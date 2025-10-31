Reklama

Ciało jednoznacznie reaguje na wizytę w galerii sztuki. Zaskakujące odkrycie naukowców

Oglądanie oryginalnych dzieł sztuki w galeriach pozytywnie wpływa na układ odpornościowy, nerwowy i hormonalny oraz może pomóc w łagodzeniu stresu – dowodzi najnowsze badanie. Naukowcy porównali w nim reakcje ludzkiego organizmu na oglądanie oryginalnych dzieł sztuki w galerii z reakcjami na reprodukcje.

Publikacja: 31.10.2025 09:46

Foto: Adobe Stock

Joanna Kamińska

Badanie przeprowadzili naukowcy z Instytutu Psychiatrii, Psychologii i Neurologii (IoPPN) w King's College London na zlecenie Art Fund i Psychiatry Research Trust. Wyniki badania zostały opublikowane jako przedruk na portalu badawczym King's College London i nie zostały jeszcze zrecenzowane. Informacje na jego temat znaleźć można w specjalnym komunikacie z 28 października zamieszczonym na stronie internetowej King's College London.

Naukowcy zbadali wpływ oglądania oryginalnych dzieł sztuki na samopoczucie

W badaniu wzięło udział 50 wolontariuszy w wieku od 18 do 40 lat, którzy podzieleni zostali na dwie grupy. Pierwsza z nich oglądała pięć oryginalnych dzieł sztuki światowej sławy artystów, w tym Maneta, Van Gogha i Gauguina w Galerii Courtauld w Londynie, natomiast druga – ich reprodukcje poza galerią.

W trakcie oglądania obrazów, które trwało ok. 20 minut, wszyscy uczestnicy byli monitorowani pod kątem zmienności rytmu serca i temperatury skóry za pomocą cyfrowych zegarków klasy badawczej. Wszystko po to, aby naukowcy mogli śledzić poziom ich zainteresowania i pobudzenia. Ponadto przed oglądaniem i po nim od każdego uczestnika badania pobrano próbki śliny.

Oglądanie oryginalnych dzieł sztuki pozwala obniżyć poziom stresu

Po przeanalizowaniu wyników badań naukowcy stwierdzili, że poziom kortyzolu, a więc kluczowego hormonu stresu, spadł średnio o 22 proc. w grupie oglądającej oryginalne dzieła sztuki w galerii, w porównaniu z 8 proc. w grupie oglądającej reprodukcje obrazów.

Natomiast poziom cytokin prozapalnych (IL-6 i TNF-α), które związane są ze stresem i wieloma chorobami przewlekłymi, spadł odpowiednio o 30 proc. i 28 proc. u osób oglądających oryginalne dzieła sztuki. Jednocześnie żadnych zmian w tym zakresie nie zaobserwowano w grupie oglądającej reprodukcje obrazów.

Oglądanie dzieł sztuki chroni umysł i ciało

Badanie wykazało, że oglądanie dzieł sztuki może w pozytywny sposób wpływać na układ odpornościowy i nerwowy, a także na sieć gruczołów odpowiedzialnych za uwalnianie hormonów.

– W istocie sztuka nie tylko porusza nas emocjonalnie – uspokaja również ciało. Hormony stresu i markery stanu zapalnego, takie jak kortyzol, IL-6 i TNF-alfa, są powiązane z szeroką gamą problemów zdrowotnych, od chorób serca i cukrzycy po lęk i depresję. Fakt, że oglądanie oryginalnych dzieł sztuki obniżało poziom tych markerów, sugeruje, że obcowanie z kulturą może odgrywać realną rolę w ochronie zarówno umysłu, jak i ciała – przyznał Tony Woods, główny autor badania, cytowany w komunikacie King's College London.

Z kolei Carmine Pariante, przewodniczący Psychiatry Research Trust, powiedział: Jesteśmy zachwyceni tak owocną współpracą z Art Fund. Fundacja finansuje badania i edukację w zakresie zdrowia psychicznego, a tego typu interdyscyplinarne badania, istotne zarówno dla nauki, jak i dobrego samopoczucia, są właśnie tymi badaniami, które są potrzebne, aby zrozumieć, jak sztuka wpływa na umysł i ciało.

Wielka Brytania Sztuka Badania naukowe

Joanna Kamińska

