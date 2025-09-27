Ten czynnik nawet trzykrotnie podnosi ryzyko zachorowania na raka trzustki. Nowe badanie

Aktualizacja: 27.09.2025 20:24 Publikacja: 27.09.2025 12:56
Nowotwory trzustki są jednymi z najpóźniej wykrywalnych m.in. ze względu na niejednoznaczne objawy.
Nowotwory trzustki są jednymi z najpóźniej wykrywalnych m.in. ze względu na niejednoznaczne objawy. Ten typ nowotworu posiada także jeden z najniższych wskaźników przeżywalności. Najnowsze badanie w temacie oceny ryzyka wystąpienia raka trzustki opublikowano 18 września w czasopiśmie JAMA Oncology.
Na potrzeby projektu dokonano analizy wyników dwóch badań kohortowych: „American Cancer Society Cancer Prevention Study-II Nutrition Cohort” oraz „Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian Cancer Screening Trial”. Stan zdrowia uczestników tych badań śledzono przez ok. 8 lat. Na potrzeby projektu badawczego uczestnicy dostarczali m.in. próbki mikrobiomu jamy ustnej (wymaz z jamy ustnej).
Autorzy publikacji dokonali analizy danych dotyczących łącznie ok. 122 tysięcy osób. U 445 przebadanych osób w okresie obserwacyjnym (ok. 8,8 lat) rozwinęły się nowotwory trzustki. Grupę tę dopasowano do grupy kontrolnej, wynoszącej 445 osób. Średni wiek uczestników badania w obydwu grupach (łącznie 890 uczestników) wynosił 67,2 roku.
Dane z badań kohortowych na potrzeby publikacji zbierano od sierpnia 2023 r. do września 2024 r. Analizę danych rozpoczęto w sierpniu 2023 r., a zakończono w styczniu 2025 r.
Zespół badawczy namierzył patogeny bakteryjne i grzybicze, które w podsumowaniu publikacji nazwano wprost „istotnymi czynnikami ryzyka rozwoju raka trzustki”. „Skan całego bakteriomu ujawnił 8 bakterii jamy ustnej powiązanych ze zmniejszonym i 13 bakterii jamy ustnej powiązanych ze zwiększonym ryzykiem raka trzustki” – wyjaśniono w podsumowaniu analizy.
Autorzy badania zidentyfikowali 3 bakteryjne patogeny przyzębia (P. gingivalis, E. nodatum i P. micra), 20 innych bakterii i 4 patogeny grzybowe, które powodowały ponad trzykrotny wzrost ryzyka wystąpienia raka trzustki. Wśród zbadanych patogenów grzybowych szczególnie silny związek z ryzykiem wystąpienia nowotworów trzustki zaobserwowano w przypadku obecności grzyba Candida.
Jak wyjaśniają autorzy badania, patogeny są przenoszone z jamy ustnej do trzustki przez ślinę. Jak zapobiegać ich obecności lub gromadzeniu się w jamie ustnej? Naukowcy podkreślają kluczową rolę regularnego i prawidłowego szczotkowania zębów. „Jest bardziej oczywiste niż kiedykolwiek, że szczotkowanie i nitkowanie zębów może nie tylko pomóc w zapobieganiu chorobom przyzębia, ale także chronić przed rakiem” – wyjaśnia współautor badania dr Richard Hayes w czasopiśmie JAMA Oncology.
Autorzy publikacji liczą na to, że mikrobiom jamy ustnej stanie się „obiecującym biomarkerem”, który pozwoli w nieinwazyjny sposób oceniać podwyższone ryzyko wystąpienia raka trzustki. Ta kategoria nowotworów jest uważana za szczególnie trudną do wykrycia.
Wśród czynników ryzyka wystąpienia raka trzustki wymienia się aktualnie m.in. [źródło: onkologia.org.pl]:
Badany jest również potencjalny związek pomiędzy długotrwałą cukrzycą (głównie typu II) a ryzykiem zachorowania na nowotwory trzustki. Do tzw. innych czynników ryzyka zalicza się także choroby przyzębia, marskość wątroby, ekspozycję na niektóre związki chemiczne oraz zakażenie Helicobacter pylori.
Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, nie może zastąpić kontaktu z lekarzem. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy medycznej, należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.
