Aktualizacja: 07.11.2025 17:02 Publikacja: 07.11.2025 16:10
Podnoszenie ciężarów skuteczniej redukowało również niebezpieczną tkankę tłuszczową trzewną oraz tkankę tłuszczową podskórną.
Foto: Adobe Stock
Wyniki eksperymentalnych badań nad myszami zostały opublikowane 30 października na łamach „Journal of Sport and Health Science”. Przeprowadzili je naukowcy University of Virginia i Virginia Tech.
W ramach eksperymentu badacze sprawdzali, jak na myszy karmione dietą wysokotłuszczową (czyli mogącą prowadzić do otyłości i cukrzycy) wpływa trening wytrzymałościowy i oporowy. Trening wytrzymałościowy polegał na bieganiu w kołowrotku (aktywność podejmowana była przez myszy dobrowolnie). Z kolei trening oporowy miał na celu skłonienie myszy do wykonywania ruchu przypominającego podnoszenie ciężarów przez ludzi. Myszy umieszczono w specjalnie zaprojektowanych klatkach, w których dostęp do pożywienia odbywał się przez pokrywę, na której umieszczono obciążenie. Zwierzęta miały na sobie niewielki kołnierz naramienny. Aby jeść, musiały unieść pokrywę. W efekcie wykonywały ruch przypominający przysiad.
Eksperyment trwał osiem tygodni i w trakcie jego trwania obciążenie stopniowo zwiększano. Kondycję i parametry zdrowotne myszy „ćwiczących” porównywano z myszami, które nie podejmowały żadnej aktywności (ale również były karmione dietą wysokotłuszczową).
Czytaj więcej
Nowa publikacja o chorobie Alzheimera pokazuje ważną rolę aktywności fizycznej. Autorzy analizy z...
Badanie wykazało, że obie grupy ćwiczące przybrały na wadze mniej niż myszy z grupy nieaktywnej fizycznie. Okazało się także, że podnoszenie ciężarów (trening oporowy) przynosi lepsze rezultaty, jeśli chodzi o takie parametry jak wrażliwość na insulinę i tolerancja glukozy. Są to kluczowe wskaźniki przewidujące ryzyko cukrzycy.
Podnoszenie ciężarów skuteczniej redukowało również niebezpieczną tkankę tłuszczową trzewną (zlokalizowaną wokół narządów wewnętrznych) oraz tkankę tłuszczową podskórną. Z kolei bieganie przyniosło dobre rezultaty w aktywowaniu tkanki tłuszczowej brunatnej (jej główną funkcją jest produkcja ciepła – spala tłuszcz w procesie termogenezy). Myszy-biegacze osiągnęły też lepsze wyniki w testach wytrzymałościowych.
Wyniki badania oznaczają, że trening oporowy taki jak podnoszenie ciężarów może przynieść lepsze wyniki w walce z chorobami metabolicznymi niż trening wytrzymałościowy. – Nasze dane wykazały, że zarówno bieganie, jak i podnoszenie ciężarów redukują tkankę tłuszczową w okolicy brzucha i pod skórą oraz poprawiają utrzymanie poziomu glukozy we krwi, a także poprawiają sygnalizację insuliny w mięśniach szkieletowych. Co ważne, podnoszenie ciężarów przewyższa bieganie pod względem tych korzyści zdrowotnych – komentuje w komunikacie dla mediów prof. Zhen Yan, kierownik zespołu badawczego.
Badacz zwraca uwagę, że uzyskane rezultaty to dobra wiadomość dla wszystkich, którzy z różnych powodów nie mogą podejmować ćwiczeń wytrzymałościowych. Co ciekawe, korzyści płynące z treningu oporowego nie zostały wyjaśnione zmianami masy mięśniowej lub wydajnością ćwiczeń, co sugeruje, że w grę wchodzą wyjątkowe mechanizmy metaboliczne – naukowcom na razie nie udało się wyjaśnić mechanizmów, które za tym stoją. – Ważnym wnioskiem jest to, że aby uzyskać jak najwięcej korzyści zdrowotnych, należy w miarę możliwości wykonywać zarówno ćwiczenia wytrzymałościowe, jak i oporowe – komentuje prof. Yan.
