samice myszy.

Drugim potencjalnie słabym punktem badań może być krótki czas trwania (osiem tygodni). Może on być niewystarczający do uchwycenia niektórych zmian. Inną ważną kwestią jest fakt, że do badania użyto młodych myszy, podczas gdy ludzie zapadający na cukrzycę najczęściej są starsi.

Dr Nicolas Berger, starszy wykładowca sportu i ćwiczeń na Teesside University w Anglii, komentując dla „Newsweeka” wyniki uzyskane przez zespół z University of Virginia i Virginia Tech, zwrócił uwagę na ograniczenia, jakimi obarczone są badania laboratoryjne. „(...) otyłość i zdrowie metaboliczne to coś więcej niż tylko to, co dzieje się w organizmie. Aspekty takie jak styl życia, emocje i wpływy społeczne również mają znaczenie – a tych nie da się odtworzyć u myszy laboratoryjnych” – powiedział.

Źródła: 
https://www.newsweek.com
https://www.eurekalert.org
https://www.sciencedirect.com 

Zdrowie Choroby Otyłość Cukrzyca Badania naukowe

Maria Krzos

