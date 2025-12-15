Reklama

Nowa broń w walce z cukrzycą? Wyniki najnowszych badań mogą zmienić sposób leczenia choroby

Nowe odkrycie naukowców może zmienić sposób leczenia cukrzycy. Badania potwierdziły, że cząsteczka wytwarzana przez mikroorganizmy jelitowe z choliny zawartej w diecie może redukować stan zapalny i przeciwdziałać cukrzycy typu 2.

Publikacja: 15.12.2025 11:13

„To, co jemy, kształtuje nasze drobnoustroje, a niektóre ich cząsteczki mogą chronić przed cukrzycą"

„To, co jemy, kształtuje nasze drobnoustroje, a niektóre ich cząsteczki mogą chronić przed cukrzycą” – powiedział prof. Cani z Uniwersytetu w Leuven.

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie nowe odkrycie może zmienić sposób leczenia cukrzycy?
  • W jaki sposób bakterie jelitowe i dieta wpływają na cukrzycę typu 2?
  • Czym jest trimetyloamina (TMA) i jak może przeciwdziałać stanom zapalnym?

Zdaniem naukowców, cząsteczka zwana trimetyloaminą (TMA), wytwarzana przez bakterie jelitowe, może stanowić klucz do opanowania stanu zapalnego związanego z cukrzycą. Może to otwierać drogę do opracowania nowych metod leczenia oraz diety.

Przełomowe odkrycie naukowców. Nowa broń w walce z cukrzycą?

Z cukrzycą zmaga się ponad 500 mln ludzi na świecie. Naukowcy zajmujący się poszukiwaniem metod walki z tą chorobą koncentrują się głównie na odpowiedniej diecie, aktywności fizycznej i wrażliwości organizmu na insulinę. Okazuje się jednak, że bardzo ważną rolę mogą w tej kwestii odgrywać jelita, a konkretnie zawarte w nich bakterie.

Punktem wyjścia do najnowszego odkrycia były wcześniejsze badania naukowe, które potwierdziły, że diety wysokotłuszczowe umożliwiają przenikanie bakterii do organizmu. Prowadzi to do aktywacji układu odpornościowego i wywołania stanu zapalnego. Taka odpowiedź immunologiczna odgrywa bezpośrednią rolę w insulinooporności u osób z cukrzycą. Teraz naukowcy wyjaśnili, w jaki sposób można przeciwdziałać tej reakcji. 

Nowe badania opublikowane w czasopiśmie naukowym „Nature Metabolism” wykazały, że cząsteczka zwana trimetyloaminą (TMA), wytwarzana przez drobnoustroje jelitowe z choliny zawartej w określonych produktach żywnościowych, może łagodzić metaboliczny stan zapalny wywołany wysokotłuszczową dietą, który napędza cukrzycę. Badania przeprowadził międzynarodowy zespół naukowców z Imperial College London oraz Uniwersytetu w Leuven.

Przeciwcukrzycowe działanie cząsteczek jelitowych. Na czym polega?

Naukowcy odkryli, że trimetyloamina (TMA) może blokować białko odpornościowe zwane IRAK4, które reaguje na podwyższone spożycie tłuszczu. Działanie cząsteczki redukuje tym samym przewlekły stan zapalny wywołany dietą wysokotłuszczową i pomaga przeciwdziałać insulinooporności i cukrzycy typu 2.

Wykorzystując kombinację hodowli ludzkich komórek, badań na myszach oraz narzędzi do badań molekularnych, zespół wykazał, że cząsteczka TMA może łączyć się z białkiem IRAK4 i hamować jego aktywność immunologiczną. Badania przeprowadzone na myszach, którym podawano dietę wysokotłuszczową z zawartością choliny, potwierdziły, że cząsteczki TMA tłumią stan zapalny. Blokowanie białka IRAK4 za pomocą leków przyniosło podobne efekty. Badania wykazały, że cząsteczki TMA chronią myszy również przed sepsą, osłabiając reakcje zapalne.

Czym jest cholina i jakie produkty ją zawierają?

Cholina jest ważnym składnikiem diety, niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania organizmu. To organiczny związek chemiczny, zaliczany do witamin z grupy B. Cholina jest zawarta głównie w produktach pochodzenia zwierzęcego. Bogatym źródłem choliny są przede wszystkim:

  • jaja,
  • wątróbka i inne podroby,
  • wołowina i drób,
  • ryby (łosoś, dorsz, tuńczyk) i owoce morza,

a także: 

  • mleko i nabiał,
  • orzechy, nasiona, pełne ziarna,
  • rośliny strączkowe (np. fasola, soja, soczewica, groch)
  • warzywa (np. brokuły, szpinak, kapusta, kalafior, brukselka).

Badanie otwiera drzwi dla nowych metod leczenia cukrzycy

Zdaniem naukowców wyniki badań przynoszą bardzo obiecujące wnioski dotyczące nowych strategii leczenia cukrzycy.

„To zmienia narrację” – mówi główny autor badań, prof. Marc-Emmanuel Dumas z Imperial College London. „Pokazaliśmy, że cząsteczka pochodząca z naszych drobnoustrojów jelitowych może faktycznie chronić przed szkodliwymi skutkami złej diety poprzez nowy mechanizm. To nowy sposób myślenia o tym, jak mikrobiom wpływa na nasze zdrowie”.

„To pokazuje, jak żywienie i nasze drobnoustroje jelitowe mogą współpracować, wytwarzając cząsteczki, które zwalczają stan zapalny i poprawiają zdrowie metaboliczne!” – dodaje profesor Patrice Cani, współautor z Uniwersytetu w Leuven.

Podejście oparte na wzmacnianiu produkcji TMA, czy to poprzez dietę, czy leki, może pomóc w zmniejszeniu insulinooporności i poprawić wyniki pacjentów.

„To, co jemy, kształtuje nasze drobnoustroje, a niektóre ich cząsteczki mogą chronić nas przed cukrzycą" – powiedział prof. Cani z Uniwersytetu w Leuven.

Źródło:
www.sciencedaily.com
www.news-medical.net
scienceblog.com

Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Nie może zastąpić kontaktu z lekarzem. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy medycznej, należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.

Zdrowie Choroby Cukrzyca Badania naukowe dieta