Czytaj więcej
Jak poprawić funkcje naczyń krwionośnych prowadząc tzw. siedzący tryb życia? Naukowcy z Uniwersyt...
Wyniki uzyskane przez badaczy z University of Virginia i Virginia Tech to nie pierwsze doniesienia o skuteczności treningu oporowego w zapobieganiu i walce z chorobami metabolicznymi. Brakowało jednak bezpośrednich porównań różnych typów treningu, zwłaszcza w badaniach na modelach zwierzęcych. Eksperyment z myszami „podnoszącymi ciężary” i myszami-biegaczami zmniejsza tę lukę.
Badania przeprowadzane na ludziach porównujące obie formy aktywności przyniosły mieszane rezultaty. Niektóre z nich jednak wskazywały, że trening oporowy skuteczniej poprawia długoterminowe markery poziomu cukru we krwi niż trening wytrzymałościowy, zwłaszcza u osób z cukrzycą typu 2 o normalnej wadze.
Eksperyment przeprowadzony przez naukowców z University of Virginia i Virginia Tech poszerza naszą wiedzę na temat wpływu aktywności fizycznej na zapobieganie i leczenie chorób metabolicznych. Sami autorzy wskazują jednak, że ma on kilka ważnych ograniczeń. Jedno z nich dotyczy tego, że eksperyment objął tylko samce myszy – nie badano samic. Tymczasem z innych badań wiadomo, że między płciami istnieją różnice w reakcjach na ćwiczenia. Oznacza to, że w kolejnych badaniach powinny zostać uwzględnione również samice myszy.
Drugim potencjalnie słabym punktem badań może być krótki czas trwania (osiem tygodni). Może on być niewystarczający do uchwycenia niektórych zmian. Inną ważną kwestią jest fakt, że do badania użyto młodych myszy, podczas gdy ludzie zapadający na cukrzycę najczęściej są starsi.
Dr Nicolas Berger, starszy wykładowca sportu i ćwiczeń na Teesside University w Anglii, komentując dla „Newsweeka” wyniki uzyskane przez zespół z University of Virginia i Virginia Tech, zwrócił uwagę na ograniczenia, jakimi obarczone są badania laboratoryjne. „(...) otyłość i zdrowie metaboliczne to coś więcej niż tylko to, co dzieje się w organizmie. Aspekty takie jak styl życia, emocje i wpływy społeczne również mają znaczenie – a tych nie da się odtworzyć u myszy laboratoryjnych” – powiedział.
Źródła:
https://www.newsweek.com
https://www.eurekalert.org
https://www.sciencedirect.com
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Wyniki eksperymentalnych badań nad myszami zostały opublikowane 30 października na łamach „Journal of Sport and Health Science”. Przeprowadzili je naukowcy University of Virginia i Virginia Tech.
Post przerywany stał się ostatnio popularną praktyką. Wśród wielu osób budzi jednak obawy, że może mieć negatywn...
Wspólna infrastruktura sztucznej inteligencji w sektorze bankowym to ambitny projekt, który w przyszłości (potencjalnie) mógłby obniżyć koszty korzystania z niej. Problemem może być brak jednego standardu takich rozwiązań czy utrata przez banki przewag konkurencyjnych.
Nowa publikacja o chorobie Alzheimera pokazuje ważną rolę aktywności fizycznej. Autorzy analizy zauważyli związe...
Jak poprawić funkcje naczyń krwionośnych prowadząc tzw. siedzący tryb życia? Naukowcy z Uniwersytetu w Birmingha...
Zalecenia o 150 minutach średniego lub intensywnego wysiłku w ciągu tygodnia dotyczą zarówno kobiet, jak i mężcz...
Wiele uwagi przywiązuje się obecnie do innowacji, nie tylko technologicznych, które przynoszą nowe funkcjonalności, ale i takich, których oryginalność polega na unikatowym wzornictwie. Stąd liczba zgłaszanych patentów i zastrzeganych wzorów wciąż rośnie. By ułatwić sprawy urzędowe i zapewnić lepszą organizację pracy urzędów, część spraw będzie można załatwiać on-line
Różnorodne cechy związane z neuroatypowością mogą decydować o tym, czy kobieta będzie regularnie odbywać wizyty...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas