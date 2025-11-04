Z tego artykułu dowiesz się: Jak siedzący tryb życia wpływa na funkcje naczyń krwionośnych?

Jakie znaczenie mają flawanole w utrzymaniu zdrowia naczyń krwionośnych?

Jakie zmiany w diecie mogą pomóc niwelować skutki długotrwałego siedzenia?

Jak podkreślają badacze, jednym z największych wyzwań zdrowotnych współczesnej cywilizacji jest tzw. siedzący tryb życia. Wśród jego wielu negatywnych skutków wymienia się m.in. zaburzenia funkcjonowania układu naczyniowego. Jednym z prostych, zalecanych rozwiązań jest ruch, ale – jak pokazuje nowe badanie – warto także wdrożyć drobne, ale ważne zmiany w diecie.

Na czym polegało badanie?

W ramach projektu naukowcy z Uniwersytetu w Birmingham przeprowadzili randomizowane badanie grupy czterdziestu zdrowych, młodych mężczyzn. Najmłodsi badani mieli 18 lat, najstarsi – 45 lat. Uczestników podzielono na dwie grupy pod kątem sprawności fizycznej. Połowę mężczyzn oceniono jako „wysoko sprawnych fizycznie”, drugiej połowie przypisano „niższą sprawność fizyczną”.

Kobiety nie brały udziału w badaniu. Jak podkreślono, cykl hormonalny może wpływać na to, jak flawanole oddziałują na naczynia krwionośne (sam temat będzie jednak obiektem przyszłych badań).

Przed rozpoczęciem badania uczestnikom podano do picia napoje kakaowe o wysokiej (695 mg ogółem) lub niskiej zawartości flawanoli (5,6 mg). Po dwugodzinnym, nieprzerwanym siedzeniu, mężczyzn poddano badaniom pod kątem stanu układu naczyniowego. Jak precyzują autorzy badania, uczestnikom zmierzono: ciśnienie i przepływ krwi, natlenienie mięśni nóg oraz FMD w tętnicach ramion i nóg. FMD (ang. Flow-Mediated Dilatation) to wskaźnik rozszerzalności naczyń krwionośnych, który ukazuje poziom elastyczności tętnic.