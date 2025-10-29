10 tysięcy kroków dziennie już nieaktualne? Naukowcy odkryli nową zależność dotyczącą spacerów

Dłuższe, nieprzerywane spacery i ich wpływ na zdrowie: Opinie naukowców

Naukowcy, którzy przeprowadzili badanie, podkreślają pozytywny wpływ dłuższych spacerów na zdrowie i długość życia.

– Dla osób najbardziej nieaktywnych fizycznie przejście z krótkich spacerów tu i tam na dłuższe, ciągłe spacery może przynieść pewne korzyści zdrowotne. Istnieje przekonanie, że specjaliści ds. zdrowia zalecają jako cel pokonywanie 10 000 kroków dziennie, ale nie jest to konieczne. Wystarczy dodać jeden lub dwa dłuższe spacery dziennie, każdy trwający co najmniej 10–15 minut, w komfortowym, ale stałym tempie, aby uzyskać znaczące korzyści – szczególnie u osób, które niewiele chodzą – powiedział Matthew Ahmadi z University of Sydney, cytowany w komunikacie uczelni.

– Zwykle kładziemy nacisk na liczbę kroków lub całkowitą długość spaceru, zaniedbując kluczową rolę wzorców, na przykład tego, „jak” chodzimy. Badanie to pokazuje, że nawet osoby bardzo mało aktywne fizycznie mogą zmaksymalizować korzyści dla zdrowia serca, zmieniając swój sposób chodzenia i spacerując dłużej, najlepiej przez co najmniej 10–15 minut, jeśli to możliwe – dodał Emmanuel Stamatakis z University of Sydney.

Z kolei Borja del Pozo z Universidad Europea, w swojej wypowiedzi dla serwisu CNN Health zauważył:

– Większość badań koncentruje się na całkowitej liczbie kroków dziennie (w tym nasze poprzednie badania), ale nasze najnowsze badania pokazują, że sposób ich gromadzenia również ma znaczenie – zwłaszcza w przypadku osób mniej aktywnych fizycznie. To dodaje niuansów idei „10 000 kroków dziennie": nawet jeśli nie osiągniesz tej liczby, kilka dłuższych spacerów zamiast wielu krótkich, rozproszonych kroków może mieć realny wpływ na zdrowie serca i długowieczność.