Naukowcy znaleźli sposób na brak energii. Mały wysiłek, duży efekt

Długie wieczory sprzyjają siedzącemu trybowi życia. Z badań naukowców wynika jednak, że wystarczy wstać z kanapy i poświęcić 30 minut na niewymagające wiele wysiłku codzienne czynności, by mieć więcej sił witalnych następnego dnia.

Publikacja: 28.10.2025 16:50

Naukowcy ustalili, że zmiana siedzenia lub leżenia na lekki ruch wpływała na poprawę emocji o wysokim poziomie energii – takich jak entuzjazm czy czujność.

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego wystarczy tylko 30 minut lekkiej aktywności, aby poprawić samopoczucie?
  • Jakie codzienne czynności mogą zastąpić siedzenie i zwiększyć naszą witalność?
  • Jak częstsze wstawanie może przyczynić się do lepszego nastroju i energii?

Długie godziny pracy za biurkiem i wieczory spędzone przed telewizorem mogą negatywnie wpływać na nasze samopoczucie, sprawność i koncentrację. Jednak jak dowiedli naukowcy, już niewielka dawka ruchu może temu zaradzić i dostarczyć energii na cały następny dzień.

Mały wysiłek, duży efekt. Wystarczą niewielkie zmiany codziennych nawyków 

Czas spędzony w pozycji siedzącej w przypadku wielu z nas może być największym winowajcą odpowiedzialnym za ciągły brak energii i trudności z koncentracją. Do takich wniosków doszli naukowcy z University of Texas w Arlington i Monash University w Melbourne. Z przeprowadzonych przez nich badań wynika, że wystarczy niewielki wysiłek, by poczuć się lepiej.

Naukowcy przeprowadzili badania z udziałem 350 młodych dorosłych. Każda osoba nosiła przy sobie monitor aktywności, który rejestrował jej codzienne ruchy. Badał on, ile czasu spędzała w pozycji siedzącej, ile chodziła, a nawet jak długo wykonywała prace domowe. Okazało się, że po dniu wypełnionym większą dawką lekkiej aktywności niż zwykle, samopoczucie uczestników było zauważalnie lepsze następnego ranka. Wyniki zostały niedawno opublikowane w czasopiśmie Psychology of Sport and Exercise.

Co robić, by mieć więcej energii? Nie potrzeba intensywnego treningu

Najnowsze badania wykazały, że wystarczy 30 minut lekkiej aktywności fizycznej zamiast siedzenia, by mieć więcej energii. Nie trzeba nawet wykonywać ćwiczeń. Może to być chodzenie w trakcie rozmowy telefonicznej w pracy, spacer czy sprzątanie mieszkania. Chodzi o to, by zamienić pół godziny czasu spędzonego w pozycji siedzącej na jakąkolwiek aktywność fizyczną.

„To badanie wykazało, że lekka aktywność – taka, która nie wymaga chodzenia na siłownię ani intensywnych ćwiczeń – może prowadzić do lepszego samopoczucia następnego dnia, gdy zastępuje siedzenie” – powiedziała profesor Yue Liao z University of Texas w Arlington.

Zdaniem naukowców wnioski płynące z badania rzucają nowe światło na powszechne przekonanie, że poprawa kondycji wymaga dużych wyrzeczeń. Od czegoś przecież trzeba zacząć, a niewielką aktywność łatwiej włączyć do codziennej rutyny. Warto więc wyrobić w sobie prosty nawyk częstszego wstawania. Nawet jeśli wysiłek wydaje się niewielki, organizm szybko reaguje na zmiany.

„Opierając się na wcześniejszej literaturze, zakładaliśmy, że ćwiczenia będą ważnym czynnikiem, ale nasza analiza w większości podkreśliła lekką aktywność. Nie musisz się spocić, żeby odnieść korzyści. Wystarczy, że ruszasz się trochę więcej niż zazwyczaj” – dodała współautorka badań.

Jak większa aktywność wpływa na nastrój?

Podczas badania naukowcy przyjrzeli się także, w jaki sposób większa aktywność kształtowała nastrój uczestników. Nie chodziło tylko o porównanie osób aktywnych z nieaktywnymi, ale głównie o indywidualne odczucia poszczególnych osób. Okazało się, że osoby, które w trakcie badania ruszały się częściej niż zazwyczaj, miały więcej energii do życia. Kiedy jednak ta sama osoba danego dnia siedziała dłużej niż zwykle, jej nastrój spadał.

Naukowcy ustalili, że zmiana siedzenia lub leżenia na lekki ruch wpływała na poprawę emocji o wysokim poziomie energii – takich jak entuzjazm czy czujność. Z kolei spędzanie dłuższego czasu w pozycji siedzącej powodowało spadek tych odczuć i nieznacznie zwiększało drażliwość. Stwierdzono również, że umiarkowany lub intensywny trening oferował mniejsze korzyści emocjonalne. Lekka aktywność, taka jak chodzenie czy sprzątanie, przynosiła lepsze efekty. Ważne, by była powtarzana regularnie. 

„Nie trzeba myśleć: »Muszę biegać« ani »Muszę robić wielkie rzeczy«. Zasada – mniej siedzenia i więcej ruchu – może mieć natychmiastowy wpływ na nastrój następnego dnia” – podkreśla profesor Yue Liao z University of Texas w Arlington.

Źródło:

www.eurekalert.org

www.sciencedirect.com

www.earth.com

Źródło: rp.pl

Zdrowie Badania naukowe
