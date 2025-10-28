Co robić, by mieć więcej energii? Nie potrzeba intensywnego treningu

Najnowsze badania wykazały, że wystarczy 30 minut lekkiej aktywności fizycznej zamiast siedzenia, by mieć więcej energii. Nie trzeba nawet wykonywać ćwiczeń. Może to być chodzenie w trakcie rozmowy telefonicznej w pracy, spacer czy sprzątanie mieszkania. Chodzi o to, by zamienić pół godziny czasu spędzonego w pozycji siedzącej na jakąkolwiek aktywność fizyczną.

„To badanie wykazało, że lekka aktywność – taka, która nie wymaga chodzenia na siłownię ani intensywnych ćwiczeń – może prowadzić do lepszego samopoczucia następnego dnia, gdy zastępuje siedzenie” – powiedziała profesor Yue Liao z University of Texas w Arlington.

Zdaniem naukowców wnioski płynące z badania rzucają nowe światło na powszechne przekonanie, że poprawa kondycji wymaga dużych wyrzeczeń. Od czegoś przecież trzeba zacząć, a niewielką aktywność łatwiej włączyć do codziennej rutyny. Warto więc wyrobić w sobie prosty nawyk częstszego wstawania. Nawet jeśli wysiłek wydaje się niewielki, organizm szybko reaguje na zmiany.

„Opierając się na wcześniejszej literaturze, zakładaliśmy, że ćwiczenia będą ważnym czynnikiem, ale nasza analiza w większości podkreśliła lekką aktywność. Nie musisz się spocić, żeby odnieść korzyści. Wystarczy, że ruszasz się trochę więcej niż zazwyczaj” – dodała współautorka badań.

Jak większa aktywność wpływa na nastrój?

Podczas badania naukowcy przyjrzeli się także, w jaki sposób większa aktywność kształtowała nastrój uczestników. Nie chodziło tylko o porównanie osób aktywnych z nieaktywnymi, ale głównie o indywidualne odczucia poszczególnych osób. Okazało się, że osoby, które w trakcie badania ruszały się częściej niż zazwyczaj, miały więcej energii do życia. Kiedy jednak ta sama osoba danego dnia siedziała dłużej niż zwykle, jej nastrój spadał.