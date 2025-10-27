Reklama

Nowe badanie nadzieją na przełom w walce z rakiem. Test wykrywa ponad 50 nowotworów

Nowy test krwi opracowany przez naukowców może stanowić przełom we wczesnym wykrywaniu nowotworów. Zaprezentowane właśnie wyniki badań klinicznych wydają się obiecujące. Test Galleri może pomóc w wykryciu ponad 50 rodzajów nowotworów.

Publikacja: 27.10.2025 13:16

Wyniki potwierdzają, że test Galleri w połączeniu z innymi badaniami przesiewowymi w kierunku raka piersi, jelita grubego, płuc i szyjki macicy zwiększył łączną liczbę wykrytych w ciągu roku nowotworów siedmiokrotnie.

Foto: Adobe Stock

Wyniki badań klinicznych testu Galleri, wyprodukowanego przez amerykańską firmę farmaceutyczną Grail, zaprezentowano podczas Kongresu Europejskiego Towarzystwa Onkologii Medycznej (ESMO) w Berlinie. Brytyjska publiczna służba zdrowia (NHS) już testuje skuteczność nowego rozwiązania.

Obiecujące wyniki badań. Test Galleri wykrywa ponad 50 nowotworów

Naukowcy i medycy wiążą duże nadzieje z możliwościami nowego badania krwi opracowanego przez firmę Grail. Test Galleri przeznaczony do przesiewowych badań w kierunku raka wykrywa we krwi fragmenty DNA uwalniane przez komórki rakowe do krwiobiegu, często wskazując na rozwijającą się chorobę w początkowej fazie, zanim jeszcze pojawią się objawy. Może to w znaczący sposób pomóc przyspieszyć diagnozę i wdrożenie leczenia.

Badania potwierdziły skuteczność testu w wykrywaniu ponad 50 typów nowotworów. Większość z nich stanowią nowotwory, dla których nie ma obecnie programów badań przesiewowych, takie jak rak jajnika, wątroby, żołądka, głowy i szyi, pęcherza moczowego i trzustki, które są zazwyczaj diagnozowane późno. W ich przypadku test jest szczególnie skuteczny.

W badaniach klinicznych przeprowadzonych w USA i Kanadzie wzięło udział niemal 25 000 dorosłych bez objawów nowotworów, a okres obserwacji wynosił co najmniej 12 miesięcy. U blisko jednej na 100 osób wynik był pozytywny. W 62 proc. tych przypadków nowotwór został później potwierdzony. Oznacza to, że test poprawnie zidentyfikował chorobę u prawie dwóch trzecich pacjentów, wskazując z dużą dokładnością organ lub tkankę, z której nowotwór się wywodził.

Jakie możliwości daje test Galleri? Wczesne wykrywanie nowotworów jest kluczowe

Ponad połowę nowotworów test wykrywa we wczesnym stadium, kiedy są one łatwiejsze do wyleczenia i potencjalnie uleczalne. W 53,5 proc. przypadków ujawnionych nowotworów było w stadiach I lub II, a ponad dwie trzecie (69,3 proc.) zidentyfikowano w stadiach I do III. Co istotne, test poprawnie zidentyfikował pierwotne miejsce nowotworu w ponad 9 na 10 przypadków (92 proc.), co oszczędza czas związany z procedurami diagnostycznymi.

Test okrzyknięto świętym Graalem w wykrywaniu nowotworów. Ogromne nadzieje wiązano z nim już na początku prac nad jego stworzeniem. „To może być po raz pierwszy test krwi, który, jeśli będzie dalej rozwijany, rzeczywiście może być świętym Graalem wczesnego wykrywania raka” – powiedział wtedy dr Hannes Bmeyer, współzałożyciel i pierwszy dyrektor generalny firmy Grail.

Wyniki potwierdzają, że test Galleri w połączeniu z innymi badaniami przesiewowymi w kierunku raka piersi, jelita grubego, płuc i szyjki macicy zwiększył łączną liczbę wykrytych w ciągu roku nowotworów siedmiokrotnie.

Czy test będzie powszechnie wykorzystywany w profilaktyce? Badania trwają

Test jest aktualnie oceniany przez brytyjską publiczną służbę zdrowia (NHS). Jego powszechne wykorzystanie w profilaktyce będzie zależało od wyników trzyletniego badania klinicznego z udziałem 140 000 pacjentów NHS w Anglii, które zostanie opublikowane w przyszłym roku. Zapowiedziano już, że jeśli wyniki będą pomyślne, badania zostaną rozszerzone w Wielkiej Brytanii na kolejny milion osób.

„Zdecydowana większość osób, które umierają na raka odchodzi, ponieważ wykrywamy ich nowotwory zbyt późno” – powiedział Sir Harpal Kumar, prezes działu biofarmaceutycznego w firmie Grail w rozmowie z BBC Radio 4. Celem jest „przejście na wcześniejsze wykrywanie, kiedy mamy szansę zastosować leczenie, które jest znacznie skuteczniejsze i potencjalnie prowadzące do wyleczenia” – dodał.

Profesor Nitzan Rosenfeld z Barts Cancer Institute określił wyniki jako „imponujące”, a wskaźnik wykrywalności nowotworów na poziomie 62 proc. jako „bardzo zachęcający”. Podkreślił jednocześnie, że potrzebne są dalsze badania dotyczące śmiertelności. Eksperci wskazują, że trzeba teraz przede wszystkim wykazać, czy test krwi faktycznie zmniejsza liczbę zgonów z powodu raka.

„Dane z badań randomizowanych, z umieralnością jako punktem końcowym, będą absolutnie niezbędne, aby ustalić, czy rzekomo wcześniejsze wykrycie przez test Galleri przekłada się na korzyści w zakresie śmiertelności” – powiedziała prof. Clare Turnbull z Instytutu Badań nad Rakiem w Londynie.

Podobne zdanie ma Naser Turabi z Cancer Research UK. Zaznaczył on, że potrzebne są dalsze badania, aby „uniknąć nadmiernej diagnozy nowotworów, które mogły nie wyrządzić szkody”.

Źródło:

www.bbc.com

www.the-independent.com

Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, nie może zastąpić kontaktu z lekarzem. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy medycznej, należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.

Zdrowie Choroby Badania naukowe Badania Kliniczne

Wyniki badań klinicznych testu Galleri, wyprodukowanego przez amerykańską firmę farmaceutyczną Grail, zaprezentowano podczas Kongresu Europejskiego Towarzystwa Onkologii Medycznej (ESMO) w Berlinie. Brytyjska publiczna służba zdrowia (NHS) już testuje skuteczność nowego rozwiązania.

Obiecujące wyniki badań. Test Galleri wykrywa ponad 50 nowotworów

