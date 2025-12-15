Z tego artykułu dowiesz się: Jakie nowe odkrycie może zmienić sposób leczenia cukrzycy?

W jaki sposób bakterie jelitowe i dieta wpływają na cukrzycę typu 2?

Czym jest trimetyloamina (TMA) i jak może przeciwdziałać stanom zapalnym?

Zdaniem naukowców, cząsteczka zwana trimetyloaminą (TMA), wytwarzana przez bakterie jelitowe, może stanowić klucz do opanowania stanu zapalnego związanego z cukrzycą. Może to otwierać drogę do opracowania nowych metod leczenia oraz diety.

Reklama Reklama

Przełomowe odkrycie naukowców. Nowa broń w walce z cukrzycą?

Z cukrzycą zmaga się ponad 500 mln ludzi na świecie. Naukowcy zajmujący się poszukiwaniem metod walki z tą chorobą koncentrują się głównie na odpowiedniej diecie, aktywności fizycznej i wrażliwości organizmu na insulinę. Okazuje się jednak, że bardzo ważną rolę mogą w tej kwestii odgrywać jelita, a konkretnie zawarte w nich bakterie.

Punktem wyjścia do najnowszego odkrycia były wcześniejsze badania naukowe, które potwierdziły, że diety wysokotłuszczowe umożliwiają przenikanie bakterii do organizmu. Prowadzi to do aktywacji układu odpornościowego i wywołania stanu zapalnego. Taka odpowiedź immunologiczna odgrywa bezpośrednią rolę w insulinooporności u osób z cukrzycą. Teraz naukowcy wyjaśnili, w jaki sposób można przeciwdziałać tej reakcji.

Nowe badania opublikowane w czasopiśmie naukowym „Nature Metabolism” wykazały, że cząsteczka zwana trimetyloaminą (TMA), wytwarzana przez drobnoustroje jelitowe z choliny zawartej w określonych produktach żywnościowych, może łagodzić metaboliczny stan zapalny wywołany wysokotłuszczową dietą, który napędza cukrzycę. Badania przeprowadził międzynarodowy zespół naukowców z Imperial College London oraz Uniwersytetu w Leuven.