Nowe badanie nadzieją na przełom w walce z rakiem. Test wykrywa ponad 50 nowotworów

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie pytania i nadzieje wiążą naukowcy z nowym testem Galleri?

Jakie są wyniki badań klinicznych testu Galleri i jakie mogą mieć znaczenie dla wczesnego wykrywania nowotworów?

Jakie są perspektywy wprowadzenia testu Galleri do powszechnej profilaktyki nowotworowej?

Wyniki badań klinicznych testu Galleri, wyprodukowanego przez amerykańską firmę farmaceutyczną Grail, zaprezentowano podczas Kongresu Europejskiego Towarzystwa Onkologii Medycznej (ESMO) w Berlinie. Brytyjska publiczna służba zdrowia (NHS) już testuje skuteczność nowego rozwiązania.

Reklama Reklama

Obiecujące wyniki badań. Test Galleri wykrywa ponad 50 nowotworów

Naukowcy i medycy wiążą duże nadzieje z możliwościami nowego badania krwi opracowanego przez firmę Grail. Test Galleri przeznaczony do przesiewowych badań w kierunku raka wykrywa we krwi fragmenty DNA uwalniane przez komórki rakowe do krwiobiegu, często wskazując na rozwijającą się chorobę w początkowej fazie, zanim jeszcze pojawią się objawy. Może to w znaczący sposób pomóc przyspieszyć diagnozę i wdrożenie leczenia.

Badania potwierdziły skuteczność testu w wykrywaniu ponad 50 typów nowotworów. Większość z nich stanowią nowotwory, dla których nie ma obecnie programów badań przesiewowych, takie jak rak jajnika, wątroby, żołądka, głowy i szyi, pęcherza moczowego i trzustki, które są zazwyczaj diagnozowane późno. W ich przypadku test jest szczególnie skuteczny.

W badaniach klinicznych przeprowadzonych w USA i Kanadzie wzięło udział niemal 25 000 dorosłych bez objawów nowotworów, a okres obserwacji wynosił co najmniej 12 miesięcy. U blisko jednej na 100 osób wynik był pozytywny. W 62 proc. tych przypadków nowotwór został później potwierdzony. Oznacza to, że test poprawnie zidentyfikował chorobę u prawie dwóch trzecich pacjentów, wskazując z dużą dokładnością organ lub tkankę, z której nowotwór się wywodził.