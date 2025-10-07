„Przełomowe badania”. Te cztery codzienne nawyki pomogą zmniejszyć ryzyko poważnej choroby

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są codzienne nawyki mogące pomóc w zmniejszeniu ryzyka demencji?

W jaki sposób styl życia wpływa na zdrowie poznawcze osób starszych?

Jakie czynniki modyfikowalne przyczyniają się do ryzyka demencji?

Jakie biologiczne mechanizmy wspierają korzystny wpływ diety i aktywności fizycznej na mózg?

Zespół badaczy z Florida Atlantic University przeprowadził badanie, którego celem było sprawdzenie, czy zmiana dotychczasowego stylu życia może poprawić wyniki poznawcze u osób starszych, u których występuje duże ryzyko pogorszenia funkcji poznawczych. Naukowcy przyznają, że nawet 45 proc. ryzyka demencji można przypisać czynnikom modyfikowalnym, takim jak dieta, aktywność i kontakt z ludźmi. Wyniki badania zostały opublikowane w „The American Journal of Medicine”.

Reklama Reklama

Demencja stanowi poważne wyzwanie dla zdrowia publicznego

Według badaczy z chorobą Alzheimera żyje około 7,2 miliona Amerykanów powyżej 65. roku życia. Przewiduje się, że do 2060 r. liczba chorych zwiększy się do 13,8 miliona. Tak ogromny wzrost odzwierciedla nie tylko zmiany demograficzne, ale również wskazuje na narastający kryzys zdrowia publicznego. W związku z tym potrzebne jest opracowanie nowego podejścia do tej choroby.

Choć ryzyko pogorszenia funkcji poznawczych zwiększa się wraz z wiekiem, badacze uważają, że nie jest to nieunikniony element starzenia się. Zespół naukowców z Florida Atlantic University przeprowadził badanie, z którego wynika, że istnieje skuteczna profilaktyka opierająca się na zmianach w stylu życia. Do czynników ryzyka wpływających na pogorszenie funkcji poznawczych zalicza się brak aktywności fizycznej, niewłaściwą dietę, otyłość, spożywanie alkoholu, nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, depresję oraz izolację społeczną lub intelektualną.