10 tysięcy kroków dziennie już nieaktualne? Naukowcy odkryli nową zależność dotyczącą spacerów

Naukowcy, którzy przeprowadzili badanie, podkreślają pozytywny wpływ dłuższych spacerów na zdrowie i długość życia.
Badanie przeprowadzili naukowcy z University of Sydney i Universidad Europea w Hiszpanii, a jego wyniki opublikowano 28 października w czasopiśmie naukowym „Annals of Internal Medicine”.
Naukowcy przeanalizowali wpływ chodzenia na zdrowie osób nieaktywnych fizycznie. W badaniu wzięło udział 33 560 dorosłych w wieku od 40 do 79 lat, którzy codziennie pokonywali mniej niż 8000 kroków i nie mieli chorób sercowo-naczyniowych ani nowotworów w momencie rozpoczęcia badania.
Uczestnicy zostali podzieleni według długości spacerów – mierzonych za pomocą krokomierza raz w ciągu tygodnia – na cztery następujące grupy:
Naukowcy obserwowali ich stan zdrowia średnio przez osiem lat.
Po przeanalizowaniu otrzymanych wyników badacze stwierdzili, że wśród osób pokonujących mniej niż 8000 kroków dziennie, te, które większość przebytych danego dnia kroków pokonują w czasie jednego lub dwóch spacerów trwających co najmniej 10–15 minut lub dłużej, mają niższe ryzyko zgonu i wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych (takich jak zawał serca lub udar mózgu) niż te pokonujące swoje kroki w bardzo krótkich odcinkach trwających mniej niż pięć minut.
Okazało się, że u osób spacerujących nieprzerwanie 10–15 minut dziennie istniało 4-procentowe ryzyko wystąpienia zdarzenia sercowo-naczyniowego (zawału serca lub udaru mózgu). Z kolei u osób spacerujących nieprzerwanie tylko przez 5 minut wspomniane ryzyko wynosiło 13 proc.
Do ciekawych wniosków doszli naukowcy zwłaszcza w przypadku osób najmniej aktywnych pokonujących dziennie 5000 kroków lub mniej. U nich korzyści wynikające z nieprzerwanego chodzenia były najbardziej widoczne. U osób spacerujących nieprzerwanie do 5 minut dziennie istniało 15-procentowe ryzyko rozwoju chorób układu krążenia i 5-procentowe ryzyko zgonu. Natomiast u osób spacerujących do 15 minut dziennie ryzyko rozwoju wspomnianych chorób wynosiło 7 proc., a ryzyko zgonu – mniej niż 1 proc.
– Dla osób najbardziej nieaktywnych fizycznie przejście z krótkich spacerów tu i tam na dłuższe, ciągłe spacery może przynieść pewne korzyści zdrowotne. Istnieje przekonanie, że specjaliści ds. zdrowia zalecają jako cel pokonywanie 10 000 kroków dziennie, ale nie jest to konieczne. Wystarczy dodać jeden lub dwa dłuższe spacery dziennie, każdy trwający co najmniej 10–15 minut, w komfortowym, ale stałym tempie, aby uzyskać znaczące korzyści – szczególnie u osób, które niewiele chodzą – powiedział Matthew Ahmadi z University of Sydney, cytowany w komunikacie uczelni.
– Zwykle kładziemy nacisk na liczbę kroków lub całkowitą długość spaceru, zaniedbując kluczową rolę wzorców, na przykład tego, „jak” chodzimy. Badanie to pokazuje, że nawet osoby bardzo mało aktywne fizycznie mogą zmaksymalizować korzyści dla zdrowia serca, zmieniając swój sposób chodzenia i spacerując dłużej, najlepiej przez co najmniej 10–15 minut, jeśli to możliwe – dodał Emmanuel Stamatakis z University of Sydney.
Z kolei Borja del Pozo z Universidad Europea, w swojej wypowiedzi dla serwisu CNN Health zauważył:
– Większość badań koncentruje się na całkowitej liczbie kroków dziennie (w tym nasze poprzednie badania), ale nasze najnowsze badania pokazują, że sposób ich gromadzenia również ma znaczenie – zwłaszcza w przypadku osób mniej aktywnych fizycznie. To dodaje niuansów idei „10 000 kroków dziennie": nawet jeśli nie osiągniesz tej liczby, kilka dłuższych spacerów zamiast wielu krótkich, rozproszonych kroków może mieć realny wpływ na zdrowie serca i długowieczność.
Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, nie może zastąpić kontaktu z lekarzem. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy medycznej, należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.
