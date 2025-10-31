Badanie przeprowadzili naukowcy z Instytutu Psychiatrii, Psychologii i Neurologii (IoPPN) w King's College London na zlecenie Art Fund i Psychiatry Research Trust. Wyniki badania zostały opublikowane jako przedruk na portalu badawczym King's College London i nie zostały jeszcze zrecenzowane. Informacje na jego temat znaleźć można w specjalnym komunikacie z 28 października zamieszczonym na stronie internetowej King's College London.

Naukowcy zbadali wpływ oglądania oryginalnych dzieł sztuki na samopoczucie

W badaniu wzięło udział 50 wolontariuszy w wieku od 18 do 40 lat, którzy podzieleni zostali na dwie grupy. Pierwsza z nich oglądała pięć oryginalnych dzieł sztuki światowej sławy artystów, w tym Maneta, Van Gogha i Gauguina w Galerii Courtauld w Londynie, natomiast druga – ich reprodukcje poza galerią.

W trakcie oglądania obrazów, które trwało ok. 20 minut, wszyscy uczestnicy byli monitorowani pod kątem zmienności rytmu serca i temperatury skóry za pomocą cyfrowych zegarków klasy badawczej. Wszystko po to, aby naukowcy mogli śledzić poziom ich zainteresowania i pobudzenia. Ponadto przed oglądaniem i po nim od każdego uczestnika badania pobrano próbki śliny.

Oglądanie oryginalnych dzieł sztuki pozwala obniżyć poziom stresu

Po przeanalizowaniu wyników badań naukowcy stwierdzili, że poziom kortyzolu, a więc kluczowego hormonu stresu, spadł średnio o 22 proc. w grupie oglądającej oryginalne dzieła sztuki w galerii, w porównaniu z 8 proc. w grupie oglądającej reprodukcje obrazów.