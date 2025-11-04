Aktualizacja: 04.11.2025 12:24 Publikacja: 04.11.2025 09:58
Autorzy badania przekonują, że skutki długotrwałego siedzenia można niwelować m.in. wprowadzając drobne zmiany w diecie.
Foto: Adobe Stock
Jak podkreślają badacze, jednym z największych wyzwań zdrowotnych współczesnej cywilizacji jest tzw. siedzący tryb życia. Wśród jego wielu negatywnych skutków wymienia się m.in. zaburzenia funkcjonowania układu naczyniowego. Jednym z prostych, zalecanych rozwiązań jest ruch, ale – jak pokazuje nowe badanie – warto także wdrożyć drobne, ale ważne zmiany w diecie.
W ramach projektu naukowcy z Uniwersytetu w Birmingham przeprowadzili randomizowane badanie grupy czterdziestu zdrowych, młodych mężczyzn. Najmłodsi badani mieli 18 lat, najstarsi – 45 lat. Uczestników podzielono na dwie grupy pod kątem sprawności fizycznej. Połowę mężczyzn oceniono jako „wysoko sprawnych fizycznie”, drugiej połowie przypisano „niższą sprawność fizyczną”.
Kobiety nie brały udziału w badaniu. Jak podkreślono, cykl hormonalny może wpływać na to, jak flawanole oddziałują na naczynia krwionośne (sam temat będzie jednak obiektem przyszłych badań).
Przed rozpoczęciem badania uczestnikom podano do picia napoje kakaowe o wysokiej (695 mg ogółem) lub niskiej zawartości flawanoli (5,6 mg). Po dwugodzinnym, nieprzerwanym siedzeniu, mężczyzn poddano badaniom pod kątem stanu układu naczyniowego. Jak precyzują autorzy badania, uczestnikom zmierzono: ciśnienie i przepływ krwi, natlenienie mięśni nóg oraz FMD w tętnicach ramion i nóg. FMD (ang. Flow-Mediated Dilatation) to wskaźnik rozszerzalności naczyń krwionośnych, który ukazuje poziom elastyczności tętnic.
Czytaj więcej
Kreatywne hobby może znacznie spowolnić starzenie się mózgu. Potwierdzają to najnowsze badania. N...
Jak pokazały wyniki badania, u osób, którym podano kakao z niską zawartością flawanoli, wykryto wyraźny spadek funkcji naczyń krwionośnych. Spadku funkcji nie odnotowano z kolei u osób, które bezpośrednio przed badaniem wypiły kakao z wysoką zawartością flawanoli. Jak podkreślono, pozytywny efekt napoju był widoczny niezależnie od ogólnej sprawności fizycznej badanej osoby.
Współautor badania dr Sam Lucas wyjaśnia: „(...) po wypiciu napoju bogatego we flawanole, zarówno uczestnicy o lepszej, jak i gorszej kondycji fizycznej utrzymali swój FMD na tym samym poziomie, co przed dwugodzinnym siedzeniem”. Pozytywny, „ochronny” wpływ napoju był widoczny zarówno w przypadku naczyń krwionośnych kończyn górnych (tętnice ramienne), jak i dolnych (tętnice udowe).
Współautorka badania prof. Catarina Rendeiro wyjaśnia z kolei, że flawanole w układzie naczyniowym zwiększają dostępność tlenku azotu (NO). Ta substancja rozszerza naczynia krwionośne, co z kolei prowadzi m.in. do poprawy krążenia krwi i regulacji ciśnienia. Autorzy badania zwrócili szczególną uwagę na właściwości epikatechiny (flawanol): substancji zawartej m.in. w kakao i w gorzkiej czekoladzie.
Czytaj więcej
Oglądanie oryginalnych dzieł sztuki w galeriach pozytywnie wpływa na układ odpornościowy, nerwowy...
Autorzy badania przekonują, że skutki długotrwałego siedzenia można niwelować m.in. wprowadzając drobne zmiany w diecie. Co istotne, jest to jedna z proponowanych, dodatkowych metod. Kluczowym zaleceniem dla osób prowadzących siedzący tryb życia lub pracy pozostaje ruch (ćwiczenia i aktywności fizyczne).
Dr Catarina Rendeiro (główna autorka badania) zaleca osobom długotrwale siedzącym picie produktów opartych na kakao minimalnie przetworzone. Zamiennikiem tego napoju może być m.in. czarna i zielona herbata. Inne, łatwo dostępne opcje to np. owoce z wysoką zawartością przeciwutleniaczy, czyli jabłka, śliwki i jagody. „Nasze badania sugerują, że picie lub spożywanie produktów bogatych we flawanole może być stosowane jako strategia łagodzenia negatywnego wpływu siedzenia na tętnice” – podsumowuje Rendeiro.
Badanie zostało opublikowane 29 października w czasopiśmie „The Physiological Society”.
Źródła:
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Jak podkreślają badacze, jednym z największych wyzwań zdrowotnych współczesnej cywilizacji jest tzw. siedzący tryb życia. Wśród jego wielu negatywnych skutków wymienia się m.in. zaburzenia funkcjonowania układu naczyniowego. Jednym z prostych, zalecanych rozwiązań jest ruch, ale – jak pokazuje nowe badanie – warto także wdrożyć drobne, ale ważne zmiany w diecie.
Kreatywne hobby może znacznie spowolnić starzenie się mózgu. Potwierdzają to najnowsze badania. Naukowcy wykorzy...
Obecnie leki generyczne pozwalają łączyć w jednej tabletce dwie, a nawet trzy terapie. Prowadzimy przedsięwzięcia typu „tabletka w tabletce”, co jest innowacją, choć nie zawsze jest tak postrzegane – mówi Aneta Grzegorzewska, dyrektor korporacyjny i relacji zewnętrznych w Gedeon Richter Polska.
Oglądanie oryginalnych dzieł sztuki w galeriach pozytywnie wpływa na układ odpornościowy, nerwowy i hormonalny o...
Szkodliwość ekspozycji organizmu na światło w trakcie snu to znany fakt. Nowa analiza pokazuje szerszy kontekst...
Naukowcy odkryli, że w przypadku osób mniej aktywnych fizycznie pozytywny wpływ na zdrowie ma nie tylko dzienna...
Nowy port lotniczy i węzeł komunikacyjny w Baranowie, Teresinie i Wiskitkach stanie się jednym z najważniejszych projektów gospodarczych ostatnich dekad. Dla przyszłych mieszkańców Osiedla Zdrój oznacza to nie tylko bliskość tysięcy miejsc pracy, ale również rozwój infrastruktury transportowej i wzrost atrakcyjności Milanówka – także z inwestycyjnego punktu widzenia. Dzięki planowanym inwestycjom drogowym i kolejowym, podróż do Warszawy i innych części kraju będzie jeszcze szybsza i wygodniejsza.
Długie wieczory sprzyjają siedzącemu trybowi życia. Z badań naukowców wynika jednak, że wystarczy wstać z kanapy...
To program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas