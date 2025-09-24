Marihuana negatywnie wpływa na płodność kobiet? Nowe badania kanadyjskich naukowców

Aktualizacja: 24.09.2025 11:44 Publikacja: 24.09.2025 11:19
Kanadyjscy naukowcy zbadali wpływ THC zawartego w marihuanie na komórki jajowe i zarodki / zdjęcie ilustracyjne
Foto: Kzenon / Adobe Stock
Naukowcy z Kanady przeprowadzili w tym temacie dwa badania. Ich wyniki opublikowali w jednym artykule, który ukazał się 9 września w czasopiśmie naukowym „Nature Communications”. Badaniami kierowała Cyntia Duval z Centrum Leczenia Niepłodności CReATe w Toronto w Kanadzie.
Do tej pory przeprowadzono wiele badań pokazujących, że używanie marihuany może negatywnie wpływać na płodność u mężczyzn, w tym na takie parametry reprodukcyjne jak liczba i stężenie plemników. Nie analizowano natomiast szczegółowo wpływu tej substancji na komórkę jajową i pęcherzyk jajnikowy u kobiet.
Badania na ten temat przeprowadzili niedawno naukowcy z Kanady. Przeanalizowali w nich wpływ marihuany na komórki jajowe i zarodki kobiet poddawanych zapłodnieniu in vitro.
– Myślę, że to jest największa zaleta tej pracy – że wykorzystaliśmy dwa badania, aby odpowiedzieć na to samo pytanie. Głównym wnioskiem jest to, że THC indukuje błędy segregacji chromosomów zarówno w oocytach, jak i zarodkach – przyznała Cyntia Duval cytowana przez serwis STAT News.
W pierwszym badaniu – laboratoryjnym – oocyty, czyli niedojrzałe ludzkie komórki jajowe poddano działaniu THC i jego produktów ubocznych, a następnie mierzono ich rozwój chromosomalny. Oocyty zebrano w procesie zapłodnienia in vitro po tym, jak uznane zostały za materiał odpadowy, a na ich wykorzystanie w badaniach pacjentki wyraziły zgodę.
W trakcie badań w laboratorium naukowcy zaobserwowali, że ekspozycja oocytów na THC zaburzała ich zdolność do sortowania chromosomów. Doprowadziła do 9 proc. wzrostu częstości występowania aneuploidii, czyli nieprawidłowej liczby chromosomów w komórce. Dodatkowo ponad dwukrotnie zwiększyła częstość występowania nieprawidłowości wrzecion podziałowych, które są kluczowe dla segregacji chromosomów podczas podziału komórki.
Drugie badanie kanadyjskich naukowców stanowiło analizę retrospektywną danych z rzeczywistych badań pacjentek poddawanych zapłodnieniu in vitro. Porównano wyniki kobiet, u których płyn pęcherzykowy dał wynik pozytywny lub negatywny na obecność THC. Stężenie to zbadano w 1059 próbkach, z czego 62 dały wynik pozytywny.
Po przeanalizowaniu danych stwierdzono, że obecność THC w płynie pęcherzykowym wiązała się z niższym wskaźnikiem euploidalności zarodków, czyli zarodków z prawidłową liczbą chromosomów. 60 proc. zarodków w grupie z dodatnim THC miało prawidłową liczbę chromosomów, w porównaniu z 67 proc. w grupie z ujemnym THC. Ponadto wysoki poziom THC wydawał się również przyspieszać dojrzewanie oocytów. To natomiast – jak podkreśliła Cyntia Duval – może utrudniać ich przygotowanie do reprodukcji.
Jak podkreślają kanadyjscy naukowcy, wyniki ich badań sugerują, że marihuana może mieć realny negatywny wpływ na zdrowie komórek jajowych i zarodków. Tym samym badacze potwierdzają obecne zalecenia dotyczące unikania jej stosowania w czasie planowania ciąży i w trakcie jej trwania. Jednocześnie – jak zaznaczają – badania dotyczyły wyłącznie pacjentek poddawanych zapłodnieniu in vitro, a więc wyników nie można zastosować w odniesieniu do całej populacji.
– Potrzebne są dalsze badania, aby zweryfikować nasze ustalenia i określić, jak, a może nawet czy, zaobserwowane przez nas zmiany wpływają na reprodukcję – powiedziała Duval cytowana przez serwis CNN Health.
Źródło: rp.pl
