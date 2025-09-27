Ten czynnik nawet trzykrotnie podnosi ryzyko zachorowania na raka trzustki. Nowe badanie

Z tego artykułu dowiesz się: W jaki sposób mikrobiom jamy ustnej może być wykorzystany do oceny ryzyka nowotworowego?

Jakie patogeny zostały zidentyfikowane jako istotne czynniki ryzyka raka trzustki?

Jakie są znane czynniki ryzyka rozwoju raka trzustki?

Nowotwory trzustki są jednymi z najpóźniej wykrywalnych m.in. ze względu na niejednoznaczne objawy. Ten typ nowotworu posiada także jeden z najniższych wskaźników przeżywalności. Najnowsze badanie w temacie oceny ryzyka wystąpienia raka trzustki opublikowano 18 września w czasopiśmie JAMA Oncology.

Reklama Reklama

Ryzyko rozwoju raka trzustki. Na czym polegało badanie?

Na potrzeby projektu dokonano analizy wyników dwóch badań kohortowych: „American Cancer Society Cancer Prevention Study-II Nutrition Cohort” oraz „Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian Cancer Screening Trial”. Stan zdrowia uczestników tych badań śledzono przez ok. 8 lat. Na potrzeby projektu badawczego uczestnicy dostarczali m.in. próbki mikrobiomu jamy ustnej (wymaz z jamy ustnej).

Autorzy publikacji dokonali analizy danych dotyczących łącznie ok. 122 tysięcy osób. U 445 przebadanych osób w okresie obserwacyjnym (ok. 8,8 lat) rozwinęły się nowotwory trzustki. Grupę tę dopasowano do grupy kontrolnej, wynoszącej 445 osób. Średni wiek uczestników badania w obydwu grupach (łącznie 890 uczestników) wynosił 67,2 roku.

Dane z badań kohortowych na potrzeby publikacji zbierano od sierpnia 2023 r. do września 2024 r. Analizę danych rozpoczęto w sierpniu 2023 r., a zakończono w styczniu 2025 r.