dr Anna Anzulewicz: Autyzm nie jest chorobą, Trump straszy kobiety w ciąży

Fakt, że autyzm jest silnie uwarunkowany genetycznie, pozwala im inaczej spojrzeć na siebie. Po pierwsze, wielu z nich odkrywa, że podobne cechy mają osoby w ich rodzinie, tylko nikt wcześniej tego nie nazywał. Myśleli, że to oni sami są nie dość dobrzy, a tymczasem to po prostu inny styl funkcjonowania. Po drugie, diagnoza daje możliwość zobaczenia autyzmu nie jako ciężaru, ale jako zestawu cech, które mogą być zarówno pomocne, jak i utrudniające, w zależności od środowiska. Przykład: ktoś ma trudności w relacjach społecznych. Takie trudności w świecie wymagającym częstych interakcji mogą być trudne Ale jeśli ta osoba znajdzie takie środowisko, w którym jej styl funkcjonowania pasuje, może czuć się dobrze. Dlatego praca z dorosłymi po diagnozie często polega na tym, żeby rozejrzeli się w swoim życiu i szukali miejsc, ludzi, pracy czy form aktywności, w których mogą być sobą.

Chodzi o odwrócenie schematu: zamiast na siłę dopasowywać się do świata, który nie rozumie osób neuroatypowych, można szukać miejsc, w których da się żyć w zgodzie ze sobą. I mam z pacjentami wiele takich historii sukcesu, że znalezienie odpowiedniego otoczenia pozwala prowadzić satysfakcjonujące życie, nawet jeśli obiektywnie jest się w mniejszości.

Donald Trump mówi wręcz o epidemii autyzmu. Jak to wygląda z pani perspektywy? Rzeczywiście mamy dziś epidemię, czy może chodzi o to, że jest lepsza diagnoza i większa świadomość społeczna?

Autyzm nie jest chorobą zakaźną, więc w ogóle nie można mówić o epidemii. To, co obserwujemy i do czego odwołuje się prezydent Trump, to systematyczny wzrost liczby diagnoz od początku lat 90. XX wieku, zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Jeszcze dziesięć lat temu mówiło się o jednym przypadku na 108 dzieci, dziś w USA statystyki wskazują już jedno na 37.

W Europie te liczby są niższe, ale faktem jest, że diagnoz jest coraz więcej. Dlaczego? Po pierwsze, zmieniły się kryteria diagnostyczne. Od 1994 roku znacznie je rozszerzono, więc diagnozę zaczęły otrzymywać osoby, które wcześniej pozostałyby poza systemem. Po drugie, coraz więcej osób diagnozuje się dopiero w dorosłości, szczególnie kobiety, które wciąż bywają niedodiagnozowane. Często przez lata słyszą inne rozpoznania, np. nawracającą depresję, która rzeczywiście występuje, ale jej źródłem może być niezaopiekowany autyzm czy ADHD. Po trzecie, niewątpliwie rośnie świadomość społeczna, a to też przekłada się na liczbę diagnoz. Możliwe, że pewien udział mają również czynniki środowiskowe, np. zanieczyszczenia, mikroplastik, substancje zaburzające gospodarkę hormonalną. Ale to zdecydowana mniejszość w porównaniu z rolą genetyki i zmian w diagnostyce. Nie mamy więc epidemii autyzmu, ale wciąż mamy ogromny problem z niedodiagnozowaniem, zwłaszcza w Europie.

W debacie publicznej autyzm często przedstawiany jest jako problem do rozwiązania. Czy autyzm w ogóle można leczyć?

Autyzm nie podlega leczeniu, bo nie jest chorobą. To raczej inny system operacyjny. Jeśli aplikacja stworzona na Androida nie działa na iOS, to nie znaczy, że jest zepsuta, tylko że nie pasuje do danego systemu. Tak samo jest z autyzmem. Próby jego wyleczenia są skazane na niepowodzenie, bo nie ma tu nic do leczenia. Chodzi o zrozumienie, że to odmienny sposób funkcjonowania mózgu. Ważne jest wsparcie i dostosowanie otoczenia, bo świat, w którym żyjemy, jest głośny, społecznie wymagający i w dużej mierze niedostosowany do potrzeb osób w spektrum.