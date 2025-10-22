Te aktywności pomogą łagodzić ból kolan. Naukowcy wskazali konkretny typ ćwiczeń

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie konkretne typy ćwiczeń mogą łagodzić ból związany z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych?

Dlaczego ćwiczenia aerobowe są uważane za najbardziej skuteczną metodę leczenia wśród terapii ruchowych?

Jakie inne formy ćwiczeń mogą wspomagać leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych?

Nowa publikacja o chorobie zwyrodnieniowej stawów kolanowych to efekt pracy badaczy z Zhejiang University School of Medicine w Chinach oraz Johns Hopkins University School of Medicine ze Stanów Zjednoczonych. Praca ukazała się 15 października w „British Medical Journal”.

Reklama Reklama

Choroba zwyrodnieniowa stawów. Rosnący problem zdrowotny

Choroba zwyrodnieniowa stawów jest powszechną i przewlekłą chorobą, która w długofalowej perspektywie mocno utrudnia życie pacjenta. Schorzenie to wywołuje ból i trudności w poruszaniu się (jeżeli dotyczy m.in. stawów kolanowych), szczególnie w przypadku osób starszych. Dla części chorych skutkiem schorzenia może być niepełnosprawność. Jak wyjaśniają autorzy badania, w najbliższej przyszłości coraz więcej osób będzie zapadać na choroby zwyrodnieniowe stawów ze względu na starzenie się globalnej populacji i wzrost wskaźników otyłości.

Najczęstszą lokalizacją tego schorzenia w ciele są stawy kolanowe. Ból powiązany z chorobą może znacznie obniżać jakość codziennego życia. Obecne zalecenia dotyczące metod leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych obejmują m.in. ćwiczenia fizyczne, farmakoterapię, a w niektórych przypadkach także zabiegi operacyjne. Autorzy badania podkreślają, że dotychczasowe wytyczne dostarczały ograniczonych informacji o zaleceniach dotyczących ćwiczeń fizycznych.