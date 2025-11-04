Reklama
Prowadzisz siedzący tryb życia? Naukowcy polecają ten popularny napój

Jak poprawić funkcje naczyń krwionośnych prowadząc tzw. siedzący tryb życia? Naukowcy z Uniwersytetu w Birmingham zbadali grupę młodych mężczyzn. Badanym podano do picia m.in. kakao z wysoką zawartością flawanoli. Co pokazały wyniki projektu?

Publikacja: 04.11.2025 09:58

Autorzy badania przekonują, że skutki długotrwałego siedzenia można niwelować m.in. wprowadzając drobne zmiany w diecie.

Katarzyna Pryga

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak siedzący tryb życia wpływa na funkcje naczyń krwionośnych?
  • Jakie znaczenie mają flawanole w utrzymaniu zdrowia naczyń krwionośnych?
  • Jakie zmiany w diecie mogą pomóc niwelować skutki długotrwałego siedzenia?

Jak podkreślają badacze, jednym z największych wyzwań zdrowotnych współczesnej cywilizacji jest tzw. siedzący tryb życia. Wśród jego wielu negatywnych skutków wymienia się m.in. zaburzenia funkcjonowania układu naczyniowego. Jednym z prostych, zalecanych rozwiązań jest ruch, ale – jak pokazuje nowe badanie – warto także wdrożyć drobne, ale ważne zmiany w diecie.

Na czym polegało badanie?

W ramach projektu naukowcy z Uniwersytetu w Birmingham przeprowadzili randomizowane badanie grupy czterdziestu zdrowych, młodych mężczyzn. Najmłodsi badani mieli 18 lat, najstarsi – 45 lat. Uczestników podzielono na dwie grupy pod kątem sprawności fizycznej. Połowę mężczyzn oceniono jako „wysoko sprawnych fizycznie”, drugiej połowie przypisano „niższą sprawność fizyczną”.

Kobiety nie brały udziału w badaniu. Jak podkreślono, cykl hormonalny może wpływać na to, jak flawanole oddziałują na naczynia krwionośne (sam temat będzie jednak obiektem przyszłych badań).

Przed rozpoczęciem badania uczestnikom podano do picia napoje kakaowe o wysokiej (695 mg ogółem) lub niskiej zawartości flawanoli (5,6 mg). Po dwugodzinnym, nieprzerwanym siedzeniu, mężczyzn poddano badaniom pod kątem stanu układu naczyniowego. Jak precyzują autorzy badania, uczestnikom zmierzono: ciśnienie i przepływ krwi, natlenienie mięśni nóg oraz FMD w tętnicach ramion i nóg. FMD (ang. Flow-Mediated Dilatation) to wskaźnik rozszerzalności naczyń krwionośnych, który ukazuje poziom elastyczności tętnic.

Flawanole a funkcje naczyń krwionośnych. Wyniki badania

Jak pokazały wyniki badania, u osób, którym podano kakao z niską zawartością flawanoli, wykryto wyraźny spadek funkcji naczyń krwionośnych. Spadku funkcji nie odnotowano z kolei u osób, które bezpośrednio przed badaniem wypiły kakao z wysoką zawartością flawanoli. Jak podkreślono, pozytywny efekt napoju był widoczny niezależnie od ogólnej sprawności fizycznej badanej osoby.

Współautor badania dr Sam Lucas wyjaśnia: „(...) po wypiciu napoju bogatego we flawanole, zarówno uczestnicy o lepszej, jak i gorszej kondycji fizycznej utrzymali swój FMD na tym samym poziomie, co przed dwugodzinnym siedzeniem”. Pozytywny, „ochronny” wpływ napoju był widoczny zarówno w przypadku naczyń krwionośnych kończyn górnych (tętnice ramienne), jak i dolnych (tętnice udowe).

Współautorka badania prof. Catarina Rendeiro wyjaśnia z kolei, że flawanole w układzie naczyniowym zwiększają dostępność tlenku azotu (NO). Ta substancja rozszerza naczynia krwionośne, co z kolei prowadzi m.in. do poprawy krążenia krwi i regulacji ciśnienia. Autorzy badania zwrócili szczególną uwagę na właściwości epikatechiny (flawanol): substancji zawartej m.in. w kakao i w gorzkiej czekoladzie.

Skutki długotrwałego siedzenia. Badacze: Warto zmienić nawyki żywieniowe

Autorzy badania przekonują, że skutki długotrwałego siedzenia można niwelować m.in. wprowadzając drobne zmiany w diecie. Co istotne, jest to jedna z proponowanych, dodatkowych metod. Kluczowym zaleceniem dla osób prowadzących siedzący tryb życia lub pracy pozostaje ruch (ćwiczenia i aktywności fizyczne).

Dr Catarina Rendeiro (główna autorka badania) zaleca osobom długotrwale siedzącym picie produktów opartych na kakao minimalnie przetworzone. Zamiennikiem tego napoju może być m.in. czarna i zielona herbata. Inne, łatwo dostępne opcje to np. owoce z wysoką zawartością przeciwutleniaczy, czyli jabłka, śliwki i jagody. „Nasze badania sugerują, że picie lub spożywanie produktów bogatych we flawanole może być stosowane jako strategia łagodzenia negatywnego wpływu siedzenia na tętnice” – podsumowuje Rendeiro.

Badanie zostało opublikowane 29 października w czasopiśmie „The Physiological Society”.

